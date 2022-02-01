Квартира мечты: горожан приглашают в тур по новостройкам Ижевска

Фото: Амир Закиров

Мечтаете об уютном семейном гнездышке, а может, о первой собственной квартире? Тогда нам по пути! Приглашаем вас в бесплатный автобусный тур по новостройкам Ижевска, который пройдет в субботу, 19 февраля, с 9 до 13 часов.

За это время вы побываете на территориях следующих жилых комплексов:

ЖК «Хорошо»;

ЖК ZNAK;

Экоквартал FOREST;

Жилой комплекс «Плюс один»;

Кварталы ARTNOVA.

Представители застройщиков лично проведут экскурсии по строящимся домам и квартирам, где у вас будет уникальная возможность увидеть жилье в черновой, предчистовой и чистовой отделке, услышать планы по благоустройству территории и узнать преимущества каждого конкретного района.

Передвигаться между комплексами участники тура будут в сопровождении ведущей на комфортабельных автобусах. Для участников без QR-кода (кьюар-кода) будет выделен отдельный транспорт. В каждом автобусе предусмотрены антисептики, маски и перчатки.

Воспользуйтесь прекрасной возможностью в течение четырех часов оценить сразу несколько вариантов и выбрать квартиру своей мечты! Заявку нужно подать до 16 февраля по телефону: (3412) 945-050 или на электронную почту kp@mgcentr.ru.

Возможно изменение времени окончания тура.

ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск», КОМОССТРОЙ®, ООО СЗ «АСПЭК-М».

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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Организатор ИП Иванов А. В.

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