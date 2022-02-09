Последние новости Ижевска и России на утро 9 февраля 2022 года: ДТП с учебным автомобилем и женщины, напавшие на тракториста

Ижевчанка получила звание мастера спорта России по рыболовному спорту. Фото: Федерация рыболовного спорта Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 февраля, среда. Синоптики прогнозируют до -9 °C и продолжительный снегопад. А пока вы настраиваетесь на новый день, предлагаем вам вспомнить главные новости, которые произошли за последние сутки.

«Это по-мужски»

В своем блоге Анатолий показывает, как он ухаживает за собой Фото: Амир Закиров

На «Комсомолке» стартовал новый проект, где мы рассказываем о мужчинах в нетипичных для них профессиях. Первым героем проекта «Это по-мужски» стал Анатолий, который ведет бьюти-блог и имеет свой магазин корейской косметики.

Горожане очень недовольны как чистят снег

Две женщины из частного сектора Ленинского района настолько разозлились, на завалы снега, образующиеся при чистке, что напали на водителя трактора, который убирал снег и прыснули в него перцовым баллончиком.

Это шедевр!

Фестиваль «Удмуртский лед» прошел на набережной Ижевского пруда. Мастера вырезали 12 скульптур. Полюбоваться на ледяные творения можно по ссылке.

Ты рыбачка, я рыбак

Жительница Ижевска победительницей женского кубка России по ловле на мормышку со льда и получила звание мастера спорта России по рыболовному спорту.

Два ДТП

Фото: Шамиль Ахтямзянов, vk.com/udmurtiya18rus

Первая авария произошла перед пешеходным переходом около трамвайной остановки «Молдавская». Внедорожник столкнулся с учебным автомобилем, после чего въехал в сугроб на обочине.

А также, по улице Маяковского в Ижевске (Долгий мост) столкнулись 4 легковых автомобиля.

В обоих случаях, пострадавших нет.

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