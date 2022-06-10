Троицкая суббота – 2022 в Ижевске: как будут ходить автобусы до кладбищ и когда состоятся богослужения

В каких храмах Ижевска пройдут богослужения 11-12 июня Фото: Архив КП

В эту субботу многие ижевчане собираются на кладбище. По церковным традициям это будет последний поминальный день лета. «Комсомолка» рассказывает, когда пройдут богослужения и какими автобусными маршрутами можно будет добраться до кладбищ.

Что такое троицкая родительская суббота и как ее провести?

Троицкая поминальная суббота – день поминовения усопших, – проходит на 49-й день после Пасхи, накануне Дня Святой Троицы, который празднуется в воскресенье.

В 2022 году троицкая суббота выпадает на 11 июня. В этот день принято делать уборку на могилах родственников, ставить свечки за упокой умерших и посещать церковные службы, литургии и панихиды.

Расписание богослужений в Ижевске

СОБОР СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Адрес: ул. Удмуртская, 220

Расписание разместил собор на своем официальном сайте.

11 июня, суббота

8:00 – Исповедь. 8:00 – Часы. Литургия. Панихида.

16:00 – Исповедь. 16:00 – Всенощное бдение.

12 июня, воскресенье

8:00 – Исповедь.

8:00 – Часы. Литургия. Великая вечерня. Освящение воды. Литургию возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. 16:00 – Малое повечерие. Утреня словесная.

ХРАМ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Адрес: ул. Ленина, 142

Расписание взято с официального сайта храма.

11 июня, суббота

8:00 – Божественная Литургия. Панихида.

12:00 – Крещение.

17:00 – Всенощное бдение с литией. Исповедь.

12 июня, воскресенье

8:00 – Божественная Литургия. Праздничный молебен. Вечерня с чтением коленопреклоненных молитв.

12:00 – Крещение.

17:00 – Славословная утреня с акафистом Святому Духу. Исповедь.

СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Адрес: ул. Максима Горького, 66

Расписание размещено на официальном сайте собора.

11 июня, суббота

7:30 – Исповедь. Часы. Литургия. Панихида.

16:00 – Всенощное бдение.

12 июня, воскресенье

6:30 – Исповедь. Часы. Литургия. Молебен.

8:30 – Исповедь. Часы. Литургия. Вечерня.

16:00 – Богослужение с особыми молитвами перед экзаменами (молебен с акафистом).

СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ СОБОР

Адрес: ул. К. Маркса, 222

Расписание взято с официального сайта собора.

11 июня, суббота

7:30 – Исповедь.

8:00 – Божественная литургия. Вселенская панихида. 16:00 – Всенощное бдение. Архиерейское богослужение.

12 июня, воскресенье

7:30 – Исповедь.

8:00 – Божественная литургия. Вечерня с чтением коленопреклоненных молитв.

16:00 – Утреня, славословие.

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Адрес: Славянское ш., 0/13

Расписание разместил храм в официальной группе «ВКонтакте».

11 июня, суббота

9:00 – Вселенская панихида.

15:00 – Праздничное всенощное бдение.

12 июня, воскресенье

8:00 – Исповедь.

9:00 – Божественная литургия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ ДО КЛАДБИЩ В ТРОИЦКУЮ СУББОТУ

По данным ИПОПАТ, размешенным на официальной странице «ВКонтакте», 11 июня в Ижевске добавят четыре автобусных маршрута.

Ижевчане смогут воспользоваться дополнительными рейсами до кладбищ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Хохряковское кладбище:

- Автобус № 320к «Ул. 9 Января – Хохряки» – с 8:00 до 14:00 с интервалом 20 минут.

Частота рейсов зависит от количества пассажиров, автобусы будут отправляться по мере их накопления.

Последний рейс от ост. «Ул. 9 Января» в 13:40, от Хохряков – в 14:06.

- Автобус № 320 «Ул. 9 Января – Ягул» – с 6:30 до 20:00.

- С 06:30 – 08:30 – интервал 20 мин.,

- с 09:30 до 16:00 – интервал 30 мин.,

- с 16:00 до 19:20 – интервал 20 мин.

Южное кладбище:

- Автобус № 41к «Центр – Южное кладбище» – с 7:30 до 14:00 с интервалом 30 минут.

Последний рейс от Южного кладбища в 14:31.

- Автобус № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище» – с 7:30 до 14:30 с интервалом 10 минут.

Частота рейсов также зависит от количества пассажиров.

Последний рейс с Южной автостанции в 14:10, от Южного кладбища – в 14:30.

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