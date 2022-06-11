Случаи с артистами, куриное нашествие и ожившие персонажи любимого кино: как Ижевск отмечал День города с конца 80-х по 2020-е

Как отмечали День города в Ижевске и как отмечают сейчас

На самом деле официальный день рождения Ижевска должен был праздноваться 10 июня. Именно в этот день в 1921 году город стал столицей Удмуртии. Однако проводить массовые гулянья на Центральной площади стали только ближе к окончанию советской эпохи – с 1988 года. А после учреждения государственного праздника Дня России 12 июня в Ижевске было решено объединить два торжества.

В 2022-м Ижевску исполнятся 262 года. В преддверии этой даты «Комсомолка» решила вспомнить, как отмечали этот праздник в прошлом.

МОГЛИ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА

В 70-е годы у жителей Ижевска в июне был совсем другой любимый праздник – День молодежи.

«Я помню, как туда «рвались» все 10-классники из ближайших к площади школ. Программы какой-то централизованной не было, мы просто гуляли», – поделилась ижевчанка Людмила Григорьева.

Хотя День города все же отмечали, только не так массово. Весь праздник состоял из работы отдельных площадок, посвященных искусству и литературе. Иногда жители устраивали концерты сами – прямо во дворах.

Центральная площадь Ижевска в начале 80-х. Фото: vk.com/ya_izhev

«До 1988 года дня Ижевска и не могло быть. Устинов ведь переименовали обратно в Ижевск только в 87-м. А празднование, оно ведь не возродилось так резко из ниоткуда. Сначала были праздники литературы и искусства в скверах, парках, на стадионах. Оттуда и зародился массовый праздник на Центральной площади», – рассказал Евгений Шумилов, доктор исторических наук.

В НАЧАЛЕ ДЕВЯНОСТЫХ

Представление в акватории Ижевского пруда. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

По словам Евгения Шумилова, праздничные мероприятия на Центральной площади стали проводиться лишь в конце 80-х – начале 90-х. Тогда это были ярмарки, где торговали книгами, цветами и даже аквариумными рыбами. Также устраивались выставки техники и спортивные мероприятия, в том числе массовая утренняя зарядка. Позже она преобразовалась в более праздничный формат – «зарядку со звездой».

Выставка пожарной техники перед Домом правительства, 1990 год. Фото: Елена Кардопольцева

Концерты тоже были, но не могли похвастаться зрелищностью. Зато, как вспоминают старожилы, «было душевно».

Фото: Николай Глухов

Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

А еще на набережной Ижевского пруда выступали мотоциклисты с практически каскадерскими номерами.

Фото ГКУ «ЦДНИ УР»

В 90-х стало популярным такое развлечение, как прыжки на батутах. Профессиональные спортсмены и акробаты показывали на них различные трюки.

Прыжки на батуте. Фото ГКУ «ЦДНИ УР»

ПЕРЕД ДВУХТЫСЯЧНЫМИ

В конце 90-х празднование Дня города уже собирало на Центральной площади огромное количество ижевчан. Здесь можно было увидеть воздушный шар с эмблемой Ижевска. Если прийти рано утром, можно было даже прокатиться – желающих поднимали на высоту 14-го этажа.

День города, конец 90-х годов. Фото: Николай Глухов

В 1997 году на Дне города в Ижевске выступала группа «Вечер» с хитами того времени. Кроме того, был большой салют.

В НОВОМ СТОЛЕТИИ

День города 2000 года запомнился ижевчанам тем, что на Центральной площади возле театра оперы и балета, был открыт гигантский городок «Лего». Эта интерактивная площадка очень понравилась детям. Да и взрослым тоже.

Город Лего. Фото: Николай Глухов

2001

В 2001 году проведение праздника взяла на себя телекомпания «Новый регион». Ижевчане вспоминают, что такого количества народа на площади не было, пожалуй, за всю историю празднования Дня города.

Телекомпания тогда приобрела технику, чтобы запустить на большом экране трансляцию происходящего. На сцене возле фонтана выступали известные коллективы города, а толпу развлекали яркие клоуны.

ГОСТИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

12 июня 2003 года поздравить ижевчан приехали делегации из Венгрии, Эстонии, Финляндии и Индии. Ведущие праздника почему-то упорно именовали жителей города ижевлянами.

