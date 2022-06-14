Сначала в центрифугу, а затем в морозильник при –40 °С. Узнали, как заготавливают донорскую плазму в Удмуртии

Полученную от доноров кровь разделяют на эритроциты и плазму Фото: Екатерина АРДАШЕВА

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В честь этого праздника «Комсомолка» побывала на Республиканской станции переливания крови в Ижевске и узнала, как забирают кровь у доноров и что с ней происходит потом.

Дмитрий Широков – заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови, врач-трансфузиолог Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Как рассказал заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови, врач-трансфузиолог Дмитрий Широков, сейчас донация осуществляется несколькими способами. Забирать можно как цельную кровь, так и отдельно плазму. Современные аппараты способны также сразу отделять не только плазму, но и тромбоциты.

Обычная кроводача длится 5-10 минут, плазму сдавать дольше Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Этот аппарат забирает плазму Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Все составляющие крови используются для введения пациентам, но каждый компонент применяется в своем случае. Например, эритроциты необходимы при серьезной анемии, а тромбоциты – если нужно справиться с кровотечением. Плазма используется при большой кровопотере и заболеваниях печени. А онкологические больные нуждаются в переливании всех компонентов.

В центрифуге кровь разделяется на фракции: вниз осаждаются эритроциты, наверху остается плазма, а между ними тонким слоем располагаются лимфоциты и тромбоциты Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Плазму отделяют при помощи специального пресса (его видно на заднем плане) Фото: Екатерина АРДАШЕВА

При этом хранятся эритроциты, тромбоциты и плазма отдельно при совершенно разных условиях.

Например, плазму замораживают и хранят при –40 °С до трех лет.

Цельную кровь центрифугируют, затем при помощи специального пресса отделяют плазму. Тромбоциты также выделяют и используют, а вот лимфоциты убирают совсем – на них иммунная система реципиента может отреагировать настолько активно, что появится угроза жизни пациента.

Тромбоциты хранятся всего пять дней при постоянном помешивании Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«После донации донору выдается справка, дающая право на два отгула с сохранением средней зарплаты. Кроме того, выдается компенсация на питание в размере 5 % от прожиточного минимума. За 40 донаций крови или 60 донаций плазмы человек получает нагрудный знак Почетного донора», – говорит Дмитрий Широков.

В этих пробирках кровь, которая пойдет на анализ – штрихкоды позволяют сохранять анонимность Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Если человек пришел сдавать кровь впервые, его обязательно проверяют по базам данных кожно-венерологического диспансера, центра СПИД и психоневрологического диспансера. Если же донор уже зарегистрирован, его находят в картотеке единой информационной базы донорства в России. Благодаря ей на станцию переливания в Удмуртии могут прийти не только жители республики, но и граждане из других регионов, например, вахтовики.

Эритроциты хранятся в холодильнике 35-45 дней Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Ежедневно нас посещают 70-80 доноров, и каждую неделю выездная бригада берет порядка 100-150 доз. Благодаря этому на данный момент крови для пациентов в Удмуртии хватает», – отмечает эксперт.

В этих шкафах хранятся готовые к выдаче мешки с эритроцитами Фото: Екатерина АРДАШЕВА

КСТАТИ!

Республиканская станция переливания крови находится по адресу: город Ижевск, улица Воткинское шоссе, 79. Прием доноров производится исключительно по предварительной записи. Записаться можно по телефону 8-951-213-21-41.

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