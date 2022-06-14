«Конвейер смерти»: почему жителя Удмуртии обвиняют в живодерстве

В Удмуртии местные жители заметили привязанных в поле собак. Фото: предоставлено очевидцами

Совсем недавно в социальных сетях появились страшные публикации. Местные жители деревни Кашабеги Завьяловского района Удмуртии бьют тревогу. На одном из фермерских хозяйств были замечены привязанные в поле худые собаки. По словам неравнодушных, у животных пустые миски, нет укрытий и болезненный вид. Хозяина обвиняют в издевательствах над питомцами.

«Комсомолка» решила выяснить, действительно ли в Завьяловском районе происходят такие бесчинства над братьями меньшими.

В ГОСТЯХ НА СОБАЧЬЕЙ ФЕРМЕ

Для начала мы отправились в гости к самому хозяину фермы. Живет он в небольшом доме со своей женой. В хозяйстве держит собак, лошадей и овец.

С виду обычный добродушный пенсионер, он встретил нас приветливо и даже согласился побеседовать. Своих питомцев он называет «прекрасными» и отмечает, что «для собаки самое главное, чтобы она была физически развита».

Пост о «живодере» в социальных сетях. Фото: /vk.com/dog_poteryaka

«Они раньше у меня более-менее гуляли свободно. Они, как «чистильщики»: вот тут ходят, подбирают, ночью сторожат…», – признается пенсионер.

Свои методы содержания животных фермер сравнивает с жизнью собак на Кипре:

«На острове Кипр они как собак держат? Кто-то приобрел щенка, и никто не привязывает, не знает, чья это собака. Подобрали и живут они: сторожат того, сторожат этого, где-то мусор есть – они съели, и уже заразы не будет».

Собаки привязаны к креплениям на бетонных блоках. Фото: Дарья Прозорова

Поблизости от хозяйства, в поле, мы насчитали пять собак. На вопрос, сколько их всего, хозяин ответил, что больше, но других он спрятал. Точное количество питомцев так назвать не смог.

«Сколько есть – все мои», – подытожил он.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

Первыми забили тревогу неравнодушные жители самой деревни. Они начали замечать свободно гуляющих собак на улице. Однажды, увидев болезненно выглядящего щенка (сейчас его уже нет в живых), местные проследили за ним. Так и обнаружили собачью ферму. Условия содержания питомцев напугали жителей, чем они и поделились в социальных сетях.

Люди не прошли мимо душещипательной истории, стали думать, как улучшить жизнь четвероногих. Одна из волонтеров какое-то время подкармливала животных, и пенсионер не имел ничего против, пока она ходила одна, но «чужих» он у себя видеть не хотел.

Комментарии к посту о «живодере». Фото: https://vk.com/dpizh

Горожане решили обратиться в полицию и написали заявление, обвиняя хозяина фермы в жестоком обращении с животными, но не получили ответа. В ветстанции Завьяловского района им также не удалось получить поддержки.

«Бегают да и ладно, все же нормально с ними», – цитируют ветеринаров волонтеры.

Свой комментарий нам дал начальник Завьяловской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных Николай Котельников:

«Животные его стоят у ветеринаров на учете, мы там проводим все проверки. Собаки находятся на привязи, потому что они находятся за территорией, очень далеко. У некоторых собак есть будки, стоят чашки, из которых он кормит. С вакцинацией все в порядке. Было два животных, которые переболели чумкой (опасное заболевание, при котором возможен летальный исход или инвалидность). Вот одна собачка у него переболевшая, она выглядит очень плохо».

В хозяйстве у мужчины есть лошади. Фото: Дарья Прозорова

Когда ветеринары были на ферме, по словам Николая Котельникова, у собак была еда, была вода, и явных признаков изнеможения специалисты не заметили.

Судя по всему, службы этот вопрос не тронул. Может быть, ничего плохого не происходит и неравнодушные граждане беспокоятся о жизни собак в д. Кашабеги зря?

СОБАК ЗАБРАЛИ?

Не получив поддержки, горожане решили взять дело в свои руки и поехали в деревню, Они решили побеседовать с владельцем собак и забрать животных на лечение. Предлагали и деньги, и комплект видеокамер, чтобы следить за безопасностью. Но все предложения были отвергнуты. Тогда добровольцы попросили хотя бы покормить питомцев в присутствии хозяина. Получив разрешение, они подошли к каждой собаке.

«Как вы себе представляете, как содержат собак в деревне? Ну будка какая-то, ну сарай, а здесь просто взят колышек и вбит в землю, к нему привязан канат, собаке канат на шею затянут, вот так живет собака круглый год», – делится своими впечатлениями один из волонтеров.

В конце концов, пенсионер поддался на уговоры и разрешил взять нескольких собак на обследование и лечение. Всего забрали пять собак. В ветклинике выяснилось, что почти все животные молодые: от 2 месяцев до 3 лет. По словам волонтеров, у каждой собаки оказалось истощение, одна вместо положенных 40 килограммов весит всего 16. Также всех животных нашли множество клещей на теле, а у некоторых выявили анемию.

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА СОБАК

Сейчас все пять собак находятся в стационаре ветклиники, у них взяты анализы на пироплазмоз – это опасное заболевание, передающееся через укус клеща. Если вовремя не начать лечение, возможен летальный исход. В дальнейшем собакам планируют искать передержки и новых хозяев.

Чтобы выяснить, будет ли владелец животных обвинен в жестоком обращении с ними, мы отправили запрос в МВД Удмуртии и ждем ответа. Чтобы узнать, как дальше будут развиваться история, следите за нашими новостями.

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