Почему обмороженный участок не нужно растирать снегом и можно ли получить холодовую травму при 0°С: развенчиваем мифы вместе с экспертом

Почему на морозе нужно прятать лицо и руки и как лучше всего отогреться, если замерз. Фото: pixabay.com

Многие из нас думают, что обморозиться можно только при очень низких температурах. На самом деле, получить холодовую травму можно гораздо проще. Разбираемся в этом вопросе с экспертом – инструктором Павлом Богомоловым. Развенчаем мифы и узнаем, как уберечься от обморожений.

МИФ 1. ОБМОРОЖЕНИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО НА СИЛЬНОМ МОРОЗЕ

Это не так! Обморозиться можно при -5 градусах, и даже при температуре выше нуля. Дело в том, что значение имеет не только температура окружающего воздуха, но и влажность, сила ветра и даже влажная одежда.

«К примеру, если на улице -15 градусов и ветер 12 метров в секунду, то обморозить фаланги пальцев можно в течение 10-15 минут», – предупреждает эксперт.

Обморожением может обернуться даже семейный отдых на природе. Фото: pixabay.com

МИФ 2.ОБМОРОЖЕНИЕ ПОЛУЧАЮТ ЗАЧАСТУЮ ТОЛЬКО БЕЗДОМНЫЕ И ПЬЮЩИЕ

На самом деле обморозить кончик носа, щеки и кончики пальцев может каждый из нас. Наверняка, такое случалось и с вами. Если участок кожи побелел и потерял чувствительность, это уже признак начальной степени обморожения. В этом случае нужно сразу же принимать меры, иначе пораженная холодом ткань потемнеет, а в дальнейшем на этом участке развивается омертвление.

«Часто риску обморожения подвергаются автомобилисты, которые поехали за город и по какой-то причине вынуждены были остановиться на дороге. Пытаясь починить машину, они могут пренебречь перчатками и получить плачевный результат. А, например, охотники, которые могут оказаться в более экстремальных условиях, обычно более подготовленные», – рассказывает Павел Богомолов.

Во время зимних прогулок ноги обязательно должны быть в тепле, а вот на фото – неудачный выбор обуви. Фото: pixabay.com

Прогулка на морозе в капроновых колготках или с голыми щиколотками также может обернуться обморожением, а еще осложнениями. Они придут не сразу, спустя годы – больные суставы и нарушение иннервации обмороженных участков.

МИФ 3. ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ ОБМОРОЖЕНИЯ НЕ СТРАШНА

Не стоит недооценивать холодовую травму, даже в минимальных ее проявлениях. Признаки начальной стадии (потеря чувствительности и покалывание при отогревании) довольно коварны. Возможны нарушения на уровне сосудов, которые не пройдут без последствий.

Обморожения часто получают водители, автомобиль которых сломался в дороге. Фото: pixabay.com

«Первая степень обморожения уже достаточно опасна. Когда руки немеют, мы уже не чувствуем, что с ними происходит дальше, и можем упустить необратимые процессы. Серьезной можно считать площадь обморожения больше ладони», – предупреждает инструктор.

МИФ 4. ОБМОРОЖЕННЫЙ УЧАСТОК НУЖНО БЫСТРО РАСТЕРЕТЬ СНЕГОМ ИЛИ ШЕРСТЯНОЙ ТКАНЬЮ

Не нужно этого делать! Вы можете повредить кожу и кровеносные сосуды под ней. Знатоки поступают по-другому.

«Если пострадало лицо, нужно замотать его шарфом или любой чистой тряпкой, чтобы предотвратить дальнейшее воздействие ветра и снега. Если обморожены пальцы, срочно наденьте перчатки. Если их нет, положите руки на живот или зажмите под мышками. И старайтесь двигаться, чтобы избежать общего переохлаждения: побегайте, попрыгайте», – советует эксперт.

При обморожении отогреваться нужно постепенно. Фото: pixabay.com

Важный совет специалиста – не стоит сразу и быстро разогревать пострадавший участок кожи, делайте это постепенно, иначе повредите капилляры. Кроме этого, кровь в обмороженных участках густеет и течет медленнее. Если резко разогреть его, кровяные сгустки по венам могут попасть к сердцу.

Еще одна плохая привычка – отогреваться алкоголем. С кофе тоже аккуратнее, так он этот напиток опять же влияет на сосуды.

Лучше не отогревать руки у батареи или открытого пламени. Фото: pixabay.com

Автомобилистам, которые отправляются в зимнюю дорогу, стоит помнить:

– Держите в машине перчатки, можно даже несколько пар (если одни промокнут, их можно будет сменить на сухие). Кстати, митенки в этом случае не самый хороший выбор, ведь защищать нужно не столько ладони, а как раз пальцы.

– Носите шапку! Обязательно, особенно за городом. Ощущение тепла весьма обманчиво.

– При сильном ветре защищайте в первую очередь лицо. Можно использовать шарф, балаклаву или обычную медицинскую маску.

– Надевайте несколько слоев одежды, и желательно из натуральных тканей, чтобы не потеть. Обувь тоже выбирайте соответствующую. За городом в кроссовках – вообще не вариант.

– Если что-то ремонтируйте на улице, делайте это в перчатках, можно использовать обычные утепленные хозяйственные, которые продаются в магазинах товаров для дома.

– Перед поездкой обязательно хорошо поешьте. Не забудьте взять с собой какой-нибудь перекус и термос с горячим чаем. А вообще, пара дежурных плиток шоколада должны быть в машине всегда.

– Кольца и серьги из металла (в том числе из золота) могут привести к холодовой травме, ведь металл остывает гораздо быстрее тела. Еще они могут затруднять движение крови по капиллярам, так что на прогулке лучше обойтись без них.

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