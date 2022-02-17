«Сплю на ходу, что делать?»: почему жители Ижевска испытывают сонливость днем

Рассказываем, как сладко спать ночью и быть бодрым весь день. Фото: pixabay.com

На постоянную сонливость традиционно жалуются многие ижевчане. Но решают проблему по-разному: кто-то ничего не делает, просто терпит и пытается выспаться в выходные, кто-то горстями пьет витамины. Между тем подобное состояние может говорить о заболеваниях или нарушениях режима, от которых недалеко до заболеваний. Почему люди становятся сонными днем и что с этим делать, мы спросили экспертов семейной клиники «Медицея».

Когда сонливость говорит о патологии, а когда – нет

Итак, человек испытывает сонливость в течение дня – является ли это поводом для обращения к врачу? Вопрос неоднозначный.

Причина ночной бессонницы и дневной сонливости может крыться как в распорядке дня, так и в проблемах со здоровьем. Фото: pixabay.com

В ряде ситуаций это действительно так: постоянная сонливость может быть симптомом большого спектра различных заболеваний, начиная от патологий внутренних органов, заканчивая неврологическими и психиатрическими недугами. Но далеко не во всех случаях виновата болезнь.

Часто причины могут быть внешними. По большей части они связаны с отсутствием режима и полноценного ночного отдыха. К ночной бессоннице и дневной сонливости могут приводить посменная работа или ненормированный график, командировки со сменой часовых поясов, привычка пить по вечерам кофе или крепкий чай и даже увлечение кино в стиле экшен.

«Приступы дневной сонливости могут быть проявлением банального недосыпа, истощения организма, так как без сна человек может существовать около трех дней. Потом природа возьмет свое, и человек уснет», – рассказывает Людмила Прокопьева, пульмонолог и сомнолог клиники «Медицея».

Опрос, проведенный на странице IZHLIFE «ВКонтакте» показал, что подавляющее большинство ижевчан испытывают днем сонливость (опрос проводился 14 февраля 2022 г., в нем приняло участие 176 человек).

Бывает, что у человека что-то болит, например живот или суставы, и он из-за этого не может спать по ночам, а днем «клюет носом». В таком случае проблема не уйдет, пока не будет излечено или приведено в ремиссию основное заболевание. Кстати, к таким проблемам можно отнести и синдром обструктивного апноэ сна – сильного храпа, при котором происходит кратковременное прекращение дыхания во сне.

Также вялое, сонное состояние многие отмечают в период с октября по март. Это обычно связано с физиологическим недостатком витаминов и короткими днями.

«Зимой и в межсезонье повышенная сонливость нормальна, так как уменьшен световой день, мало солнечных дней, мало «белого» света, который обладает активизирующим действием», – поясняет эксперт.

Кроме того, в холодные дни мы реже бываем на улице, в связи с чем испытываем гипоксию, а из-за нее тоже клонит в сон.

Таким образом, первый вопрос, который нужно себе задать, если вы испытываете частую сонливость: не пора ли что-то менять в образе жизни? И второй, не менее важный вопрос: насколько сильно эта проблема мешает нормальной ежедневной активности?

Людмила Прокопьева, пульмонолог и сомнолог клиники «Медицея». Фото: предоставлено клиникой

К врачу следует обратиться в двух случаях: если с графиком ничего нельзя поделать и появляется необходимость в приеме каких-либо седативных или поддерживающих средств, а также если причина сонливости вам совершенно не ясна, но состояние усугубляется и в буквальном смысле мешает жить.

К каким врачам идти, если все время хочется спать?

Если вы понимаете, что постоянная сонливость не проходит, что бы вы ни делали, необходимо пройти обследование. Идти сразу к узким специалистам – не всегда верное решение, лучше начать с терапевта, который назначит общие анализы крови и мочи, а затем, оценив состояние организма в целом, примет решение, к каким врачам направить дальше.

Есть вероятность, что для исключения всех причин придется посетить несколько специалистов: эндокринолога, невролога и сомнолога, каждый из которых назначит дополнительное обследование согласно своему профилю.

Сразу же имеет смысл сдавать разве что кровь на сахар и на гормон щитовидной железы. Эти параметры следует и без явных жалоб периодически контролировать. Сахарный диабет в целом является довольно распространенным заболеванием, а эндемический зоб относится к частым патологиям именно в Удмуртии – сказывается недостаток йода в воде и пище. Кстати, бытовой глюкометр можно иметь и в домашней аптечке.

