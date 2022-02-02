Последние новости Ижевска и России на утро 2 февраля: приостановление плановой помощи в Удмуртии и тайные комнаты в древнем монастыре

На первом плане в Удмуртии по-прежнему новости здравоохранения
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня, 2 февраля, среда. В Ижевске тепло и вероятен небольшой снег, температура воздуха до -3°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.
В Удмуртии приостановлена плановая помощь
1 февраля Минздрав Удмуртии объявил о приостановлении до конца месяца плановой помощи и диспансеризации. Это поможет снизить нагрузку на рвачей и защитить пациентов от заражения ковидом. Но есть и ряд исключений.
Людям с обострением хронических заболевний продолжат оказывать медпомощь
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Украли лошадей
Два жителя Удмуртии похитили из конюшни трех лошадей общей стоимостью 211 000 рублей. Похитителей поймали и собираются отправить на обязательные работы.
Два жителя Удмуртии похитили трех лошадей. Фото: pixabay.com
Грипп и ОРВИ
За прошлую неделю ОРВИ заболели 19 343 жителя Удмуртии, из них половина – дети. Также с начала эпидсезона в республике зафиксировали 291 случай гриппа A и два случая гриппа B.
В Удмуртии растет заболеваемость гриппом. Фото: pixabay.com
300 нарушений по уборке снега
С начала зимы Ижевске выявлено 300 нарушений, касающихся уборки снега. Большая часть связана с гололедом на придомовх территориях и сосульками, которые вовремя не убирали с крыш домов.
Снежная зима стала настоящим испытанием для ЖКХ Ижевска
Фото: Константин ИВШИН
Тайные комнаты в монастыре
В Свято-Троицком Даниловом монастыре, который расположен в Ярославской области физики при помощи специальных датчиков обнаружили тайные комнаты. Чтобы не повреждать здание раскопками, ученые прибегли к помощи космических частиц, способных проникать на глубину до двух километров. Но вот назначение комнат пока неясно – то ли это были кельи, то ли склепы.
Физики нашли тайные комнаты в одном из монастырей в Переславле-Залесском. Фото: Артем Килькин
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