Последние новости Ижевска и России на утро 2 февраля: приостановление плановой помощи в Удмуртии и тайные комнаты в древнем монастыре

На первом плане в Удмуртии по-прежнему новости здравоохранения Фото: Амир Закиров

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня, 2 февраля, среда. В Ижевске тепло и вероятен небольшой снег, температура воздуха до -3°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.

В Удмуртии приостановлена плановая помощь

1 февраля Минздрав Удмуртии объявил о приостановлении до конца месяца плановой помощи и диспансеризации. Это поможет снизить нагрузку на рвачей и защитить пациентов от заражения ковидом. Но есть и ряд исключений.

Людям с обострением хронических заболевний продолжат оказывать медпомощь Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Украли лошадей

Два жителя Удмуртии похитили из конюшни трех лошадей общей стоимостью 211 000 рублей. Похитителей поймали и собираются отправить на обязательные работы.

Два жителя Удмуртии похитили трех лошадей. Фото: pixabay.com

Грипп и ОРВИ

За прошлую неделю ОРВИ заболели 19 343 жителя Удмуртии, из них половина – дети. Также с начала эпидсезона в республике зафиксировали 291 случай гриппа A и два случая гриппа B.

В Удмуртии растет заболеваемость гриппом. Фото: pixabay.com

300 нарушений по уборке снега

С начала зимы Ижевске выявлено 300 нарушений, касающихся уборки снега. Большая часть связана с гололедом на придомовх территориях и сосульками, которые вовремя не убирали с крыш домов.

Снежная зима стала настоящим испытанием для ЖКХ Ижевска Фото: Константин ИВШИН

Тайные комнаты в монастыре

В Свято-Троицком Даниловом монастыре, который расположен в Ярославской области физики при помощи специальных датчиков обнаружили тайные комнаты. Чтобы не повреждать здание раскопками, ученые прибегли к помощи космических частиц, способных проникать на глубину до двух километров. Но вот назначение комнат пока неясно – то ли это были кельи, то ли склепы.

Физики нашли тайные комнаты в одном из монастырей в Переславле-Залесском. Фото: Артем Килькин

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