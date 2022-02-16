Ну хоть что-то: ипотечные ставки растут, но и госпрограммы пока действуют

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С четвертого квартала прошлого года в России повысилась ключевая ставка Центробанка, которая на сегодняшний день составляет 8,5%. Этот показатель всегда влияет на ставки ипотечного кредитования: растет ставка Центробанка — дорожает ипотека.

«Пока ожидается, что среднестатистическая ипотечная ставка в ближайшее время составит от 10,5-11%», — уточняет Наталия Лемец, директор филиала компании “Этажи” в г. Ижевск.

Сэкономить на ипотеке ещё можно, воспользовавшись госпрограммами. В 2022 году жителям Ижевска доступны две льготные ипотечные программы.

Ипотека с господдержкой

Условия: займ выдают до 3 млн рублей по всем регионам по ставке — до 7% годовых. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Программа действует до 1 июля 2022 года.

На что можно взять кредит: квартира в строящемся доме, готовое жилье от застройщика, земельный участок для дальнейшего строительством дома, строительство дома по договору подряда.

Семейная ипотека

Условия: размер займа для Ижевска — до 6 млн по ставке до 6% годовых. Первоначальный взнос — не менее 15% стоимости жилья. Программа действует до 31 декабря 2023 года.

Распространяется на семьи, где есть ребенок, родившийся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года — то есть усыновители тоже могут участвовать в программе.

На что можно взять кредит: квартира в строящемся доме, готовое жилье от застройщика, дом с земельным участком от застройщика (юридические лица), земельный участок для дальнейшего строительством дома строительство дома по договору подряда.

Как ещё можно сократить ипотечные затраты?

Сейчас есть возможность получить от банка и ставку, и субсидии на нее (в зависимости от срока выплат). Максимально низкая возможная ставка с субсидированием — от 0,1% на весь срок кредитования. Действует только для новостроек.

На рынок выходит новый продукт: траншевая ипотека. До ввода в эксплуатацию дома клиент платит лишь небольшую часть платежа, что позволяет ему накопить средства на тот же ремонт. Действует только для новостроек.

Если загородную недвижимость приобретать от юрлица, то можно воспользоваться семейной ипотекой.

При покупке вторичного жилья можно сэкономить так:

«Электронная регистрация сделки снизит ставку на 0,3%. Услуга является платной, однако она окупает вложения: на снижении процентов вы сэкономите гораздо больше денег, чем заплатили. Окупаемость «работает», даже если кредит взят на короткий срок. Если вы оформляете ипотеку с «Этажами», то можете получить преференции от наших партнеров-банков: минус 0,7% от ставки. И существенную экономию вы получаете, оформляя комплексное страхование: это снизит ставку до 1%», — объяснила госпожа Лемец.

Успевайте оформить ипотеку выгодно. Ставки растут, как и цены на жилье. А вопрос, будут ли продлять льготные программы после 2022 и 2023 года, остаётся открытым.

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*Компания "Этажи" гарантирует, что подача заявки на одобрение ипотеки через компанию "Этажи" не может привести к увеличению ставки, по сравнению с самостоятельным обращением в кредитную организацию/Банк за ипотечным кредитом по соответствующей программе, с учетом даты подачи заявки, срока кредитования, первоначального взноса, суммы кредита, вида приобретаемой и/или закладываемой недвижимости, оплаты/не оплаты комиссии банка за снижение процентной ставки, заключения аналогичного договора страхования, с привлечением тех же созаемщиков, поручителей и залогодателей, по тому же пакету документов, что и при подаче через Компанию "Этажи" лично в офисе Компании или дистанционно с помощью сервиса Компании "Ипотека Он-лайн". При подаче заявки через компанию "Этажи", банками партнерами предоставляются скидки по годовой процентной ставке, надбавки к ставке отсутствуют. Компания Этажи оказывает посреднические услуги по предоставлению ипотечного кредита, не является финансовой (кредитной) компанией. Банки в праве отказывать в выдаче кредита без объяснения причин. Финансовую услугу оказывают Сбербанк (ПАО), лицензия ЦБ РФ 1481; Банк ВТБ (ПАО) лицензия №1000.