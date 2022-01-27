Погода в Ижевске на февраль – 2022: продолжатся ли снегопады и придут ли холода

Каким будет февраль в Ижевске и Удмуртии. Фото: pixabay.com

На пороге последний зимний месяц; Ижевск, да и всю Удмуртию завалило снегом, и мы решили узнать, какая погода ожидает нас в феврале.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗИМА

О том, насколько типична для нашего региона такая теплая и снежная зима, мы спросили Дмитрия Адаховского, старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования Института естественных наук УдГУ. Он многие годы наблюдает за погодой в регионе и считает, что эта зима хоть и не является чем-то из ряда вон выходящим, но заметно отличается от прошлой.

Какая погода будет в феврале – зависит от циклонов, пока по прогнозу – тепло и снежно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Прошлая зима была с двумя заметными периодами мороза до -30 °С и даже выше, арктическо-сибирского плана – воздух из Сибири доходил до европейских территорий. А в этом году у нас европейская зима, совершенно другая. Она достаточно мягкая, морозов пока не предвидится, осадков много, поскольку они определяются вторжением циклонов, которые регулярно вторгаются к нам через западную Европу и приносят теплый воздух», – объясняет эксперт.

ФЕВРАЛЬ БУДЕТ ПОХОЖ НА ЯНВАРЬ

Как полагает Дмитрий Адаховский, в феврале погода практически не изменится: будет так же в меру тепло и достаточно снежно.

«В Сибири на данный момент не сформировался антициклон, в Арктике довольно тепло, поэтому погода с небольшими морозами с вторжением европейского тепла у нас сохранится и в феврале. Причин для морозов нет, так как нет центров холода. Снега добавится – пока сложно сказать, сколько именно, но, скорее всего, количество осадков превысит среднюю многолетнюю норму», – рассказывает он.

В феврале 2022 года ожидается внушительное количество осадков Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кстати, осадков за январь, по данным эксперта, уже выпало около 120 %, хотя месяц еще не закончился. На самом деле это хорошо, поскольку происходит компенсация недостатка влаги, возникшего прошлым летом. К 16 января высота снежного покрова в Удмуртии достигла 65 см, при этом средний уровень за последние 24 года составлял 67 см, то есть рекорд прошлых лет еще не побит. Например, уровень снега выше 100 см в Удмуртии был зафиксирован в 1999 году, а выше 90 см – в 2001 и 2011 годах. Однако впереди еще есть время.

КАКАЯ ПОГОДА БУДЕТ В ФЕВРАЛЕ

Чтобы узнать о погоде на февраль подробнее, мы сравнили прогноз на месяц с пяти популярных интернет-ресурсов: Яндекс.Погода, Gismeteo (Гисметео), Погода Mail.ru (Мэйл.ру), World Weather (Ворлд Вэзэ) и Рамблер.Погода. Сразу сделаем оговорку: делая подобные прогнозы, онлайн-сервисы по большей части основываются на средних показателях за прошлые годы, поэтому полной достоверности ждать нельзя. Но примерно сориентироваться мы можем.

Скорее всего, заснеженным зимним Ижевском мы будем любоваться до весны Фото: Константин ИВШИН

Более-менее солидарными оказались все сайты относительно погоды на начало февраля. С 1-го по 10-е число в дневное время прогнозируется от -5 до -13 °С. По-видимому, средняя температура будет колебаться около -8.. -10 °С. Лишь по данным одного сервиса – World Weather – начало второго зимнего месяца будет очень теплым, до -1 °С. Кроме того, четыре из пяти сервисов показывают начало месяца пасмурным, а два из них при этом также обещают снег. Вероятность прояснений рассматривает опять же только World Weather.

Середина месяца, по данным большинства ресурсов, будет довольно снежной, но два сайта прогнозируют и некоторое количество солнечных дней в этот период. Дневные температуры будут держаться около -10.. -11 °С, ночные – немного ниже. При этом сайт Погода Mail.ru предупреждает о возможном похолодании до -16.. -18 °С.

Точный прогноз погоды обычно делается на несколько дней, так что в феврале возможны и погодные сюрпризы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А вот к концу февраля, по данным четырех сервисов из пяти, значительно потеплеет – в среднем ожидается температура около -5 °С. Правда, Погода Mail.ru вновь предостерегает о понижении температур до -13.. -23 °С.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЕСНЕ

Учитывая количество снега, этой весной в Удмуртии можно ожидать довольно высокого паводка, но это зависит больше от того, как снег начнет таять, – резко или постепенно. А вот о количестве мышей и клещей судить можно уже сейчас.

«Большое количество мышей обычно связано с большим количеством снега, теплой зимой и большим урожаем семян липы. Осенью на липе было очень большое количество семян. В течение зимы они падают, и мыши могут ими питаться. Под снегом сейчас довольно тепло, мыши начинают размножаться уже зимой, и к весне появляется следующее поколение. Клещи тоже хорошо зимуют под высокий снежным покровом. Это означает, что летом ожидается вспышка численности и мышей, и клещей. В Удмуртии может сложиться опасная эпидемическая ситуация», – предупреждает Дмитрий Адаховский.

Если теплая погода в феврале продолжится, летом в Удмуртии можно ожидать вспышки мышиной лихорадки. Фото: pixabay.com

Напомним, в Удмуртии находится природный очаг геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую переносят полевки и другие мышевидные грызуны, а также клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.

ЧТО ГОВОРЯТ В НАРОДЕ

И напоследок – еще несколько народных примет на февраль:

- Каким будет 1 февраля, таким будет и весь месяц.

- Если февраль будет холодным и сухим, нужно ждать жару в августе.

- Теплый февраль – к холодной весне, а морозный – к хорошему лету.

- Чем в феврале холоднее, тем короче будет зима.

- Длинные сосульки в конце февраля – к долгой весне.

- Февраль без снегопадов – к летней засухе.

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