Фестиваль Корпорации «Центр» на тот момент уже стал ежегодным. В 2003 году на главной сцене Ижевска выступили Валерий Сюткин, «Иванушки International», КВНщики из «Уральских пельменей». Концерт состоялся при поддержке продюсерской компании «Овация».

Праздник вышел по тем временам довольно дорогим. Городская администрация выделила на организацию Дня города более 1,5 млн рублей, а 12-минутный фейерверк стоил 200 тысяч рублей.

ХОЛОДА И СЛОМАВШИЙСЯ САМОЛЕТ ДОЛИНОЙ

Вечерний концерт с участием группы «На-На» и Ларисы Долиной Фото: Архив КП

Празднование Дня города в 2004 году запомнилась шествием с флагами. Вот что рассказывает ижевчанка Ирина:

«Я работала тогда в телекомпании «Новый регион», и мы раздавали всем флаги. Приурочили это, кстати, не столько ко Дню города, сколько к чемпионату Европы по футболу. Помню, как ехали в открытой машине по ул. Пушкинской, размахивали флагами, а на домах тоже висели флаги, и нам махали в ответ. Россия играла с Испанией, и проиграла в итоге».

«На-на» на разогреве у Долиной Фото: Архив КП

А вот праздничный концерт мог в тот год сорваться. Из-за неисправности в Домодедово задержали рейс, которым собиралась лететь Лариса Долина. Но вовремя нашелся другой самолет, и певица успела к ижевчанам. Хотя на этом сюрпризы не закончились. К вечеру сильно похолодало – было всего четыре градуса выше ноля. Но концерт все равно состоялся.

Лариса Долина в Ижевске Фото: Архив КП

АВИАШОУ И НИКОЛАЕВ

День города – 2005 запомнился ижевчанам авиашоу во время праздничного шествия. Его устроили нефтяники, которые пролетели на вертолетах над толпой зрителей.

День города, 2005 год. Фото: vk.com/ya_izhevsk

Вечером на главной сцене выступал Игорь Николаев.

Игорь Николаев Фото: Архив КП

ГОРОДА-БРАТЬЯ

В День города – 2006 в Ижевске при городской администрации состоялось массовое братание. Главы делегаций венгерского города Татабаньи, китайского Синина, татарского Альметьевска, польского Бедзина, а также аргентинского города Кордовы, ставшего новым «братом» Ижевска, вручили градоначальнику столицы Удмуртии подарки.

На Дне города в 2006 году ижевчан развлекал Олег Газманов Фото: Архив КП

РАЗГУЛ СУБКУЛЬТУР

Праздничное шествие в 2007-м Фото: Константин ИВШИН

В 2007 году наступил пик интереса ижевской молодежи к разного рода субкультурам. День города в связи с этим прошел не совсем спокойно.

«Члены разных субкультур «кучками» собирались у Арсенала. И в праздник самые агрессивные члены – излишне выпившие – устраивали разборки с более слабыми. Честно, было страшно, как сейчас помню», – рассказывает Софья В.

Силовой экстрим, 2007 год Фото: Константин ИВШИН

ПЕРВЫЙ СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН И БАСКОВ

Неожиданные развлечения в День города Фото: Константин ИВШИН

12 июня 2008 года на Центральной площади Ижевска открыли светомузыкальный фонтан. Также в городе состоялся парад женихов и невест, а в «Галерею» привезли персональную выставку Зураба Церетели.

Вечером выступала группа «Пилот», а после нее – Николай Басков.

Николай Басков Фото: Архив КП

Во время концерта произошла непредвиденная ситуация, которая, к счастью, закончилась хорошо. Певец, не предупредив охрану, бросился в толпу горожан. Следующие несколько куплетов он пел буквально у зрителей на руках.

Концерт Баскова и шоу фонтанов Фото: Архив КП

СЛУЧАЙ С КОСТЮМЕРОМ ПЕСКОВА И КУРИНЫЙ РАЙ

Александр Песков привез с собой 50 чемоданов одежды Фото: Архив КП

12 июня 2009 года в Ижевске в честь праздника выступил шоумен Александр Песков. За 30 минут до начала шоу один из его костюмеров получил травму ноги. Выступление оказалось под угрозой, так как Александр должен был в ходе него несколько раз поменять наряды. В итоге костюмер выпил горячительного и все-таки отработал весь концерт. Затем ему наложили гипс.

