Они разъехались, но обещали вернуться: в Дебесах завершились всероссийские сельские соревнования по шахматам среди учащихся

Команды младших школьников из Малой Пурги увезли домой 4 кубка командного первенства Фото: Сергей Суворов

Четыре дня шли баталии на территории Дебес. Уже третий раз село встречает юных, но при этом сильных игроков со всей России. В этом году почти 300 человек (в два раз больше, чем прошлом) из 17 регионов (опять же в два раза больше, чем в Дебесах-2021) приехали доказывать, кто из них лучший. Удмуртию представляли 13 районов республики.

ЦИФРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

- 2500 шахматных партий сыграно

- 15 судей

- 64 команды

- 144 медали разыграли

- Более 10 тыс. км преодолели участники, чтобы добраться до Дебес

- 18 часов в пути провели ребята из Дагестана

- Из Пскова шахматисты ехали на поезде больше суток

Как отметили все участники турнира, конкуренция была крайне высокая.

«Явных фаворитов и лидеров на прошедших Третьих всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам и блицу среди школьников из сельской местности не было. В первую очередь, это связано с хорошим уровнем подготовки спортсменов. Предсказать даже примерно исход состязаний в обеих дисциплинах было практически невозможно. Результаты нас порадовали», - рассказал тренер команды из Дебес Сергей Васильев.

В этом году юные шахматисты Удмуртии впервые попали в число лидеров в командном зачете. В частности, команда старших ребят, которую и тренирует Сергей Васильев, на прошедшем турнире вошла в тройку сильнейших по быстрым шахматам. Но настоящими героями соревнований стали ребята 2010 года рождения и младше из Малопургинского района, которые в рапиде и блице взяли золотые и бронзовые медали.

«Мы выставили две команды среди младших ребят и одну среди старших, результаты показали только младшие. И если первая команда победила вполне ожидаемо для нас, то вторая, которая стала бронзовым призером в рапиде и блице, дала совершенно неожиданный результат», - рассказал тренер команд из Малой Пурги Юрий Петухов.

Некоторые из ребят стали победителями совершенно неожиданно для своих тренеров Фото: Сергей Суворов

В личном зачете на третьих соревнованиях был применен новый формат определения победителей. Участники разделились на четыре основные группы: мальчики 2010 года рождения и младше, юноши 2004-2009 года рождения, девочки 2010 года рождения и младше, девушки 2004-2009 года рождения. Именно по ним и определялись абсолютные победители.

Внутри этих четырех групп произошло еще и деление по возрастам, поэтому победителей и призеров соревнований был гораздо больше. Всего на турнире разыграно 38 комплектов наград. Кто же вошел в число победителей в своих возрастных группах?

Быстрые шахматы

1 место заняли: Роман Александров, Анастасия Сосунова, Дарья Булдакова.

2 место: Захар Мерзляков, Артур Сунцов, Владислав Константинов, Полина Чиркова, Екатерина Валиева, Евгения Бородина.

3 место: Иван Вершинин, Александр Зянкулов, Елизавета Дементьева, Елизавета Широбокова.

Блиц

1 место: Лиана Николаева, Дарья Булдакова, Анастасия Сосунова, Евгения Бородина, Иван Вершинин, Артур Сунцов.

2 место: Вера Никитина, Полина Чиркова, Анна Варфаламеева, Анна Бородина, Александр Зянкулов.

3 место: Елизавета Дементьева, Елизавета Никитина, Дарья Садовникова, Елизавета Некрасова, Антон Артемьев.

Кроме этого, в число сильнейших шахматистов турнира (абсолютные победители и призеры) вошли:

Лиана Николаева из Малопургинского района (первое место среди девочек), Роман Александров из Малопургинского района (первое место среди мальчиков), Дарья Булдакова из Як-Бодьи (третье место среди девочек), Артур Сунцов из Увы (третье место среди юношей), Иван Вершинин из Малой Пурги (третье место среди мальчиков).

«Калейдоскоп талантов» выявил немало ярких звездочек Фото: Сергей Суворов

Впервые в первый и четвертый день соревнований медиагруппа «Центр» организовала прямые трансляциию, в ходе которой любители шахмат могли увидеть все, что происходило на турнире. Кстати, в четвертый день в прямом эфире транслировался финал по блицу.

В воскресенье, 24 января, всем победителям и призерам в личном и командном зачете вручили заслуженные награды, а еще подарки. Причем, памятные сувениры турнира вручили каждому его участнику.

Без подарков не остался ни один участник соревнований Фото: Сергей Суворов

Отметим, что всероссийские соревнования – это не только ежедневные шахматные поединки, но и тщательно продуманная программа мероприятий. Скучать ребятам было просто некогда! Под особым впечатлением остались шахматисты из Дагестана, которых поразила русская зима.

«Снег за зиму у нас выпадает лишь на несколько дней, поэтому дети пришли от его количества в такой восторг. Их невозможно было увести с горок и вообще с улицы. До Дебес мы проехали 2600 км и поменяли четыре вида транспорта. 18 часов в пути, и мы ни на секунду не пожалели, что приехали на соревнования в Удмуртию. Организовано все на высшем уровне, порадовал и уровень игроков», - поделился впечатлениями тренер команды из Дагестана Арслан Елакаев.

Особенно популярны у детей были игры на свежем воздухе Фото: Сергей Суворов

Помимо катания с горок для ребят были организованы командная игра «Снайпер в варежках», стрельба из пейнтбольного ружья «Красочный тир», прогулка на гору Байгурезъ, квест и «Калейдоскоп талантов».

«Для нас одним из главных показателей успешности прошедших всероссийских соревнований – это эмоции и впечатления детей. У них горели глаза, и это значит, что все получилось», - подводя итоги турнира на церемонии закрытия, подчеркнул заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Алексей Выстребов.

Еще раз отметим всех причастных к организации всероссийских соревнований в Дебесах:

Организаторы: Министерство спорта Российской федерации, Федерация шахмат России, Федерация шахмат Удмуртской республики при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Партнеры: Министерство образования УР, Министерство спорта и молодежной политики УР, Министерство экономики УР, Администрация Дебесского района, отдел культуры, молодежи и спорта администрации МО "Дебесский район", БПОУ УР Дебесский политехникум.

Генеральный партнер: Корпорация «Центр»

Информационный партнер: медиагруппа «Центр».