Работа врача-сомнолога. Фото: предоставлено клиникой «Медицея»

Обращаясь к врачу, помните, что сама по себе сонливость редко бывает основным симптомом. Постарайтесь наиболее подробно описать все свои жалобы, даже если вы их не связываете с постоянным желанием спать. Обращайте внимание на изменение пищевых предпочтений и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, сильную потливость, сердцебиение, быструю утомляемость, рассеянность внимания, ухудшение памяти и снижение эмоционального фона.

Кроме того, врачу следует рассказать обо всех препаратах, которые вы принимаете в настоящее время, так как избыточная сонливость может быть побочным эффектом некоторых из них, в первую очередь антигистаминных и седативных.

Диабет и заболевания «щитовидки»

Достаточно много заболеваний, которые проявляются дневной сонливостью, есть в эндокринологии.

«Самое распространенное заболевание – это, конечно, сахарный диабет. При нем наступает нарушение баланса между поступлением глюкозы и ее расходованием. Сонливость при диабете может быть признаком как избытка глюкозы, так и наоборот – ее недостатка. Резкое желание спать часто связано с падением уровня сахара. Если же сонливость с каждым днем планомерно усиливается, то можно говорить о том, что содержание глюкозы в крови повышается до критических значений, и человек близок к состоянию комы», – рассказывает врач-эндокринолог клиники «Медицея» Елена Чернядева.

Привычка «спать урывками» до добра не доводит, сон должен быть полноценным, в комфортных условиях. Фото: pixabay.com

Помимо сонливости, типичными симптомами диабета являются жажда и сухость во рту, слабость, учащенное мочеиспускание. Человек может испытывать кожный зуд и головокружение.

Достаточно типична сонливость также при гипотиреозе – сниженной функции щитовидной железы. Причем этот недуг часто маскируется под другие болезни.

«У гипотиреоза много масок: нарушение пищеварения и невралгические проявления; нарушение менструального цикла и бесплодие у женщин. Кроме сопутствующей сонливости, частыми симптомами бывают быстрая утомляемость, замедленность действий, мышления и речи, сухость кожи, отеки на лице и руках, зябкость и депрессивные состояния», – объясняет эксперт.

Елена Чернядева, врач-эндокринолог клиники «Медицея». Фото: предоставлено клиникой

Достаточно редко, но сонливость также может встречаться при повышенной функции щитовидной железы. Такое состояние называется тиреотоксикозом, при нем фактически наступает отравление организма собственными гормонами. При этом недуге человек ощущает учащенное сердцебиение и слабость; жалуется на быструю возбудимость, потливость и дрожь в руках. Ночной сон нарушается, в результате спать хочется днем, человек худеет, а в глазах часто ощущается «песок».

Женщины жалуются, что плохо спят ночью при климаксе; соответственно, днем их также начинает клонить в сон. А у мужчин сонливость часто проявляется при дефиците тестостерона. Не все об этом знают, но мужской климакс – явление абсолютно реальное, он сопровождается быстрой утомляемостью, эмоциональной неустойчивостью, снижением либидо, ухудшением памяти, приливами и снижением общей мышечной массы.

Сонливость может появляться и при нарушении работы надпочечников. Если гормонов не хватает, человек при этом теряет аппетит и массу тела, мучается от головокружений и пониженного давления, а еще его начинает тянуть на соленое. Характерным признаком надпочечниковой недостаточности является потемнение кожных складок. При избытке же гормонов помимо сонливости отмечаются слабость в ногах, повышенное давление и увеличение веса (жир будет копиться в области тела).

При многих эндокринологических заболеваниях не только возникает сонливость днем, но и нарушается ночной сон. Фото: pixabay.com

Также вялость, мышечная слабость и боли в костях наблюдаются при нарушении фосфорно-кальциевого обмена. Кроме того, оно сопровождается обострением патологий мочевыделительной системы и нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта.

Отметим, что все вышеперечисленные нарушения поддаются коррекции, – при недостатке гормонов используется заместительная терапия, а при избытке производится медикаментозная блокировка.

Может, это что-то с нервами?

