«Мы не вандалы, мы делаем город ярче»: история 21-летней девушки, которая рисует граффити в Ижевске

Татьяна из Ижевска рисует граффити. Фото предоставлено героиней

Иногда на Таню и ее друзей сыпятся проклятия и им угрожают полицейскими. Другие люди одобрительно свистят им и улыбаются каждый раз. Сегодня на «Комсомолке» история 21-летней девушки, которая разрисовывает серый Ижевск рисунками в стиле граффити, – о цене такой «наскальной живописи», о вандалах, мечтах о масштабных фестивалях в столице Удмуртии и о легальных способах украшать город.

От брейка до граффити

В 12 лет Таня, отдыхая в загородном лагере, впервые увидела, как ребята занимаются брейкингом (да-да, правильно говорить не брейк-данс, а именно брейкинг). Ей понравилось, и она начала осваивать этот вид танцев. После попала в «Худобанду» – такое название группа танцоров получила из-за тренера Сереги Худобы, – и вместе с ребятами стала участвовать в спектаклях и постановках, ездить на фестивали по брейкингу по всей России. В это же время она записалась в художественную школу – страсть к рисованию у нее была всегда.

Поселок Локомотивный. Фото предоставлено героиней

«Но брейк меня больше цеплял: я начала прогуливать художку, и в какой-то момент вообще хотела ее бросить. Но тренер Серега Худоба посоветовал присмотреться к граффити. Мол, попробуй порисовать такое».

В итоге девочка школу не бросила, а граффити увлеклась всерьез и надолго.

«Сначала рисовала на листочках – вы бы видели, сколько у меня исписанных тетрадок и скетчбуков! Участвовала в скетч-батлах, которые, кстати, очень помогают в развитии. А потом начала рисовать на стенах – первый рисунок появился в 2015 году. Это была трансформаторная будка в лесочке около автопарка. Мы пришли туда с другом. У меня, конечно, получилась какая-то чушь. Может быть, поэтому следующий раз я рисовала на стенах только через год».

После школы Таня решила, что не будет поступать в вуз, а займется тем, что ей действительно нравится, – брейком и граффити. Устроилась работать в фотосалон, где изучила фотошоп и начала рисовать на графическом планшете. Сейчас она разрабатывает логотипы, рисует обложки, афиши, дипломы, наклейки, постеры для различных фестивалей, преподает детям брейк, и, конечно же, рисует граффити на стенах домов и на заказ в ижевских кальянных, шашлычных, чайных.

Граффити сделано на заказ. Фото предоставлено героиней

Рисует, чтобы люди улыбались!

Если вы видите на стене дома или трансформаторной будки милое улыбающееся создание, знайте – возможно, именно Таня нарисовала его.

Таня любит рисовать симпатичных чудиков. Фото предоставлено героиней

«Когда выходишь в город, ты должен понимать: эти рисунки будешь видеть не только ты, но и много других людей. И хочется, чтобы рисунки оставляли у них какое-то доброе и теплое впечатление. Допустим, идет человек на работу. Он не выспался, злой, хмурый, что-то у него случилось. И тут поднимает глаза, видит рисунок – яркий, живописный, какого-то смеющегося котика – и если он улыбнется в этот момент, то все, миссия выполнена! Я рисую, чтобы люди вдохновлялись, радовались, чтобы это меняло их жизнь в лучшую сторону», – говорит девушка.

Сарапул. Граффити сделано совместно с 5NE6’om. Фото предоставлено героиней

И кричат, и проклинают

Но в то же время Таня не хочет «светить» свое имя – многие горожане воспринимают граффити как нечто уродующее городские стены, некоторые – как рекламу наркотиков.

«Я, когда такое первый раз услышала, была очень удивлена. Многие мои друзья-художники, наоборот, стараются закрашивать эту рекламу. Мне кажется, люди всех под одну метелку сгребают, думая, что все то, что появляется на стенах, это и есть граффити. Например, начиркал просто от балды на стенах что-то пьяный или школьник, а люди думают, что это и есть граффити, такое плохое и ужасное. Это очень печально, ведь хорошие художники, которые умеют рисовать, не воспринимаются людьми в качестве творцов прекрасного!»

Казань. Фото предоставлено героиней

По словам Тани, многие не обращают внимания, что она и ее друзья рисуют что-то доброе и интересное. Они сразу считают их вандалами.

«Бывает, что кидаются какими-то проклятиями, кричат, что мы стены портим, что вызовут полицию. Но чаще всего, когда я рисую, проезжающие машины сигналят, а люди говорят, что это круто и очень красиво. А еще бывает очень странно. Допустим, рисуешь в центре города на козырьке здоровый рисунок. Час рисуешь, два, и никто к тебе не подходит и ничего не говорит. Даже полицейские не останавливаются. Но когда ты рисуешь, казалось бы, милого персонажа в каком-то дворе на какой-то загаженной будке, то обязательно приходит какая-нибудь бабулька и начинает ругаться и говорить, что мы наркоманы».

