Увеличение маткапитала, индексация пенсий и введение новых штрафов: какие изменения февраля–2022 коснутся жителей Ижевска

В феврале маткапитал снова вырастет. Фото: unsplash.com

Рассказываем о федеральных и региональных изменениях, которые будут действовать с февраля 2022 года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Вырастет размер маткапитала и других социальных выплат

Размер выплат на первого ребенка будет составлять более 500 000 рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Маткапитал будет проиндексирован, исходя из реального уровня инфляции – на 8,4%. Так, размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго - до 693,1 тыс. рублей.

Также, вырастут выплаты ветеранам, инвалидам, лицам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России и Героям Социалистического Труда.

Увеличится и минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет на на 5,8%. Пособие будет выплачиваться в размере 7,6 тысячи рублей в месяц, максимальная сумма выплат– 31,3 тысячи рублей.

Пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал, также увеличится. Теперь оно будет составлять 6900 рублей.

Прожиточный минимум не будут списывать в счет долга

При списании со счета гражданина негосударственного долго, размер прожиточного минимума останется неприкосновенным. Напоминаем, в Удмуртии размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 11 692 рубля, а для пенсионеров – 9 225 рублей. Но это не коснется долга по алиментам и ущерба от преступлений.

Граждане будут защищены при покупке квартиры

В общем доступе, в Едином госреестре, появится информация об аварийных домах. Таким образом, потенциальные покупатели будут защищены от покупки непригодного жилья.

Индексация пенсий

В феврале в силу вступит закон, при котором индексация пенсий станет выше уровня инфляции. Таким образом, средняя пенсия в России будет составлять 18 500 рублей. Так как закон был подписан еще в начале года, в феврале придет доплата за предыдущий месяц.

Пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов

Теперь лиц, совершающих преступления против половой неприкосновенности детей от двух и более раз, ждет пожизненное ограничение свободы.

Электронные больничные листы

Начиная с февраля, больничные листы будут оформляться в электронной форме. Бумажные больничные могут получать лишь те граждане, информация о которых хранит гостайну.

Штрафы за отсутствие маркировки на алкогольной и табачной продукции

Для юридических лиц увеличатся штрафные взыскания, за производство и продажу немаркированного алкоголя и табачных изделий. Штраф будет составлять до 500 тыс. рублей. Также, вводится и административная ответственность за данные нарушения.

По Пушкинской карте можно оплачивать поход в кино

Пушкинской картой можно будет оплатить лишь билет на фильмы российского производства. Фото: pexels.com

Лимит – 2 000 рублей. Оплачивать поход можно будет лишь на российские фильмы которые созданы при поддержке Минкульта, Фонда кино или региональных органов власти.

Штрафы за выбросы загрязнений

За отсутствие специальных систем, которые контролируют выбросы загрязняющих веществ, будут введены штрафы. Для должностных лиц штраф составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении, сумма увеличится, а также будет применено административное наказание.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Состоятся Республиканские зимние сельские спортивные игры

Игры пройдут в селе Сигаево, Сарапульского района, с 23 по 26 февраля. В них примут участие все 25 районов Удмуртии. Они посоревнуются за право представлять республику во Всероссийских зимних сельских спортивных играх. В программу включено 11 видов спорта: лыжные гонки, лыжные эстафеты (спринт), зимний полиатлон, соревнования спортивных семей, соревнования руководителей, баскетбол среди мужских и женских команд, хоккей с шайбой, шахматы, шашки и дартс.

В феврале пройдут спортивные игры как на международном, так и на республиканском уровне Фото: Архив «КП» в Ижевске

На Олимпийские игры отправятся спортсмены из Удмуртии

Сами игры пройдут в Китае, с 4 по 20 февраля 2022 года. В составе сборной страны: лыжница Лилия Васильева, биатлонистка Ульяна Нигматуллина и хоккеистка Мария Печникова. В тренерском составе – Олег Перевозчиков, один из наставников Олимпийской сборной страны по лыжным гонкам и Максим Максимов, наставник биатлонной сборной по стрельбе. Также, в резерв олимпийской команды вошли биатлонист Александр Поварницын и фигуристка Елизавета Туктамышева. В составе сборных других стран будут участвовать еще два уроженца Удмуртии – Максим Макаров и Никита Лобастов.

Повысится плата за входной билет в Государственный зоопарк Удмуртии

Если раньше взрослый билет стоил 250 рублей, то с 1 февраля на животных можно будет посмотреть уже за 300 рублей.

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