Долго ли продлится жара и будет ли в Ижевске +30 °С в этом месяце

Прогноз на конец июля в Ижевске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 июня столбик термометра в Ижевске поднялся до +29 °С на солнце, хотя ранее интернет-сервисы не обещали более +26 °С. Горожане сразу же преисполнились надеждой, что летняя погода установится на более-менее длительный срок. Оправдаются ли их ожидания?

ЛЕТО ПРИШЛО!.. НА ПАРУ ДНЕЙ

«Второй день выхожу из дома, смотрю на термометр и вижу там около + 40 °С. У нас восточная сторона, и утром солнце печет очень сильно. Но так – только в последние дни. Неужели лето пришло?» – рассуждает ижевчанин Андрей.

По прогнозу удмуртского гидрометцентра в регионе действительно будет тепло в ближайшие несколько дней. Так, 16 июня днем ожидается до +27 °С. Тем не менее солнечная погода сохранится вряд ли. В большинстве районов вероятны кратковременные дожди и даже грозы.

Купаться в июне, судя по всему, будет еще прохладно Фото: Иван МАКЕЕВ

Со среды, 17 июня, температурный фон, к сожалению, вновь начнет заметно понижаться. Днем ожидается максимум до +25 °С, и снова – дожди, грозы, порывы ветра. А в выходные, по предварительному прогнозу, столбик термометра едва дотянет до +23 °С.

ДО 30 ДАЛЕКО

Интернет-сервисы также не дают ни единого намека на жару до конца июня. По данным «Яндекс.Погоды», жаркая погода до +27 °С сохранится ровно те же два дня, а с 17 по 27 июня температуры будут сохраняться около +20..+23 °С. Лишь в пятницу, 24 июня, ожидается потепление до +26 °С – а затем снова прохлада. К концу месяца возможно похолодание до +19..+20 °С . Что касается дождей, то они будут, но не очень часто.

По прогнозу «Гисметео», заметно холодать начнет буквально уже завтра. 23-24 июня резко потеплеет до +26..+28°С и прогремят грозы, а в конце месяца возможно понижение температур аж до +14 °С.

Дожди будут не очень частыми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис «Погода Майл.ру» вновь показывает довольно равномерный прогноз: от +20 до +23 °С. Однако по данным этого сайта сегодня в Ижевске тоже не более +23 °С, так что слишком на него полагаться, по-видимому, не стоит.

В любом случае, 30-градусной жары Удмуртии в ближайшее время не обещает никто.

ХОТЯ БЫ НЕ ХОЛОДНО

Не видит предпосылок для жаркой погоды и старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский. По его словам, погодная «чехарда» будет продолжаться как минимум до июля – дальше, возможно, что-то и изменится, но пока судить рано. Радует одно: похолодания до +10 °С можно не бояться.

«Неустойчивость погоды сохраняется. Жаре в Удмуртии просто неоткуда взяться, потому что у нас циркулируют преимущественно воздушные массы с севера. Южная циркуляция в этом году нас пока не балует. Но для природы это хорошо. При имеющемся уровне увлажнения растения активно развиваются, трава уже выросла больше метра, тогда как в прошлом году в этот же период достигала не более 50 см», – говорит эксперт.

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