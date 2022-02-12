Погода на неделю в Ижевске с 14 по 20 февраля: потепление и дождь со снегом к выходным

На неделе ожидается несколько температурных перепадов. Фото: pixabay.com

Следующая неделя в Ижевске начнется с прохлады и снега, а закончится потеплением вплоть до плюсовых температур. По прогнозу гидрометцентра России, в начале недели будет около -8..-10°С, а к пятнице – всего до -1°С

В понедельник, 14 февраля, дневная температура составит около -8°С, без осадков. Местами небольшие дожди. Скорость юго-западного ветра будет достигать около 1 м/с. Ночью пойдет снег, температура воздуха снизится до -10°С, направление ветра изменится на южное, скорость составит около 3 м/с.

15 февраля, во вторник, снегопад продолжится. На термометре до -4°С. Ветер южный, 4 м/с. Ночью примерно -6°. Направление ветра снова изменится на юго-западное, а скорость составит 3 м/с.

В среду, 16 февраля, температура воздуха составит около -4°С. Направление ветра снова южное, скорость 4 м/с. Без осадков. Ночью температура снизится до -8°С, скорость и направления ветра сохранятся, как днем.

17 февраля, в четверг, вернется снегопад, на термометре до -5°С. Южный ветер усилится до 5 м/с. К ночи снег тоже усилится, температура останется прежней, а ветер подует со скоростью 7 м/с.

В пятницу, 18 февраля, днем до -1°С и сильный снегопад. Скорость ветра от 4 до 8 м/с. По данным сервиса Яндекс.Погода, возможен снег с дождем. Ночью на термометре все так же -1..-2°С; осадки продолжится, направление и скорость ветра не изменятся.

В субботу, 19 февраля, дневная температура 0..+1°С, дождь и мокрый снег. Ветер все так же южный, 3-4 м/с. Ночью до -2°С и обильные осадки.

В воскресенье, 20 февраля, снова немного похолодает, будет до -3°С. Мокрый снег сохранится. Направление ветра изменится на юго-западное, он будет слабым. Ночью ожидается около -4°С, ветер западный, около 3 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Куда жителям Ижевска обращаться с жалобами на снег во дворе и наледь на крышах?

- Обратился медведем, душил во сне: 3 истории жителей Ижевска об отношениях с домашними духами

- Мыльная борода: присылайте фотографии малышей во время веселого купания и получайте призы

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.