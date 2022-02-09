«Ему было важно, чтобы вокруг него объединялись люди»: родные, друзья и единомышленники поделились воспоминаниями об Олеге Бочкареве из Ижевска

Олега Бочкарева в Удмуртии вспоминают как упорного, деятельного и неравнодушного человека. Фото: vk.com/blagoudm

В ночь на 4 февраля 2022 года Ижевск потерял одного из самых активных общественников, известного прямотой своих суждений и незыблемостью взглядов: ушел Олег Бочкарев, руководитель общественной организации инвалидов «Благо» и член городской Общественной палаты трех созывов. «Комсомольская правда» собрала воспоминания близких, коллег и единомышленников этого многогранного человека.

ДОБИВАТЬСЯ ВЫСОТ И ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ

Свой профессиональный и трудовой путь Олег Михайлович начал в 1988 году с должности спортивного врача в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере. С этого момента и до конца жизни он учил трем вещам: вести здоровый образ жизни, добиваться новых высот и преодолевать любые трудности.

Его богатый многолетний опыт включал работу со школьниками и профессиональными спортсменами, многие из его воспитанников и подопечных стали победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и России, а также Олимпийских игр. В начале 90-х Олег Бочкарев даже участвовал в экспедициях, целью которых была организация экстремальных заплывов в Северном Ледовитом океане.

Судьбу Олега Михайловича и его близких изменил 1999 год, когда талантливый тренер получил травму позвоночника. Но даже после этого, передвигаясь на инвалидной коляске, он не оставил любимого дела. Например, его тренерская работа стала одним из слагаемых успеха хоккейного клуба «Ижсталь», команда которого в начале 2000-х дважды становилась победителем своего дивизиона Высшей лиги.

Инструктаж перед тренировкой. Фото: соцсети Олега Бочкарева

В 2002 году Олег Бочкарев нашел единомышленников и создал городскую общественную организацию для поддержки людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата «Благо», которая 11 лет спустя приобрела республиканское значение. В настоящее время она помогает людям с ограниченными возможностями здоровья влиться в общество, защищает их права и активно развивает инвалидный спорт в Удмуртии. А такие мероприятия, как Всероссийский рыболовный фестиваль инвалидов на колясках и Всероссийские соревнования по бочче, – уникальному паралимпийскому виду спорта, который может освоить человек с практически любыми особенностями здоровья, – неразрывно связаны с именем Олега Бочкарева.

«Он пользовался авторитетом и уважением среди коллег, лидеров общественных организаций и широкого круга гражданских активистов, представителей власти, руководителей центров, учреждений, служб, работающих с людьми с ограниченными возможностями. Проекты, реализующиеся Олегом Михайловичем, стали традиционными, и их социальный эффект невозможно переоценить», – говорит заместитель руководителя УРООИ «Благо» Сергей Меркурьев. Он и все его коллеги признают: организация и вся Удмуртия понесли невосполнимую утрату.

ОТЕЦ И ТРЕНЕР

«Сколько я себя помню, я постоянно был с отцом. Не было такого дня, чтобы мы не поговорили хотя бы по телефону. При этом мы не разговаривали просто так – всегда по делу. Но каждый день это было не меньше десяти звонков», – вспоминает Андрей Бочкарев, сын Олега Михайловича.

Сам, будучи мастером спорта по легкой атлетике, после организации спортивно-адаптивной школы он по просьбе отца стал тренером сборной Удмуртии по бочче. Решился не сразу: с родственниками всегда нелегко работать. Но это было закономерно, ведь он изначально помогал отцу чем только мог, хотя вдавался в суть далеко не всех проводимых мероприятий.

«В старших классах отец был моим тренером. Под его началом я стал мастером спорта по легкой атлетике – в те годы это была большая редкость в Удмуртии, да и сейчас таких примеров мало. Безусловно, я уважал его и слушался, для меня он всегда был авторитетом. Но со мной он, конечно, был другой, не такой, как с другими людьми. Он обладал резким словом, мог прикрикнуть, а хвалил редко, только за реальные достижения. Но я же все понимаю, я же его знаю. Он вам скажет – вы обидитесь и уйдете, а мне скажет – я переварю, и все снова становится как было. Потому что мы не выбираем родителей и не выбираем детей, а ценим их такими, какие они есть», – рассказывает Андрей Бочкарев.

