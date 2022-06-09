На какую работу можно устроиться подросткам на лето в Ижевске?

Хоть количество вакансий для подростков увеличилось, ижевчане говорят, что их дети не могут найти работу Фото: Архив КП

Начались летние каникулы, и ушедшие на законный отдых школьники могут спокойно выдохнуть и занять горизонтальное положение на все три месяца. Но что, если не все подростки хотят впустую тратить свое свободное время? Многие мечтают заработать деньги на карманные расходы, чтобы и чувствовать себя самостоятельнее, и на новые поп-иты накопить (или что сейчас модно у поколения Z). Выясняем, какую работу предлагают для несовершеннолетних на лето в Удмуртии и какие условия следует соблюдать по Трудовому кодексу РФ, чтобы избежать обмана

Как сообщает пресс-служба HeadHunter (ХэдХантер), в мае 2022 года по России было открыто около 800 вакансий, доступных для работников с 14 лет. Это в два раза больше, чем в мае прошлого года. Но в Удмуртии ситуация с вакансиями намного печальней. Есть всего несколько направлений.

КУРЬЕР

Для молодых соискателей легко найдется пара-тройка вакансий курьера. Доставлять заказ можно на любом виде транспорта: и на велосипеде, и на автобусе. Зарплату обещают платить от 30 000 до 60 000 руб. на руки. Под словосочетанием «на руки» следует понимать, что в реальности з/п будет намного меньше, да и официального оформления по трудовому договору не будет. Также в описании вакансии указано, что выплата положена лишь после 10 совершенных доставок.

Фото: скриншот с популярного сайта по размещению вакансий

При работе курьером работодатель может потребовать у подростка заключить договор о полной материальной ответственности. Но это запрещено статьей 242 ТК РФ. В ней говорится, что несовершеннолетний будет нести материальную ответственность лишь в том случае, если ущерб будет причинен им умышленно, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Более того, посылки не должны быть тяжелыми.

«Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки», – говорится в ст. 265 ТК РФ.

Так, для молодых людей:

Для девушек разрешенный вес посылок будет меньше:

«Мой 15-летний сын работает на летних каникулах курьером. Сначала ему было тяжело, но теперь он изучил весь город и начал понимать, что деньги зарабатываются непростым трудом. К тому же он не играет целыми днями в компьютер. Поэтому я за то, чтобы подростки зарабатывали своим трудом», – делится ижевчанка Наталья.

НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Следующая вакансия носит довольно расплывчатую формулировку – начинающий специалист… Объясняя простым языком, придется сидеть на телефоне и обзванивать людей, предлагая услуги компании. Здесь потребуется жесткий характер. Если тинейджер принимает все близко к сердцу, данная вакансия ему не подойдет. На другом конце провода иногда оказываются не самые приятные люди.

Фото: скриншот с популярного сайта по размещению вакансий

При этом работодатель не может устанавливать испытательный срок для подростка (ст. 70 ТК РФ). Не получится у несовершеннолетнего и поработать по ночам, с 22:00 до 6:00 работа для подростков запрещена.

В объявлении сказано, что зарплата для зумера составит от 32 000 руб. на руки. Звучит подозрительно. Перед подписанием договора внимательно изучите его вместе с ребенком. Скорее всего, такая большая сумма возможна лишь при полном рабочем дне, а школьникам это не положено. Количество рабочих часов зависит от их возраста. Так, по законодательству подросткам можно работать:

ПРОМОУТЕР

Предложения расклеивать или раздавать объявления очень популярны среди юных соискателей. Здесь не нужно определенных навыков, да и берут не только с 14 лет, но и с 11. Трудовой договор за ребенка, у которого еще нет паспорта, подписывает его законный представитель.

«Это адовая работа, конечно. Мой 11-летний два дня поработал и сказал: баста! Хотя изначально горел энтузиазмом.1–1,5 руб за объявление платят. Может, где-то и больше», – рассказывает ижевчанка Светлана.

«Детский труд вообще не ценят. В прошлом году сын тоже рекламу раздавал. Оплата 150 рублей за 2 часа, еще и на двоих. Если не успеют раздать, то оплачивали только 100 рублей. Но когда он первый раз сам заработал денег, у него аж глаза горели от радости, что сам деньги заработал», – делится другая мамочка.

Фото: скриншот с популярного сайта по размещению вакансий

Предлагают от 36 000 руб. на руки, что опять же наводит мысль о нечестной сделке. А одним из ключевых навыков, нужных для данной подработки, указывают «планирование карьеры».

«ПИШУТ, ЧТО НЕТ РАБОТЫ»

Дополнительных вакансий, к сожалению, работодатели Ижевска предложить не могут.

«У меня ребенок, 14 лет, ходил узнавать в парк Космонавтов, звонил в Центр занятости молодежи – сказали, что никто не нужен. Не знаю даже, куда еще его отправить».

«Мне бы 14-летнего куда-то пристроить. Очень хочет поработать».

«Сложновато, даже 16+ не берут сейчас уже».

«Пишут, что вакансий нет».

Подобными комментариями пестрят социальные сети. На самом деле, можно найти работу не только на сайтах с объявлениями, но и обратиться к официальным муниципальным или региональными программам трудоустройства молодежи.

«Я обратилась в Центр занятости своего района, и мне предоставили на выбор несколько профессий. Сейчас я работаю разнорабочей – иногда отправляют в лес, собирать лекарственные травы, а иногда – на склад, фасовать товар. А в следующем месяце попробую себя в журналистском деле – буду писать статьи для местной газеты», – делится 14-летняя Анна.

В Центре занятости могут предложить вакансию разнорабочего Фото: Архив КП

ЧТО ГОВОРИТ ФЕМИДА

При оформлении на работу подростку придется пройти через множество бюрократических проволочек. Для официального трудоустройства несовершеннолетним при себе нужно иметь:

Также, все подростки младше 18 обязаны будут пройти обязательный медосмотр перед приемом на работу. Цель этого мероприятия – выяснить, сможет ли подросток выполнять работу без нарушения своего хрупкого здоровья.

Кстати, при первом трудоустройстве работодатель обязан оформить подростку свидетельство государственного пенсионного страхования. А вот физическую трудовую книжку, если ее не было, заводить не обязательно: с прошлого года они перешли на электронный формат.

Несовершеннолетнему также нельзя устраиваться на:

Есть большая вероятность, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это ли нет – ваш выбор, но вы должны понимать, что это большой риск. Недобросовестный работодатель легко может придержать зарплату, так как по документам никто ничего никому не должен. По исследованию HH, каждый пятый из несовершеннолетних работников сталкивался с полной или частичной невыплатой зарплаты.

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