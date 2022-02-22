Растет Ижевск: от деревянных домов к современным многоэтажкам

Развивается наш Ижевск, застраивается, хорошеет, а его новые кварталы и жилые комплексы буквально радуют глаз. По данным Удмуртстата, только за 11 месяцев 2021 года на территории республики сдано 711,8 квадратных метров жилья, из них 43,3 % – это многоквартирные дома.

Немного истории

Улица Пушкинская в конце 40-ых годов прошлого века заканчивалась деревянным забором там, где сейчас располагается Центральная площадь. Вдоль улицы стояли косые, кривые деревянные дома. В районе Центральной площади еще в 50-ых годах XX века стояли обнесенные забором казармы и сараи. Сейчас это одно из красивейших мест столицы Удмуртии.

Застройщики осваивают новые территории, и яркие и комфортные жилые кварталы появляются уже на самой границе Ижевска. В пример можно привести нынешнюю улицу Берша, а еще Воткинское шоссе.

Сейчас уже трудно представить, что 60 лет назад оживленная ныне трасса была узкой полосой грунтовки, а вокруг нее росли вековые деревья. Благодаря развитию завода «Ижтяжбуммаш» проезжую часть Воткинского шоссе сначала покрыли асфальтом, а потом и расширили.

Старожилы, кстати, рассказывали, что произошло это благодаря приезду министра оборонной промышленности Сергею Звереву. С Ижевска он худо-бедно смог добраться до Воткинска, а вот в Шаркан пришлось лететь высокому гостю на вертолете. Намучившись изрядно, маршал рассказал обо всех злоключениях маршалу Дмитрию Устинову, который распорядился проложить асфальтовую дорогу до Воткинска за два месяца.

Вернемся в настоящее

Сейчас Воткинское шоссе не только оживленная магистраль, но и современные жилые комплексы, которые, с одной стороны, находятся недалеко от центра Ижевска, с другой – дарят возможность ощутить всю прелесть загородной жизни.

Один из таких примеров – микрорайон «Богатыри», который обещает стать визитной карточкой города с восточной стороны. Инвестиции застройщика в этот проект оцениваются в сумму более 10 млрд рублей. Дома жилого микрорайона относятся к комфорт-классу, однако построены в премиальном исполнении. Стильные, максимально удобные и комфортные.

«Богатыри» - это свободные от машин дворы, в проектировании которых продумана каждая деталь, безопасные детские и спортивные площадки, парковки, мест на которых хватит всем автовладельцам. В каждой секции дома, даже в пятиэтажной, есть лифт, что особенно удобно пожилым собственникам и молодым родителям.

Толщина стен между квартирами 380 мм, что гарантирует тишину, а большие панорамные окна позволяют наполнить помещения светом и воздухом. Квартиры с гардеробными, террасами и несколькими санузлами можно приобрести в предчистовой и чистовой отделке.

Также стоит отметить, что в микрорайоне идет комплексное развитие территории, и большая часть необходимой для комфортной жизни жителей инфраструктуры уже создана. Есть школа, а в прошлом году введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест.

Работает фельдшерский пункт, кроме этого в настоящее время строится амбулатория на 54 кабинета. На первых этажах домов со стороны дороги располагаются продуктовые магазины, кофейни, парикмахерские и другие формы малого бизнеса. У жителей ЖК «Богатыри» есть даже свой пруд и лесная зона с парком общей площадью около 10 га.

Заглянем в будущее

Развитие микрорайона продолжится и в будущем. В частности, в 2023 году планируется строительство еще одной школы на 1100 мест. В настоящее время уже идет подготовка к созданию концепции территории вокруг пруда, который занимает площадь в 1,5 га.

Это будет зона рекреации, с светодиодным освещением, пешеходными и велосипедными дорожками, игровой площадкой для детей и зоной для занятий спортом. Девелопер мечтает превратить эту территорию в место притяжения жителей микрорайона, где каждый сможет найти себе занятие по душе.

В будущем здесь появится пристань, летом на пруду можно будет покататься на лодках и катамаранах, а зимой на коньках. Планируется появление зоны общепита, а еще застройщик подумывает о создании канатной дороги для вейкбординга.

Отметим, что ЖК «Богатыри» отмечен на уровне республики – в Едином реестре застройщиков он вошел в ТОП-10 лучших жилых комплексов Удмуртии.

Приобрести квартиру в жилом квартале «Богатыри» можно за наличный расчет, используя материнский капитал, в рассрочку и в ипотеку. Существуют разные программы по новостройкам, подробнее о них можно узнать у менеджеров строительной компании «Развитие».

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