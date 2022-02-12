Дискотека на коньках в парке Горького или фотосессия в музее искусств: куда сходить 14 февраля в Ижевске

Куда сходить в День всех влюбленных со своей второй половинкой. Фото: Николай Оберемченко

Ко Дню всех влюбленных «Комсомолка» собрала несколько мест, которые устраивают тематические вечера в честь праздника. Но помните о безопасности! Куда бы вы ни пошли, при себе должна быть медицинская или тканевая маска, а также QR-код или свежий ПЦР-тест.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В МУЗЕЕ ИСКУССТВ

Что вас ждет: эксклюзивные экскурсии и мастер-классы на тему любви, фотосессии в музее с профессиональным фотографом.

Когда: 14 февраля

- 17:30-18:30 Тематическая экскурсия «Свадебный месяц или как жить долго и счастливо» по выставке В.И. Михайлова. Стоимость: 600 рублей для пары, 200 рублей профессиональное фото. 0+

- 17:30-18:30 Тематическая экскурсия «Язык любви. Пять историй о любви художников» на выставке «На одном языке». Стоимость: 500 рублей для пары, 200 рублей профессиональное фото. 0+

- 18:30-20:00 Мастер-класс Together (Вместе) по парному кастомайзингу (декорирование вещей). Стоимость: 500 рублей для пары (в своей одежде), 700 рублей (с шоппером). 12+

- 18:30-20:00 Мастер-класс по абстрактной живописи «Образ» от ведущего художника Александра Егорова. Стоимость: 500 рублей для пары. 12+

- 17:00-20:00 Фотосессия с профессиональным фотографом в Музее искусств. Стоимость: 700 рублей. В нее входит посещение всех выставок. 12+

Все мероприятия доступны по Пушкинской карте. Обязательна предварительная запись через сообщения в группе «ВКонтакте» или по телефонам: 43-17-85; +8(912)448-50-98

14 февраля прогнозируют небольшой снег и от -7 до -11 °С. Фото: Николай Оберемченко

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В ПАРКЕ ИМ. ГОРЬКОГО

Что вас ждет: передвижной праздничный фургон с готовой едой, много музыки, бесплатные угощения, дискотека на коньках с шоу-программой и ярким салютом.

Когда: 14 февраля, 18:00 - 20:00

- дискотека на коньках;

- розыгрыш подарков для влюбленных и не только;

- фудтрак с бесплатным угощением;

- развлекательная программа;

- праздничный салют в 20:00.

Условие входа: Бесплатный

Возрастное ограничение: 0+

ВЕЧЕРИНКА В ЧЕСТЬ СТАРИНЫ ВАЛЕНТИНА

Что вас ждет: музыкант Никита Стародумов и его ударно-взрывное DRUMSHOW (шоу барабанов).

Где: Клуб «Пепелац», К. Маркса, 242

Когда: 12 февраля

- с 22:00 до 23:00 бесплатный вход и «Счастливый час», когда бармен может сделать скидку 50 %;

- с 23:00 всем девушкам в платьях бесплатный коктейль каждый час.

Возрастное ограничение: 18+

ОТКРЫТИЕ IZHJAZZFEST*21 (ИЖДЖАЗФЕСТ*21)

Что вас ждет: композиции в стиле блюз, фанк, соул – и все это в исполнении музыкантов оркестра «Арсенал-Бэнд» и приглашенных солистов.

Где: Удмуртская Государственная филармония

Когда: 14 февраля в 19:00

Стоимость: от 400 до 900 рублей

Возрастное ограничение: 6+

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