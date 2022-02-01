Где строить будем: почему девелоперы выходят за границы Ижевска и какие плюсы в этом для горожан

Ижевск растет, преображается и благоустраивается. Причем не только в центре, но и на окраинах, которые превращаются в современные микрорайоны. Куда будет расти город и насколько популярно жилье на границе столицы Удмуртии?

Здесь и сейчас

Исторический центр Ижевска уже давно исчерпал свои земельные ресурсы. Строить жилье здесь негде, поэтому застройщики обратили свое внимание на неосвоенные территории – те, что находятся либо непосредственно на границе города, либо за его пределами.

Для города это, безусловно, хорошо: осваиваются новые территории, которые по комфорту для жителей ничуть не уступают центральной части, а в некоторых аспектах даже превосходят ее.

Жители Ижевска это уже по достоинству оценили; наибольшей популярностью в последние годы пользуются районы Автозавода и городка Строителей, а в ближайшем будущем новые жилые комплексы появятся в районах Чекерила, за «Биатлоном» и на Воткинском шоссе. В этом направлении работают не менее четырех девелоперов, которые продумывают каждый нюанс будущих кварталов.

Новые технологии

Новые дома, конечно, разительно отличаются от тех, что строились в советское время. У некоторых горожан существует предубеждение, что старые дома построены более качественно. Но реалии таковы, что современный подход к строительству предусматривает максимальный комфорт для жильцов.

Во-первых, дома строятся из современных материалов, которые гарантируют качество и долговечность. Толщина стен везде разная, но в одном из новых микрорайонов даже между квартирами она составляет 380 мм – это один из самых высоких показателей.

А некоторые застройщики пошли дальше и облагораживают фасады домов декоративным камнем, благодаря чему здание выглядит еще более презентабельно. Кроме того, подобная отделка позволяет значительно повысить уровень энергоэффективности дома.

Стильные, индивидуальные общественные пространства, входные группы без ступеней и крыльца со сквозными подъездами, лифты даже в пятиэтажных секциях, колясочные. Практически в каждой новостройке есть видеонаблюдение, что делает дома безопаснее.

Стоит отметить и планировку квартир (где есть кухни-гостиные, например) которая позволяет моделировать пространство по своему усмотрению; панорамные окна, наполняющие квартиры светом и объемом; а еще всевозможная «умная начинка», к примеру датчики контроля протечки воды и т.д.

Причем квартиру в новостройке можно приобрести в нескольких вариантах отделки: предчистовой, когда остается лишь оформить ее косметически; и чистовой – заехал, живи и радуйся.

Благоустройство

Современные жилые комплексы – это не только красивые и комфортные дома, но и качественное благоустройство. И здесь у новостроек на границе и за чертой города немало плюсов. Во-первых, парковки, которые очень важны при современном ритме жизни. В центре с ними все не так хорошо, как на отдаленных от него территориях. В советское время проектировщики и представить не могли такого количества личных автомобилей, их число растет с каждым годом.

К примеру, в жилом микрорайоне на Воткинском шоссе с парковкой вообще проблем не будет, застройщик предусмотрел достаточно мест для личного автотранспорта. Также там откроется наземный паркинг, въехать на который можно с помощью дистанционного пульта.

Во-вторых, тщательно продумано расположение детских и спортивных площадок. Территория дворов закрыта от проезда машин, и здесь царствуют пешеходы, что гарантирует безопасность. Некоторые девелоперы площадки для активного отдыха располагают в отдалении, чтобы не нарушать покой жильцов.

Доступность и инфраструктура

С развитием жилых комплексов и новых микрорайонов буквально преображается и их территория. Облагораживаются водоемы и лесопарковые зоны, которые становятся местом притяжения и отдыха людей. Строятся школы, детские сады и поликлиники. А уж о необходимых магазинах и организациях, предоставляющих бытовые услуги, и говорить не приходится. Все рядом, все в шаговой доступности.

Добраться до центра и до работы не составит никакого труда. Для примера возьмем ЖК на Воткинском шоссе, который находится на границе с Завьяловским районом, в девяти минутах от улицы Удмуртской, вблизи ФОЦ «СпортПаркСемья». Добраться из него до центра Ижевска можно всего за 22 минуты. При этом здесь тихо, спокойно и безопасно.

Какие варианты?

Как мы уже писали, под перечисленные нами преимущества новостроек, находящихся не в центре, попадает несколько вариантов жилых комплексов. Но каждому без исключения названному критерию соответствует жилой микрорайон «Богатыри» на Воткинском шоссе.

Здесь можно действительно почувствовать все преимущества загородной жизни, в то же время без малейшего ущерба комфорту и уюту. Микрорайон обещает стать визитной карточкой Ижевска с восточной стороны. Это достойный баланс между городской и загородной жизнью.

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