Олег Михайлович был главным судьей на многих мероприятиях. Фото: vk.com/blagoudm

И вместе с тем он признается: став уже взрослым спортсменом, общался с отцом на равных, запросто мог возразить. А благодаря строгому воспитанию развил в себе два важных качества: стрессоустойчивость и исполнительность.

«ОБЪЕДИНИТЕЛЬ» НКО

Он умел со всеми общаться на равных – со здоровыми и имеющими ограниченные возможности здоровья, с рядовыми гражданами и представителями городских властей.

«Олег Михайлович очень любил жизнь. Помогал тем людям, которые в этом нуждаются, несмотря на собственные проблемы со здоровьем, реализовывал массу проектов. Мы очень много работали с ним и с его организацией «Благо», он нас поддерживал, и мы старались помогать в воплощении всех инициатив. Он мог позвонить вечером, даже ночью, когда ему хотелось что-то обсудить или выговориться, посоветовать или, наоборот, задать какие-то вопросы. Это был очень неравнодушный человек, что было видно по его работе в Общественной палате. Город и республика много потеряли с его уходом», – говорит зампредседателя ижевской Гордумы Олег Гарин.

«Пожалуй, отличительной чертой Олега Михайловича была принципиальность. В любой ситуации он до конца придерживался своего мнения, которое у него имелось абсолютно на все. Этот человек был борец по жизни. И именно его упорство и неравнодушие позволяли не просто запускать интересные и социально значимые проекты, но и выводить их на всероссийский уровень. Его организация «Благо» для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата действительно многого добилась. А сам Олег Бочкарев пользовался авторитетом в секторе НКО, у властей и в Общественной палате города Ижевска. Очень жаль, что он ушел так рано, он мог бы сделать еще больше. Мои искренние соболезнования родным и близким Олега Михайловича. Верю, что дело его жизни будет продолжено. Светлая ему память!» – присоединяется Анастасия Власова, советник главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям, с 2018 по 2021 годы возглавлявшая Общественную палату города.

«Невозможно переоценить социальную значимость проектов, инициатором и организатором которых был Олег Михайлович, – это и летняя и зимняя рыбалки, соревнования по бочче, которые вывели город Ижевск на всероссийский уровень, – все они имеют социальный эффект для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Он всегда взаимодействовал с представителями муниципалитета, подсказывал, шутил, постоянно находился на связи со всеми. Светлая память», – говорит Мария Васильева, начальник Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации города Ижевска.

Комиссия, которую возглавляет Олег Бочкарев, оценивает обновленную Центральую площадь. Фото: соцсети Олега Бочкарева

«Олег Михайлович – один из первых представителей, кто стоял у истоков становления некоммерческого сектора в городе Ижевске. Он настоящий лидер общественного мнения с принципиальной жизненной позицией, всегда был на защите интересов людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Его обаяние и добрая улыбка вызывали заинтересованность в его деятельности многих людей, независимо от регалий и занимаемой должности», – добавляет Елена Банникова, начальник отдела по работе с НКО и социальной поддержке населения Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации города Ижевска.

А Василий Килин, председатель ижевского подразделения Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, называет Олега Бочкарева настоящим лидером сектора НКО в Удмуртии, его «объединителем».

«Все знают, сколько разных удачных проектов он создал и реализовал. Он ратовал за то, чтобы маломобильные люди получали льготы, и очень много делал по доступной среде вместе с Сергеем Меркурьевым. Несмотря на то, что ему было сложно бывать на объектах, он часто принимал выполненные работы по программам БКАД и «Пешеходный Ижевск». За свою жизнь Олег Михайлович как гражданин Ижевска внес очень много предложений и всегда добивался их реализации. Пустых слов он не любил. Был достаточно эрудирован. Кому-то, быть может, казалось, что он резковат, но он всегда был справедлив», – вспоминает Василий Килин.

Многие коллеги и друзья отмечали, что Олег Михайлович обладает невероятно острым чувством справедливости. Он совершенно не терпел лжи и навсегда мог отвернуться от человека, обманувшего хоть раз.

ЕГО ДЕВИЗ: «БЕРИ И ДЕЛАЙ!»