Александр Песков раздавал автографы прямо во время концерта Фото: Архив КП

«Он, совершенно не опасаясь, выбегал в люди: пожимал им руки, обнимался. Но больше всех артиста тронули детишки, которые подпевали и танцевали под его пародии прямо за ограждением. Песков даже позвал их на сцену. В одном из номеров Александр пригласил на сцену ижевчанина Альберта. Тот выбежал на сцену и отработал вместе с артистами целый номер», – вспоминает ижевчанка Юлия.

Ижевчанин Альберт на сцене Фото: Архив КП

Возле круглого фонтана выступили рок-группы «Бригадный подряд» и «Конец фильма».

А еще ижевчан удивила выставка пенопластовых куриц.

Выставка «Куриный Рай. Куриный Край». Фото: Роман Постников

ТРЕЗВЫЙ ПРАЗДНИК

Праздник в 2010-м получился самым трезвым. Алкоголь не продавали не только на площади, но и в соседних магазинах – даже витрины завесили полотенцами.

Вечером для ижевчан пели Дима Билан, «Кирпичи» и «Ляпис Трубецкой».

Праздничный салют Фото: Константин ИВШИН

ПОСЛЕ ПУГАЧЕВО

В 2011 году прогремели взрывы в арсенале в Пугачево, но несмотря на чрезвычайное положение День города отменять не стали.

Жителям Ижевска запомнились праздничное оформление с изображениями горожан, а также совершенно не летняя погода – дождь и +15,5 °С.

На главной сцене выступили группа «Калинов мост» и Игорь Николаев, известный как композитор и исполнитель своих песен. 70 тысяч горожан собрались на площади послушать любимые хиты.

Глава Ижевска Александр Ушаков принял участие в театрализованном шествии Фото: Константин ИВШИН

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРАМВАЙ И ЭПОТАЖНОЕ ШОУ

В 2012 году по Ижевску курсировал Музыкальный трамвай, а чемпионка мира по летнему биатлону Оксана Неупокоева провела зарядку со звездой.

У ротонды боролись рыцари и богатыри Фото: Архив КП

В этот день в Ижевске открыли новый памятник, символизирующий семейное счастье, – скульптуру Петра и Февронии Муромских возле Свято-Михайловского собора. В открытии принимал участие актер Валерий Золотухин.

Новый памятник в Ижевске Фото: Константин ИВШИН

Также поздравить ижевчан приехали Сергей Лазарев и «На-На» в обновленном составе.

Премьера «Нанайцев» слегка шокировала жителей. Их старые хиты сопровождались выступлением не вполне одетых танцовщиц.

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

В 2013 году День города начался с зарядки. Ижевчане разминались под руководством хоккеиста Антона Кочурова и бодибилдера Семена Возмищева.

«Тот праздник почему-то запомнился мне выставкой ретроавтомобилей. Машины стояли у Дома правительства. Все авто – отполированные до блеска. А рядом стояли живые статуи – девушки в костюмах, все загримированные. Как они выдерживали на такой жаре – тогда было неимоверно жарко – не понимаю до сих пор», – вспоминает ижевчанка Елена Смагина.

Мужчины пытаются дотащить до финиша автобус Фото: Архив КП

Еще одним нововведением стал велопарад с 500 участниками. В его составе также ехали сити-менеджер Ижевска Денис Агашин и его заместители.

Были и крайне необычные развлечения. За киноцентром «Россия» мужчины в юбках бросали бревна – кто дальше и выше. А на набережной всем желающим предлагали… протащить 9-тонный автобус 30 метров. Интересно, что участвовали даже девушки. Приз достался команде мужчин, которая перетащила автобус за 34 секунды.

Также именно в 2013-м впервые состоялся праздник «Гербер» в Березовой роще. Ранее он отмечался в музее «Лудорвай» или в районах республики.

Леонид Агутин в Ижевске. Фото: Рая Ибрагимова

Главным событием вечера стал концерт Леонида Агутина. Ради ижевчан певец прервал тур в Израиле. В гостинице со звездой случилась неприятность: из-за порыва отключили воду во всем районе, и знаменитость даже не смогла принять душ.

ДОЖДЛИВЫЙ ПРАЗДНИК

День города в 2014 году Фото: Эдуард КАРИПОВ

12 июня 2014 года в Ижевске была очень плохая погода: дождь и всего +13,7 °С. Большинство праздничных мероприятий перенесли на День молодежи.

Несмотря на проливной дождь, велосипедисты провели костюмированный велопарад, 2014 год Фото: Эдуард КАРИПОВ

Тем не менее на Центральной площади выступила Валерия. Певица отыграла концерт вживую, несмотря на недавнюю простуду.

