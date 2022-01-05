Пестрая бегония или экзотическая орхидея: какие комнатные растения чаще всего заводят жители Удмуртии

Кто-то держит цветы для души, а кого-то захватила страсть коллекционирования. Фото: pixabay.com

Холодной зимой нам часто хочется окружить себя цветами и зеленью, неудивительно, что именно в это время на наших стеллажах и подоконниках появляются новые растения.

«Комсомолка» решала узнать, какие цветы сейчас чаще всего покупают в Удмуртии и сколько стоят разные виды и сорта комнатных растений.

ОРХИДЕИ И ПЕЛАРГОНИИ

Воспользовавшись сервисом Яндекс. Вордстат, мы обнаружили, что чаще всего жители республики ищут через интернет, где купить орхидеи и пеларгонии (кому-то более привычно название домашняя герань). Возможно, такое большое число запросов объясняется разнообразием сортов и видов этих растений.

*По данным Яндекс.Вордстат. Фото: Архив КП

Если говорить об орхидеях, то еще несколько лет назад мы знали только фаленопсис, а сейчас можно приобрести десятки видов: камбрии, каттлеи, дендробиумы, цимбидиумы и многие другие. Все они очень отличаются по цене, кроме того, влияет на цену возраст растения: если вы берете детку, она обойдется в 400-600 рублей, тогда как взрослый экземпляр стоит несколько тысяч. Но при покупке нецветущего растения стоит навести справки о продавце, иначе вы можете получить совсем не то цветение, на которое надеялись. Средняя цена цветущего фаленопсиса в Ижевске сейчас составляет около 1000 рублей.

Орхидея фаленопсис. Фото: pixabay.com

Пеларгонии тоже бывают разные: с декоративными цветами и душистые. Предметом коллекционирования чаще всего являются первые: их цветы могут напоминать розы, тюльпаны или гвоздики. В среднем черенок сортовой герани в Ижевск можно купить за 250 рублей, но отдельные сорта стоят от 1000 и больше.

Коллекционная пеларгония. Фото: pixabay.com

ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО

Фиалки, бегонии, кактусы и алоэ оказались по нашим данным на втором месте по популярности. Эти растения мы знаем давно, но сейчас в распоряжении цветоводов появилось такое разнообразие видов, сортов и расцветок, что разбегаются глаза.

Сенполия (фиалка). Фото: pixabay.com

Среди фиалок (по-научному эти цветы называются сенполиями) набирают популярность пестролистные формы и сорта с волнистыми листами; многие ижевчане увлекаются выращиванием так называемых миниатюр – такая фиалочка может спокойно расти всю жизнь в горшочке размером с кофейную чашку. Стоит взрослое растение порядка 350-600 рублей, есть и более дорогие сорта. Можно купить детку или пасынок за 100-150 рублей или даже лист для самостоятельного укоренения рублей за 80. Единственное, иногда размноженные таким образом растения теряют сортовые качества – как говорят селекционеры «уходят в спорт».

Декоративнолиственная бегония. Фото: pixabay.com

Бегонии – одни из растений, которые просто поражают своим разнообразием. Есть цветущие бегонии, а есть декоративнолиственные. Цены на них также разнятся от нескольких сотен рублей до тысяч. Больше потрясают количеством форм и расцветок лишь кактусы.

Эхинокактус. Фото: pixabay.com

Интересно, что сейчас многие ижевчане желают приобрести алоэ. Этих растений также существует несколько видов, но целебным считается только алоэ вера. Многие домохозяйки «охотятся» именно за ним, чтобы не только украсить подоконник, но и использовать для приготовления косметических средств. Купить взрослый куст алоэ вера в Ижевске можно за 500-600 рублей, детки подешевле – около 200-300 рублей.

Алоэ вера. Фото: pixabay.com

СУККУЛЕНТЫ И ТРОПИЧЕСКИЕ ЛИАНЫ

Некоторые ижевчане одержимы коллекционированием суккулентов – эта группа объединяет под общим названым пустынные виды растений, запасающие влагу в листьях. К ней относятся хавортии, эхеверии, крассулы (толстянки), причудливые литопсы (живые камни) и многие-многие другие комнатные цветы. Стоимость одного растения может колебаться в пределах от 200 до 1000 рублей, опять-таки в зависимости от вида, сорта и размера. Есть и очень дорогие экземпляры – их как правило привозят под заказ.

Литопс. Фото: pixabay.com

К суккулентам относятся и сансевиерии – «щучьи хвосты». Но каких сейчас только нет! Полосатые и почти белые, и даже похожие больше на пальмовую ветвь с очень толстыми листами. Обычную низкорослую сансевиерию ханни в Ижевске можно купить за 100 рублей или найти даром, а вот более экзотические виды обойдутся в 400, 600 или 800 рублей.

Сансевиерия футура. Фото: pixabay.com

Другой представитель пустынной флоры – адениум, или пустынная роза. Его можно вырастить из семян (по 50-150 рублей за семечко) или купить пророщенный, примерно от 400 до 800 рублей в Ижевске.

Адениум (пустынная роза). Фото: pixabay.com

Есть в Ижевске и любители тропических лиан, например растений из рода филодендронов – разные виды отличаются цветом и формой листовой пластинки, многие сорта пока еще дороги у нас, например, «розовую принцессу» дешевле 1500 найти очень сложно, и это будет не большой куст, а кустик с 4-5 листьями. Набирают популярность и хойи, или восковые плющи. Еще не так давно мы знали только карнозу, которая была чуть ли не на каждом подоконнике. Теперь доступны разные виды хой. Некоторые в культуре еще недавно и считаются нецветущими в домашних условиях. Обычный восковой плющ стоит около 300-400 рублей за молодое растение, по объявлениям можно найти и дешевле. Редкие виды коллекционеры заказывают за 3-4 тыс. рублей, а совсем экзотику – больше чем за 10 тыс.

Хойя компакта. Фото: pixabay.com

Пестрый филодендрон. Фото: pixabay.com

Многие увлекаются глоксиниями, антуриумами, гиппеаструмами, амариллисами и гибискусами – они, кстати, бывают не только красными, как думают некоторые, а оранжевыми, белыми и даже фиолетовыми. Здесь также можно найти сорта по 300-400 рублей и более дорогие. Любители декоративной листвы выбирают фикусы и каланхоэ, хотя каланхоэ бывают и цветущие.

Гибискус китайский. Фото: pixabay.com

Гиппеаструм. Фото: pixabay.com

Антуриум. Фото: pixabay.com

Фикус микрокарпа. Фото: pixabay.com

Каланхоэ. Фото: pixabay.com

P.S. От разнообразия форм и расцветок, конечно, захватывает дух, и часто хочется завести все сразу, но нужно помнить, что каждое растение требует своего ухода и пред тем как его покупать, нужно ознакомиться с условиями содержания.

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.