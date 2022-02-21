Команда мечты: менеджерам Удмуртии раздадут набор практических инструментов для эффективного управления

7 апреля 2022 года в ДК «Аксион» пройдет долгожданный мастер-класс «45 татуировок менеджера. Неопубликованное». Его проведет известный бизнес-спикер России, автор одноименного бестселлера Максим Батырев. Сразу стоит отметить, что мастер-класс является продолжением бестселлера, никаких повторений не будет!

Он сам прошел путь от рядового специалиста до топ-менеджера российской компании. По версии ИД «Коммерсантъ» входит в Топ-1000 менеджеров страны. Блог Максима в LiveJournal входит в Топ-30 «денежных» блогов страны. Обладатель премий «Коммерческий директор» и «Менеджер года».

В качестве спикера Максим Батырев посетил более 90 городов в 14 странах, его мастер-классы собрали более 116 708 участников. В их число могут войти и менеджеры Удмуртии и соседних регионов.

Отзывы участников об этом мастер-классе, который прошел в разных городах России, самые положительные. Руководители разных уровней отмечают что Максим – «это вулкан мотиваций, энергетики, позитивного настроения». Он вселяет веру в себя, дает точные рекомендации и советы, которые потом легко и эффективно применяются на практике».

Развитие своих сотрудников Максиму Батыреву доверяют крупнейшие компании страны – банки «Сбер» и «Открытие», а также компании «Аскона» и «2ГИС».

Кому будет интересен мастер-класс Максима Батырева?

Во-первых, собственникам бизнеса, которые получат возможность перенять опыт одного из лучших управленцев в России и энергию для двойного роста эффективности.

Во-вторых, руководителям всех уровней. Вы узнаете, как создать внутреннюю тягу в своих сотрудниках, и пообщаетесь со своими коллегами-руководителями.

В-третьих, HR-директорам. Вы узнаете, как победить кадровый голод и правильно нанимать людей.

В-четвертых, кандидатам на руководящую должность. Вы пройдете отличную подготовку к важному этапу карьерного пути.

На участие в мастер-классы уже заявились крупнейшие компании и производители Удмуртии. Не упустите шанс получить уникальный опыт лучших менеджеров страны.

О чем программа мастер-класса?

Каждый менеджер мечтает о том, чтобы у него была настоящая команда! К сожалению, формировать из людей команду получается далеко не всегда. Это происходит потому, что все люди разные. Также порой и люди не имеют ничего общего друг с другом. У каждого из них свой основной мотиватор, своя цель, свои причины работать с вами, свои тайные умыслы, свое настроение и свой характер. Как сделать из таких разных людей коллектив единомышленников, способный вести ваше подразделение и вашу компанию к сверхрезультатам? Как сделать так, чтобы люди работали слаженно и защищали интересы друг друга? Что делать менеджеру, чтобы у него сформировалась настоящая Команда?

Уникальный и эффективный мастер-класс пройдет в Ижевске 7 апреля с 10 до 18 часов в ДК «Аксион». Предусмотрено три категории билетов с разной стоимостью и условиями: «Платина», «Золото» и «Серебро».

Например, обладатели билетов категории «Платина» будут видеть и слышать бизнес-тренера с первого ряда, а еще у них будет отдельная стойка для регистрации.

В подарок они получат книгу Максима Батырева с автографом, презенты от партнеров и доступ к электронной библиотеке бизнес-книг. Кроме этого, у них будет возможность пообедать с известным российским менеджером и пообщаться с ним в неформальной обстановке. Присоединяйтесь!

Количество мест ограничено. Забронировать участие можно здесь.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (3412) 650-780.

Электронная почта: info@batyrev.su.

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