Праздничный салют в 2014 году. Фото: Николай Пономарев, vk.com/ya_izhevsk

БОЛЬШОЙ САЛЮТ

В 2015 году около двух тысяч ижевчан приняли участие в праздничном велопараде.

Велопарад в Ижевске, 2015 год Фото: Архив КП

На Центральной площади выступал Хор Турецкого.

Выступление Хора Турецкого Фото: Архив КП

А больше всего горожан впечатлил 10-минутный салют из 558 залпов. За последние годы он был самым продолжительным.

Праздничный салют Фото: Архив КП

ОЖИВШИЕ КИНОГЕРОИ И ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК

Праздничное шествие ко Дню города в 2016 году ижевчане посвятили Году кино. По Пушкинской прошла Мэрилин Монро и проехал Шурик на ослике. А глава Удмуртии (тогда это был Александр Соловьев) искал бриллианты в стуле вместе с Кисой Воробьяниновым.

День города, 2016 Фото: Архив КП

День города, 2016 Фото: Архив КП

День города, 2016 Фото: Архив КП

На центральном пляже прошел фестиваль красок «ИжХоли», а на «Гербер» в Березовой роще пришли семь тысяч горожан.

Велопарад в 2016 году Фото: Архив КП

Вечером на главной сцене выступила певица Зара. Праздничный салют на этот раз продлился 7,5 минут.

ЛИВЕНЬ, «КОРНИ» И «ФАБРИКА»

В 2017 году День города в Ижевске едва не испортил ливень с градом.

Днем 12 июня 2017 года. Скриншот из видео «ТНТ – Новый регион»

Но уже к вечеру погода наладилась, и 30 тысяч ижевчан наслаждались концертом групп «Корни» и «Фабрика». В этом году главной площадкой впервые стала не Центральная площадь, а набережная.

Выступление группы «Корни», 2017 год Фото: Архив КП

Выступление группы «Фабрика», 2017 год Фото: Архив КП

Ижевчане собрались на праздничный концерт Фото: Архив КП

ВЕЧЕРИНКА СУПЕРГЕРОЕВ

В День Ижевска – 2018 открылась фан-зона парка Кирова и состоялась Вечеринка супергероев от радио «Адам».

Традиционный велопарад в Ижевске, 2017 г. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Погода снова была не очень, но на концерт Стаса Пьехи собралось порядка 37 тысяч человек.

Стас Пьеха в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

МАТРЕШКИ И ОРБАКАЙТЕ

В 2019 году 12 июня на набережной Ижевского пруда состоялся межнациональный фестиваль «МатрешкаFEST». На площадке возле городской администрации подростки гоняли на скутерах.

Стас Пьеха в Ижевске Фото: Алена Селезнева

Главным подарком для ижевчан стал приезд заслуженной артистки России Кристины Орбакайте.

Кристина Орбакайте Фото: Диля Ахмадишина

Праздничный салют с ЖК «Колизей» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

КОВИД ИСПОРТИЛ ПЛАНЫ

Праздник в 2020-м испортила пандемия коронавируса. Многие мероприятия пришлось перенести в онлайн-формат или отметить совсем, например, не состоялось выступление Егора Крида. И впервые праздник прошел без салюта.

На телевышке развернули флаг России размером 27 на 9 метров, а вечером в цвета российского флага окрасились здание правительства, Национальный музей, монумент «Навеки с Россией» и нефтегазовый корпус УдГУ.

Национальный музей в цветах российского флага Фото: Сергей Суворов

Кроме того, горд наводнили лоси. Разумеется, не настоящие, а рукотворные. На склонах возле пруда их собралось целое стадо. Также на улицах прошел автопробег «Триколор единства».

Раскрашенные лоси. Фото: Эдуард Базиян

ЧТО БЫЛО ГОД НАЗАД

В прошлом году праздник на 12 июня в Ижевске удался. Некоторые ковидные ограничения еще, конечно, оставались, но основные атрибуты Дня города вернулись.

Александр Бречалов стал гостем открытой студии радио «Адам» Фото: Амир Закиров

На сцене для ижевчан пели финалисты уникального песенного конкурса «Голос Ижевска», а вечером жителей поздравил популярный певец Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев в Ижевске

Праздничный фейерверк Фото: Ильяс Бекмансуров

Афишу на 12 июня 2022 года можно посмотреть здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».