Часто сонливость днем является следствием неврологических проблем. Например, она характерна для синдрома хронической усталости.

Сонливость редко бывает единственным симптомом, если у вас есть другие жалобы, не исключено, что проблемы взаимосвязаны. Фото: pixabay.com

«Его научное название: миалгический энцефаломиелит. Это заболевание неизвестной этиологии, и его основное проявление – это немотивированная общая слабость, которая на длительное время лишает больного возможности активного участия в повседневной жизни. Простейшие задачи становятся практически невыполнимыми, а малейшая затрата энергии заставляет человека ложиться в постель. Больные жалуются на головные боли, боли в суставах и мышцах, ухудшение памяти, болезненные ощущения в горле, увеличение лимфатических узлов и субфебрильную температуру – то есть повышение температуры тела до 37–38 градусов без видимых причин», – говорит невролог клиники «Медицея» Марина Белозерова.

Как подчеркивает специалист, диагноз ставится лишь после того, как все остальные возможные причины будут исключены. К сожалению, отдых против синдрома хронической усталости бессилен, болезнь придется лечить медикаментозно.

Упадок сил – тоже довольно тревожный показатель. Фото: pixabay.com

Еще один диагноз, который люди часто пытаются поставить себе сами, – это депрессия. Но данное состояние отнюдь не является эквивалентом обычного плохого настроения. При депрессии человек быстро устает, его клонит в сон, снижается концентрация внимания. Пациент демонстрирует раздражительность и тревожность, видит будущее исключительно в негативном свете, не испытывает удовлетворения даже от любимых дел и допускает суицидальные мысли. Если подобное состояние длится две недели и более – это повод обратиться к врачу.

«Довольно редким, но все-таки реально встречающимся заболеванием центральной нервной системы является нарколепсия. Оно характеризуется возникновением фазы быстрого сна в период бодрствования. Причины заболевания недостаточно изучены, но согласно основной теории, пациенты страдают от нехватки биологически активного вещества, которое регулирует процессы чередования быстрого и медленного сна», – отмечает специалист.

Марина Белозерова, невролог клиники «Медицея». Фото: предоставлено клиникой

Для нарколепсии свойственны дневные приступы непреодолимого сна, чаще всего во время выполнения каких-то однообразных действий: просмотра телепередач или прослушивания лекций, чтения и даже управления автомобилем. Такой приступ может длиться от пары минут до нескольких часов, но при этом человека легко разбудить и он будет чувствовать себя вполне бодрым. А вот ночной сон при нарколепсии некачественный, после него остается чувство усталости. Часто возникает так называемый сонный паралич – состояние, наступающее во время пробуждения и засыпания, при котором человек не может пошевелиться, но сохраняется сознание. В этом состоянии могут наблюдаться слуховые и зрительные галлюцинации, происходить приступы паники. При нарколепсии также имеют место кратковременные приступы мышечной слабости – обычно это происходит в стрессовых ситуациях, человек даже может упасть.

Бывает ли сонливость после коронавируса?

А вот может ли постоянная сонливость быть одним из последствий перенесенного коронавируса? Тут специалисты не дают однозначного ответа.

«В рамках постковидного синдрома чаще говорят, наоборот, о бессоннице. Так проявляется постинфекционный астенический синдром. Уже доказано, что коронавирусная инфекция оказывает влияние на центральную и вегетативную нервную систему. Это связано в том числе с воспалением мельчайших сосудов головного мозга и возникновением микротромбов. Но обратная ситуация в виде сонливости также возможна. Скорее всего, это опосредованное влияние из-за нарушения ночного сна, когда мешает одышка, маска при кислородотерапии или нетипичная, но необходимая поза на животе», – объясняет врач-сомнолог.

При неврологических заболеваниях не только часто нарушается сон, но и возникает рассеянность внимания. Фото: pixabay.com

Кроме того, коронавирус может негативно влиять на эндокринную систему, например он способен повреждать клетки поджелудочной железы, а это чревато развитием сахарного диабета, при котором, как мы уже упоминали, сонливость – частое явление.

«Согласно ряду исследований, коронавирус также влияет на щитовидную железу посредством аутоиммунного ответа. То есть иммунная система принимает собственные клетки и ткани организма за чужеродные и начинает вырабатывать к ним антитела. В результате может развиться аутоиммунное воспаление щитовидной железы с риском гипотиреоза», – говорит эндокринолог.

