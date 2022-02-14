Лечение рака простаты в Германии: жителям Удмуртии организуют поездку в европейские клиники

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Рак простаты – вторая по частоте злокачественная опухоль у мужчин после рака легкого. В развитых странах используются современные малоинвазивные операции, высокоточные безопасные методы облучения, а также радионуклидная терапия для лечения рака простаты с метастазами в кости. Поэтому если обратиться в хорошую европейскую клинику, то заболевание можно вылечить.

Хирургическое лечение

Радикальная простатэктомия с диссекцией тазовых лимфатических узлов – основной метод лечения заболевания на первых трех стадиях. В большинстве случаев операции достаточно, чтобы полностью вылечить рак.

За рубежом можно пройти более щадящую операцию – лапароскопическую или робот-ассистированную. Они не менее эффективны при условии достаточного опыта оперирующих хирургов. При этом существенно снижается травматизация, сокращается период восстановления, уменьшается риск осложнений. Пациенты быстрее восстанавливают контроль над мочеиспусканием.

В европейских клиниках врачи также используют нервосохраняющую технику простатэктомии, которая позволяет мужчине сохранить эректильную функцию.

Лучевая терапия

Облучение считается альтернативой хирургическому методу лечения. Она тоже позволяет вылечить рак простаты.

Дистанционная радиотерапия – метод неинвазивный и безболезненный. Можно облучить не только первичную опухоль, но и область лимфатического коллектора.

Преимущество брахитерапии в низком риске развития постлучевых осложнений. Радиация доставляется прямо в опухоль, поэтому не проходит сквозь здоровые ткани. К тому же курс лечения занимает меньше времени: достаточно трех процедур, в то время как дистанционная лучевая терапия продолжается полтора месяца.

Системные методы лечения

Для системной терапии используют три метода:

- химиотерапия;

- гормонотерапия;

- радионуклидная терапия.

Гормонотерапия предполагает прием лекарств, блокирующих мужские половые гормоны. Этот вид лечения используют на всех стадиях.

Химиотерапия применяется только на последней стадии. Ее проводят, если гормонотерапия больше не работает, или назначают сразу, в комбинации с гормональными средствами.

Радионуклидная терапия применяется в специализированных центрах. Врачи используют ПСМА-терапию с Лютецием-177 или применяют радиоактивный радий для подавления костных метастазов. В организм вводят радиоактивные вещества, которые накапливаются в раковых клетках и разрушают их радиацией.

У большинства пациентов опухоль и метастазы уменьшаются в размерах, а у некоторых все опухолевые очаги исчезают полностью. Радионуклидная терапия обеспечивает отличные результаты лечения даже при наличии множественных отдаленных метастазов.

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