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Спорт24 января 2022 13:01

Они разъехались, но обещали вернуться: в Дебесах завершились всероссийские сельские соревнования по шахматам среди учащихся

Расскажем об итогах турнира
Наталья Зиятдинова
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Команды младших школьников из Малой Пурги увезли домой 4 кубка командного первенства

Команды младших школьников из Малой Пурги увезли домой 4 кубка командного первенства

Фото: Сергей Суворов

Четыре дня шли баталии на территории Дебес. Уже третий раз село встречает юных, но при этом сильных игроков со всей России. В этом году почти 300 человек (в два раз больше, чем прошлом) из 17 регионов (опять же в два раза больше, чем в Дебесах-2021) приехали доказывать, кто из них лучший. Удмуртию представляли 13 районов республики.

ЦИФРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

- 2500 шахматных партий сыграно

- 15 судей

- 64 команды

- 144 медали разыграли

- Более 10 тыс. км преодолели участники, чтобы добраться до Дебес

- 18 часов в пути провели ребята из Дагестана

- Из Пскова шахматисты ехали на поезде больше суток

Как отметили все участники турнира, конкуренция была крайне высокая.

«Явных фаворитов и лидеров на прошедших Третьих всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам и блицу среди школьников из сельской местности не было. В первую очередь, это связано с хорошим уровнем подготовки спортсменов. Предсказать даже примерно исход состязаний в обеих дисциплинах было практически невозможно. Результаты нас порадовали», - рассказал тренер команды из Дебес Сергей Васильев.

В этом году юные шахматисты Удмуртии впервые попали в число лидеров в командном зачете. В частности, команда старших ребят, которую и тренирует Сергей Васильев, на прошедшем турнире вошла в тройку сильнейших по быстрым шахматам. Но настоящими героями соревнований стали ребята 2010 года рождения и младше из Малопургинского района, которые в рапиде и блице взяли золотые и бронзовые медали.

«Мы выставили две команды среди младших ребят и одну среди старших, результаты показали только младшие. И если первая команда победила вполне ожидаемо для нас, то вторая, которая стала бронзовым призером в рапиде и блице, дала совершенно неожиданный результат», - рассказал тренер команд из Малой Пурги Юрий Петухов.

Некоторые из ребят стали победителями совершенно неожиданно для своих тренеров

Некоторые из ребят стали победителями совершенно неожиданно для своих тренеров

Фото: Сергей Суворов

В личном зачете на третьих соревнованиях был применен новый формат определения победителей. Участники разделились на четыре основные группы: мальчики 2010 года рождения и младше, юноши 2004-2009 года рождения, девочки 2010 года рождения и младше, девушки 2004-2009 года рождения. Именно по ним и определялись абсолютные победители.

Внутри этих четырех групп произошло еще и деление по возрастам, поэтому победителей и призеров соревнований был гораздо больше. Всего на турнире разыграно 38 комплектов наград. Кто же вошел в число победителей в своих возрастных группах?

Быстрые шахматы

1 место заняли: Роман Александров, Анастасия Сосунова, Дарья Булдакова.

2 место: Захар Мерзляков, Артур Сунцов, Владислав Константинов, Полина Чиркова, Екатерина Валиева, Евгения Бородина.

3 место: Иван Вершинин, Александр Зянкулов, Елизавета Дементьева, Елизавета Широбокова.

Блиц

1 место: Лиана Николаева, Дарья Булдакова, Анастасия Сосунова, Евгения Бородина, Иван Вершинин, Артур Сунцов.

2 место: Вера Никитина, Полина Чиркова, Анна Варфаламеева, Анна Бородина, Александр Зянкулов.

3 место: Елизавета Дементьева, Елизавета Никитина, Дарья Садовникова, Елизавета Некрасова, Антон Артемьев.

Кроме этого, в число сильнейших шахматистов турнира (абсолютные победители и призеры) вошли:

Лиана Николаева из Малопургинского района (первое место среди девочек), Роман Александров из Малопургинского района (первое место среди мальчиков), Дарья Булдакова из Як-Бодьи (третье место среди девочек), Артур Сунцов из Увы (третье место среди юношей), Иван Вершинин из Малой Пурги (третье место среди мальчиков).

«Калейдоскоп талантов» выявил немало ярких звездочек

«Калейдоскоп талантов» выявил немало ярких звездочек

Фото: Сергей Суворов

Впервые в первый и четвертый день соревнований медиагруппа «Центр» организовала прямые трансляциию, в ходе которой любители шахмат могли увидеть все, что происходило на турнире. Кстати, в четвертый день в прямом эфире транслировался финал по блицу.

В воскресенье, 24 января, всем победителям и призерам в личном и командном зачете вручили заслуженные награды, а еще подарки. Причем, памятные сувениры турнира вручили каждому его участнику.

Без подарков не остался ни один участник соревнований

Без подарков не остался ни один участник соревнований

Фото: Сергей Суворов

Отметим, что всероссийские соревнования – это не только ежедневные шахматные поединки, но и тщательно продуманная программа мероприятий. Скучать ребятам было просто некогда! Под особым впечатлением остались шахматисты из Дагестана, которых поразила русская зима.

«Снег за зиму у нас выпадает лишь на несколько дней, поэтому дети пришли от его количества в такой восторг. Их невозможно было увести с горок и вообще с улицы. До Дебес мы проехали 2600 км и поменяли четыре вида транспорта. 18 часов в пути, и мы ни на секунду не пожалели, что приехали на соревнования в Удмуртию. Организовано все на высшем уровне, порадовал и уровень игроков», - поделился впечатлениями тренер команды из Дагестана Арслан Елакаев.

Особенно популярны у детей были игры на свежем воздухе

Особенно популярны у детей были игры на свежем воздухе

Фото: Сергей Суворов

Помимо катания с горок для ребят были организованы командная игра «Снайпер в варежках», стрельба из пейнтбольного ружья «Красочный тир», прогулка на гору Байгурезъ, квест и «Калейдоскоп талантов».

«Для нас одним из главных показателей успешности прошедших всероссийских соревнований – это эмоции и впечатления детей. У них горели глаза, и это значит, что все получилось», - подводя итоги турнира на церемонии закрытия, подчеркнул заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Алексей Выстребов.

Еще раз отметим всех причастных к организации всероссийских соревнований в Дебесах:

Организаторы: Министерство спорта Российской федерации, Федерация шахмат России, Федерация шахмат Удмуртской республики при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Партнеры: Министерство образования УР, Министерство спорта и молодежной политики УР, Министерство экономики УР, Администрация Дебесского района, отдел культуры, молодежи и спорта администрации МО "Дебесский район", БПОУ УР Дебесский политехникум.

Генеральный партнер: Корпорация «Центр»

Информационный партнер: медиагруппа «Центр».

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