Рак не приговор: 4 февраля пройдет Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями

Всемирный день борьбы с раком в 2022 году проводится 4 февраля. Основной целью проведения Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, или Всемирного дня борьбы против рака, является повышение осведомленности о раке, его профилактике, раннем выявлении и лечении для снижения заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний.

История

Рак занимает второе место в мире по смертности. Это одно из наиболее опасных заболеваний человечества, от которого ежегодно умирает множество людей. Болезнь коварна и изменчива, она имеет способность эволюционировать и с годами все чаще затрагивает молодежь и детей. За годы исследований ученые сильно продвинулись в поиске эффективного лечения, но работа еще продолжается. Ежегодно около 4 млн. человек можно спасти, соблюдая меры профилактики и раннего выявления раковых заболеваний.

Профилактика, диспансеризация

Вопросами профилактики необходимо активно заниматься для эффективного снижения смертности от онкологических заболеваний. Профилактика бывает первичной и вторичной.

Первичная профилактика – это здоровый образ жизни.

Отказ от алкоголя и курения. Было выявлено, что именно курение является причиной возникновения около 15 видов рака. Также сокращение употребления алкоголя позволит снизить вероятность возникновения рака полости рта, глотки, пищевода, кишечника, молочной железы.

Занятия спортом. Физические нагрузки и поддержание здорового веса позволяет сократить возможность возникновения таких видов заболевания, как рак молочной железы, печени, почек, матки, яичников.

Снижение времени пребывания на солнце. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения от солнца и соляриев повышает вероятность развития рака кожи.

Добавление в рацион зеленого чая. В его состав входит полифенол, благодаря которому замедляется рост раковых клеток.

Вторичная профилактика – это профилактические осмотры и диспансеризация с целью раннего выявления бессимптомных раков и предраковых заболеваний. В России работает государственная программа по раннему выявлению заболеваний – диспансеризация населения.

Диспансеризация направлена на выявление многих заболеваний, не только онкологических. В рамках диспансеризации проводят обследование людей из групп риска с соблюдением определенных интервалов между этими обследованиями. Во время диспансеризации обследуют на наличие опухолей на коже и слизистых оболочках, в доступных для осмотра органах. Делают дополнительные инструментальные и лабораторные исследования, в т. ч. маммографию молочной железы, цитологические исследования шейки матки, анализ кала на скрытую кровь, ряд других исследований, которые могут указывать на необходимость дополнительного обследования для уточнения или устранения сомнений.

Регулярное обследование необходимо проходить для своевременного выявления и лечения возможных заболеваний, в том числе самых тяжелых. Обнаружение рака на ранней стадии позволит увеличить шанс на выздоровление.

Обратитесь к врачу незамедлительно, если вы заметили появление следующих симптомов:

- длительные боли любой локализации;

- необъяснимая потеря или набор веса;

- длительные подъемы температуры без признаков инфекции;

- увеличение лимфоузлов без температуры и признаков инфекции;

- непроходящий кашель;

- беспричинная усталость и быстрая утомляемость;

- непроходящие синяки или синяки без видимых причин;

- непроходящие ранки на слизистых рта или языке, лейкоплакия;

- изменения кожных покровов (изменения родинок, желтуха, гиперпигментация, эритема, зуд, усиленный рост волос, не заживающие порезы);

- изменения привычного стула и функции мочевого пузыря;

- нетипичные кровотечения (кашель с кровью, кровь в стуле, вагинальные кровотечения, кровь в моче, выделения из сосков, кровотечения без причины или не соответствующие травме);

- уплотнения в различных частях тела;

- сложности с глотанием;

- опущение века;

- сильная потливость;

- проблемы с пищеварением (постоянное несварение, тянущие боли, легкая тошнота, потеря аппетита, отрыжка, частая икота);

- изменения молочной железы.

Фото: Pixabay

Вакцинирование. Доказано, что около 16% всех видов рака появляются от хронических заболеваний, вызванных вирусами. На сегодняшний день существуют вакцины от гепатита В и вируса папилломы человека, которые позволяют защитить от возможного развития рака печени и шейки матки.

Информирование

Необходимость информирования населения всего мира о злокачественных новообразованиях вызвана тем, эти заболевания остаются одной из сложнейших проблем медицины и здоровья населения. Каждый сороковой житель Удмуртии в течение жизни заболевает одной из форм злокачественных опухолей. Ежегодно в Удмуртской Республике вновь выявляется более 6000 случаев ЗНО.

Страховые представители филиала «Капитал МС» в УР проводят информационную работу о профилактических мероприятиях по полису ОМС, о необходимости своевременного прохождения диспансерных осмотров и их значении в раннем выявлении онкологических заболеваний.

С целью доведения важной информации застрахованным лицам страховые представители осуществляют активное информирование застрахованных лиц различными способами:

Публичное информирование

- Размещение информации на официальных сайтах СМО и иных интернет-ресурсах, в печатных СМИ, на телевидении, радио;

- Проведение круглых столов и иных информационно-просветительских и обучающих мероприятий с коллективами застрахованных;

- Размещение информации на информационных стендах и плакатах в общественных местах, в том числе в пунктах выдачи полисов, медицинских организациях.

Не проходите мимо информации, которая размещается СМО на стендах и плакатах в общественных местах!

Индивидуальное информирование

- Информирование при личном обращении в страховую компанию:

- Распространение информационных материалов индивидуального характера (памятки, брошюры, буклеты) в офисах, пунктах выдачи полисов, в пунктах страховых представительств в медицинских организациях.

- Персональное СМС-оповещение о запланированных профилактических мероприятиях (диспансеризации, профилактических осмотрах и прочее);

Индивидуальное информирование застрахованных онкологического профиля

Предоставление информационных материалов, разработанных компанией «Капитал МС»:

- «Информационное сопровождение онкопациента»

- Памятка для лечащего врача и его пациента «Режимы введения химиотерапевтических препаратов»

- «Установка порт-системы - законное право пациента»

- Памятка онкопациенту «Сопровождающая и поддерживающая терапия-законное право онкопациента и обязанность врача-онколога»

- Персональное SMS-оповещение о постановке на Диспансерный учет и оповещение о предстоящей дате явки к врачу-онкологу.

У больных, страдающих онкологическими заболеваниями, потребность в медицинской помощи возрастает при выявлении заболевания в поздних стадиях. Ранняя и своевременная диагностика злокачественных новообразований дает возможность провести радикальное лечение, это дает шанс пациенту на выздоровление, возвращению к активному образу жизни и восстановлению его трудоспособности.

В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить. Путь к здоровью начинается с нами!

ВАЖНО!

Получить консультацию у страховых представителей ООО «Капитал МС» вы можете:

- по телефонам контакт-центра филиала тел.: 51-32-28, 51-32-38,

- через сайт www.kapmed.ru,

- через инфомат в лечебном учреждении.

Только тесное взаимодействие застрахованных лиц и страховых представителей страховой медицинской организации позволит своевременно и в полной мере позаботиться о вашем здоровье!

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