И еще один момент: при лечении коронавируса используются гормональные препараты – кортикостероиды. Отменять их нужно постепенно, потому что резкая отмена грозит развитием надпочечниковой недостаточности. О ней мы также говорили выше.

Сколько нужно спать, чтобы хорошо себя чувствовать?

«В среднем взрослому человеку для нормального самочувствия необходимо спать 7–9 часов, однако бывают и исключения. На самом деле человек должен спать столько, чтобы, проснувшись утром, «включиться» в течение 15 минут, а затем в течение дня чувствовать себя отдохнувшим, бодрым и активным. То есть кому-то хватит и 6 часов, а кому-то нужно часов 10, чтобы нормально высыпаться. Единой фиксированной нормы нет», – рассказывает сомнолог Людмила Прокопьева.

Депрессию не нужно путать с плохим настроением – это уже патологическое состояние, которое требует вмешательства врача. Фото: pixabay.com

При этом нужно понимать, что слишком долгий сон – это повод насторожиться, если только он не является следствием переработки или перенесенной инфекции. После серьезных нагрузок отсыпаться очень важно. А вот если человек превращается в хронического засоню, нужно искать причины.

«Следует учитывать, что время отхода ко сну и время засыпания не всегда равнозначны. Может быть так, что человек лег в 23:00, но до 3:00 смотрел телевизор или в смартфон. Некоторые при этом, бывает, еще и едят. В таком случае неудивительно, что человек проснется на следующий день ближе к полудню. Схожая ситуация бывает у пациентов с бессонницей, когда ложатся в постель, выключают свет, но часами не могут уснуть, ворочаясь в кровати. Утром они также будут сонливы и, если позволяет распорядок дня, могут проспать дольше обычного», – утверждает эксперт.

Старайтесь засыпать в одно и то же время при комфортной температуре и в полной темноте. Фото: pixabay.com

Для того чтобы высыпаться и чувствовать себя бодрым после пробуждения, существуют правила гигиены сна:

- В помещении для сна должна поддерживаться комфортная температура воздуха (18–25 градусов). Также необходим приток свежего воздуха. Для этого не нужно спать с открытым окном, лучше просто проветрить помещение перед сном.

- Необходимо максимально уменьшить уровень освещенности и внешнего шума. Шторы должны быть плотными.

- Спальня должна быть местом исключительно для сна. Если позволяют условия проживания, не нужно совмещать ее с рабочим кабинетом, детской или гостиной. Не нужно загромождать ее мебелью и излишним декором.

- Ложиться спать и вставать следует в одно и то же время (даже в выходные). Допустимо расхождение примерно в полчаса.

- Исключите дневной сон. Здоровый взрослый человек, нормально спящий по ночам, не должен хотеть спать днем. Дневной сон необходим маленьким детям и больным людям.

- Не употребляйте на ночь чай и кофе. Вообще, тонизирующие напитки и продукты, содержащие кофеин (какао, темный шоколад, энергетические напитки), желательно употреблять исключительно в первой половине дня. Откажитесь от курения и употребления алкоголя.

- Ограничить умственные и эмоциональные нагрузки перед сном, включая работу, просмотр боевиков, ужасов и трагедий. Мозг должен успокоиться, «затормозиться» перед отходом ко сну.

- Исключите активные физические нагрузки за два часа до сна. Допустимы занятия йогой с релаксирующими асанами, растяжки, спокойные прогулки по 30–40 минут.

- Можно сформировать привычку, которая подготавливала бы организм ко сну, например прослушивание на ночь спокойной музыки или теплая ванна.

Также для профилактики эндокринологических и невралгических заболеваний полезно:

- Употреблять йодированную соль.

- Иметь в рационе молочные, а также другие продукты, богатые витамином Д (рыба, капуста, шпинат, кабачок).

- Соблюдать умеренную физическую активность в течение дня. При этом нагрузки должны быть аэробные, например легкая пробежка или прогулка на свежем воздухе.

Вы можете записаться на прием к сомнологу, неврологу и эндокринологу, а также другим специалистам в клиники «Медицея» на ул. Шумайлова, 20а и на ул. Пушкинской, 294 по телефону: (3412) 65-51-51.

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