«Он был сложный человек. Сложный… Потому что, наверное, честный. Он делал то, что думал, и говорил то, что думал. Мне кажется, у него каких-то камней за пазухой ни для кого не было. Если он видел, что что-то не так, он обязательно об этом говорил, поэтому, наверное, с ним и тяжело было некоторым людям. Мне кажется, он не умел льстить. Если ему кто-то не нравился, он говорил открыто: кто и почему. Люди это не любят. Людям нужно, чтобы им улыбались, а он по заказу не умел улыбаться, даже если попросить. Но за своих он стоял горой. Он был принципиальным, и свое решение никогда не менял», – Татьяна Сухих, директор фонда развития социального туризма и иппотерапии «ВАЛТАУ», говорит, что не знала Олега Михайловича достаточно близко, но в интервью с трудом сдерживает эмоции.

Чаще всего Олега Бочкарева можно было увидеть серьезным. Фото: Леонид Гонин

Олег Бочкарев, по ее словам, как никто, умел радоваться за других, и успех единомышленников всегда переживал почти как собственный.

«Когда мы только открыли фонд и выиграли президентский грант – это был первый человек, который мне позвонил и поздравил. Я еще даже не знала, что мы выиграли. Он звонит: «Татьяна, я вас поздравляю, вы молодцы, хорошее начало работы фонда!», а я даже не понимаю, что случилось. Так от него и узнала. Он очень искренне поздравлял, хотя и знакомы-то толком не были», – с улыбкой вспоминает Татьяна Сухих.

О выдающихся человеческих качествах Олега Михайловича долго рассказывает и Наталья Хаерова, в прошлом начальник отдела по работе с некоммерческими организациями Информационно-аналитического управления городской администрации.

«Мы познакомились по профессиональной деятельности, но стали друзьями, товарищами, единомышленниками. Ему было очень важно, чтобы вокруг него объединялись люди. Олег Бочкарев – это человек-позитив, человек, который всегда был готов прийти на помощь, поделиться опытом и найти выход из любой ситуации. Неутомимый генератор идей, умеющий не только придумывать, но и реализовывать интересные проекты. Любая его мысль превращалась в действие. «Бери и делай» – можно сказать, это был его девиз. Да, он мог поворчать, мог поругать, мог и кулаком по столу стукнуть. Но от него было комфортно слышать и добрые слова, и критику, а после разговора с ним всегда появлялись нужные мысли. Это был его особый, оптимистично-пессимистичный взгляд на жизнь. Он мог ворчать-ворчать-ворчать, но из каждого этого ворчания в конце концов вырастало огромное интересное событие», – делится воспоминаниями Наталья Хаерова.

ПОНИМАЛ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Друзья и коллеги Олега Бочкарева неустанно перечисляют идеи и планы, которыми он загорелся, но так и не успел воплотить. Например, добрый, со стороны немного наивный, но если вникнуть, такой же социально значимый проект, как и все остальные: куры-несушки, за которыми могут ухаживать дети с инвалидностью. Леонид Гонин, руководитель Удмуртского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общество «Знание», рассказывает, с какой искренней радостью ребята наблюдают за жизнью птиц, помогают строить загоны и несут домой свежие, только из-под наседки, яйца. Этот проект Леонид Гонин собирается продолжать. И многие другие проекты тоже продолжат воплощаться в жизнь – уже без Олега Михайловича, но с зарядом его энтузиазма.

Олегу Бочкареву было важно объединять людей и помогать им. Фото: Леонид Гонин

«Он всегда был очень деятельный. Для меня он был неким «барометром», ориентиром жизнелюбия. Несмотря на свою травму, он оставался жизнелюбивым человеком. В Ижевске происходит много событий и реализуется много инициатив, и мы, здоровые люди, часто не находим на них времени. А он с легкостью шел на такие мероприятия. И до сих пор в голове не укладывается, что его уже нет. Какая-то пустота пришла… Я не знаю, как эта потеря может восполниться. Там, где был Олег Михайлович, – я не знаю, кто на этом месте еще может быть. Он, конечно, готовил ребят, потому что понимал, что с ним… В любой момент может произойти. Он же сам доктор, он все прекрасно понимал», – рассказывает Леонид Гонин.

В последнее время Олега Михайловича действительно сильно подводило здоровье, но он держался.

«Мы это понимали, но надеялись, что он дождется лета, а там – свежий воздух, дача, глядишь, и легче станет. С внуком снова на рыбалку съездит... Но не получилось… Внука отец очень любил и старался проводить с ним как можно больше времени. Все время просил привезти его в гости, разучивал с ним стихи Омара Хайяма, учил бросать мячи», – поделился Андрей Бочкарев.

Редакция выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Олега Михайловича.

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