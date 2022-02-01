В Удмуртии появятся эксклюзивные музыкальные подъезды

Небольшой кусочек Европы располагается совсем рядом – в Завьяловском районе. Город будущего ZNAK – уникальный комплекс, каждый квартал которого индивидуален.

Идеей творчества пронизан третий квартал проекта, в котором строится 4 дома, каждый из которых был вдохновлен определенным стилем музыки. Например, темой внутреннего пространства дома №4 выбран джаз, который является популярным среди творческой интеллигенции – музыкантов, художников, скульпторов и фотографов.

Отличительной особенностью джаза является импровизация. Музыкант в определенный момент, поддавшись вдохновению, создает единственное и неповторимое произведение, которое никогда больше не прозвучит.

Именно по такому принципу и создавался интерьер подъездов отдельно взятого дома Города будущего ZNAK. Дизайнеры вдохновлялись американскими музыкальными залами начала XX века, когда и зародилось это направление.

Атмосферу творчества и свободы создают объемные панно с изображением джаз-бенда, большие настенные часы, блестящий пол и стильная кирпичная кладка на стенах.

В мебельном стеллаже-нише с подсветкой расположен саксофон, который прекрасно дополняет интерьер. Большое впечатление производят и люстры из желтого металла.

Будущие новоселы станут собственниками уникального и единственного в своем роде дома в Удмуртии, а другие дома квартала творчества будут оформлены в других стилях музыки. Выбирайте, как будет «звучать» ваш подъезд!

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