Девушка считает, что вандал – это человек, который что-то портит, ломает, крушит.

«Я же стараюсь просто украшать. Выбираю свободные стены и думаю, что, если я нарисую здесь, будет ли плохо кому-то от этого, пострадает ли от этого кто-то? И чаще всего выбираю стены, которые никому не нужны, – очень грязные, чтобы их можно было максимально украсить своим рисунками».

Граффити – это дорого!

Перед тем как рисунок появится на стене, Таня делает эскиз на бумаге, покупает баллончики с краской и ищет себе в городе стену.

«Кому-то хочется более спокойное место – они выбирают полностью испачканные трансформаторные будки где-то внутри глухого двора. А кому-то хочется, наоборот, сделать здоровые рисунки где-то на крыше, чтобы было всем видно. У каждого свои цели».

По большей части художники не такие уж и богатые люди, рассказывает девушка. Много денег уходит на краску. Например, чтобы нарисовать рисунок небольшого формата – персонажа или надпись, – нужно 2–3 тысячи рублей, потому что одного баллончика хватает примерно на 3 кв. м, а стоит он примерно 350 руб.

Ижевск. Фото предоставлено героиней

«Хотелось, чтобы больше людей понимали, что это не просто так, что это труд. Ты десятки лет рисуешь, набираешься опыта, исписал кучу листов, выполнил много заказов, а люди все равно считают, что это баловство, что это все несерьезно. И обидно, когда ты ночью пошел рисовать, вбухал туда столько денег, не спал всю ночь, потратил силы и энергию, а утром приходишь, а работы нет: ее закрасили коммунальщики. Конечно, жалко. Да и странно – люди говорят, что у нас серый городок, жалуются, что скучно жить. Но в то же время постоянно готовы закрашивать яркие рисунки… Мне это непонятно, и я не хочу с этим мириться».

Ижевску нужны фестивали!

Таня говорит, что в Ижевске искусство граффити не развито от слова «совсем». У нас не проводятся масштабные фестивали, как, например, в Казани или Ульяновске. У нас даже нет стен, где легально можно рисовать граффити.

«Раньше начинающие художники практиковались и набивали руку на стенах заброшенных зданий. Сейчас же за неимением таких стен все ребята сразу начинают рисовать в городе. И понятно, что с первого раза ни у кого не получается сделать красиво и четко. И именно поэтому многие считают граффити вандализмом. А я считаю, что рисунки на стенах нужны, чтобы сделать наш серый город, в котором особо ничего не происходит, ярким. Чтобы он нравился горожанам и запоминался туристам, которые сюда приезжают, чтобы Ижевск вдохновлял!»

На фестивале в Казани, рисунок сделан совместно с Samek’om (СПб). Фото предоставлено героиней

Чтобы это происходило, в городе нужно проводить граффити-фестивали.

«Надо больше показывать людям, что граффити – это здорово и красиво, что это может быть полезно, ведь можно вкладывать какой-то глубокий смысл в работы, учить чему-то молодежь, – уверяет Таня. – В прошлом году в Глазове был фестиваль хип-хоп-культуры с танцами, концертами, батлами. И была большая площадка для граффити – там разрисовали почти 15 объектов по городу. В общем, это был настоящий праздник: город качнул и очень здорово пошатнулся. А мы сидим в Ижевске и думаем: Глазов в разы меньше, но он такой крутой по сравнению со столицей. В Ижевске никому это не интересно, всем это не надо».

Глазов. Фото предоставлено героиней

Сама девушка не только мечтает, но и предпринимает определенные шаги к развитию граффити-искусства в нашем городе. Она организует встречи, на которых вместе с друзьями устраивает скетч-батлы.

«Очень хочу договориться с администрацией города, чтобы выделили какую-то большую стену, на которой мы могли бы спокойно и легально рисовать. Можно ведь даже согласовать все эскизы, чтобы все было красиво, чтобы люди радовались и вдохновлялись».

Ее заветная мечта – украсить фасад 5-этажного дома красивым, в ее стиле рисунком – муралом (такими портретами Чайковского и Драгунова украшены дома по ул. 10 лет Октября).

«Сначала граффити для меня было просто хобби. Сейчас – это смысл всей жизни. Я каждый день рисую – на бумаге, на холстах, в цифре, рисую на стенах легально и нелегально, выполняю заказы. Это очень здорово! Ведь граффити – это я!»

Граффити в Перми. Фото предоставлено героиней

Блиц-опрос

– Где правильно ставить ударение в слове «граффити»?

– Правильно говорить «граффИти»!

– Граффити – это не женское занятие?

– Заметила, что, когда видят меня рисующей, почти все думают, что я парень. Это забавно, интересно – получается, люди как бы заведомо считают, что девчонки не могут рисовать граффити. Да, я много слышала, что граффити, как и брейкинг, – это не женское занятие. Но я занимаюсь и тем, и другим, и мне в кайф!