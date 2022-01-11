Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 3:31

Новости Удмуртии на утро 11 января 2022: волк, замеченный под Ижевском, и работа пунктов вакцинации в ближайший месяц

«Комсомолка» рассказывает о самых важных новостях на сегодняшнее утро
Екатерина АРДАШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Удмуртии продолжается бесплатная массовая вакцинация против ковида

В Удмуртии продолжается бесплатная массовая вакцинация против ковида

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск и Удмуртия! Сегодня 11 января, вторник. На улице днем до -13°С днем, а ночью – до -15 °С. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет вам о главных новостях за минувшие сутки.

Как будут работать в январе пункты вакцинации?

В январе продолжат работу два ижевских пункта вакцинации против коронавируса: в Центре общественного здоровья и в Консультативно-диагностическом центре Минздрава. График работы и адреса – по ссылке.

Пиротехника – причина травм

В новогодние праздники четверо жителей Удмуртии травмировались из-за неправильного использования пиротехники. В основном, они получили ожоги.

Двое пострадавших – ижевчане. Фото: pixabay.com

Двое пострадавших – ижевчане. Фото: pixabay.com

Преступность за год

За минувший 2021 год количество преступлений в Удмуртии уменьшилось на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Больше всего сократилось число хулиганств и грабежей.

Волк под Ижевском

Дикого зверя заметили бегущим по ночной дороге в деревне Старое Михайловское. Очевидец заснял его пробежку на видео.

Как сложилась дальнейшая судьба зверя, неизвестно. Фото: vk.com/zlou18

Как сложилась дальнейшая судьба зверя, неизвестно. Фото: vk.com/zlou18

Убийство в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь пьяный сожитель повздорил с 37-летней ижевчанкой. Он нанес ей множественные удары, и женщина скончалась от полученных травм.

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.

НОВОСТИДоброе утро, Ижевск!