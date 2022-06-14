Жарко, но еще не экватор: сильнейшие шахматисты страны играют в Ижевске

388 шахматистов сражаются за звание победителей турнира. Фото: Наталья Зиятдинова

12 июня в Ижевске уже в 13-й раз стартовал традиционный Кубок Корпорации «Центр», в котором в 2022 году примут участие 388 юных шахматистов из 22 регионов России. Самыми многочисленными командами представлены Удмуртия (200 спортсменов), Пермский край (30), Свердловская область (29), ЯМАО (25) и Республика Татарстан (22).

«МНЕ СТРАШНО, НО ПРИЕХАЛ ТОЛЬКО ЗА ПОБЕДОЙ»

Впервые приехали на этап детского Кубка России юные шахматисты из Астрахани, Камчатки и Вологды. Среди них – 7-летний Лев Кочнев с Камчатки, который приехал в Ижевск с мамой и папой в гости к бабушке и дедушке. Решил юный гость столицы Удмуртии совместить приятное с полезным и сыграть с сильнейшими шахматистами страны.

«Мы приехали с первенства России, которое проходило в Костроме. Я боюсь поражений, поэтому сильно волновался, проиграл первые три партии и оказался на 235 месте. Потом собрался и выиграл пять раз подряд и в результате занял 43 место», – рассказал Лев.

Семья с Камчатки и с родными повидается, и опыта участия во всероссийском турнире наберется Фото: Ильяс Бекмансуров

Его мама Наталья порадовалась, что у сына есть дополнительная возможность поучаствовать в еще одном всероссийском турнире, набраться опыта и научиться бороться с волнением. На Кубке Корпорации «Центр» у Льва уже только одна цель – победа.

Также впервые на эти состязания приехали Лев и Ксения из Вятских Полян Кировской области. Ребята имеют второй юношеский разряд и уже играли на соревнованиях в Кирове, Оренбурге и Татарстане. Сейчас надеются покорить Удмуртию.

«Мы не раз слышали много хороших отзывов об этом всероссийском турнире, поэтому решили все-таки поучаствовать в нем. Вообще эти соревнования очень удобные: и время проведения (летом, поэтому нет отрыва от учебного процесса) и место проведения (ехать недалеко). Первые впечатления от пребывания в Ижевске самые позитивные!», – поделилась мама шахматистки Ксении.

И МАСТЕРОВ МОЖНО ОБЫГРАТЬ!

На торжественном открытии турнира ребят поприветствовали первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Денис Парахин, директор по развитию Федерации шахмат Удмуртии, главный редактор Centre digital & media Вероника Суворова и директор лицея № 25 Елена Вечтомова. Они пожелали участникам победы, удачи, а еще получить удовольствие от каждого поединка.

Гости и организаторы пожелали участникам удачи и победы Фото: Ильяс Бекмансуров

Кстати, на церемонии открытия Вероника Суворова спросила присутствующих о том, удалось ли кому-то побывать на сеансе одновременной игры «Ход королевы по-ижевски», который прошел на Центральной площади Ижевска в честь старта Кубка Корпорации «Центр». Выяснилось, что такой человек есть – и это студент ИжГСХА Кирилл.

«Мы, безусловно, были в более выигрышном положении, чем мастера. Нас много, и у нас есть время на то, чтобы тщательно обдумать каждый свой ход. Я этой возможностью воспользовался и выиграл», – поделился Кирилл.

Поиграть с заслуженными шахматистами Удмуртии смогли все желающие Фото: Сергей Суворов

Отметим, что в сеансе одновременной игры участвовало более 60 горожан разного возраста. А сражались они с международным гроссмейстером Зоей Северюхиной, международными мастерами ФИДЕ Александрой Макаренко и Марией Носачевой.

«Все прошло замечательно! После того, как закончились партии с предварительно зарегистрировавшимися участниками, к нам обратились и другие горожане с просьбой поиграть с ними. Конечно, мы не отказали им, и в результате сеанс длился более 3 часов. Усталость, конечно, была, но приятная», – подвела итоги международный гроссмейстер Зоя Северюхина.

ТРЕТЬ ДИСТАНЦИИ КУБКА ПРОЙДЕНА

Ребята сыграли уже по 3 партии Фото: Ильяс Бекмансуров

12 июня в 15:00 в гостеприимном лицее № 25 стартовал первый тур Кубка корпорации «Центр», в настоящее время ребята сыграли уже по три партии из девяти. Удмуртию на интеллектуальных состязаниях представляют 200 юных шахматистов, и среди них во всех возрастных категориях есть те, кто пока не проиграл ни одной партии. Хотя, как отметил главный судья соревнований, борьба идет, мягко говоря, серьезная.

«Состав шахматистов на нынешнем этапе детского Кубка России очень сильный. По итогам трех партий явных лидеров нет, и не все рейтинг-фавориты выиграли свои партии. Борьба идет очень напряженная, и результаты сейчас даже гипотетически предсказать в принципе невозможно», – рассказал главный судья соревнований, исполнительный директор Федерации шахмат в Удмуртии Александр Ватлин.

Интеллектуальные поединки проходят дважды в день. Фото: Наталья Зиятдинова

У ребят есть еще 4 дня: либо собраться, либо удержаться на уже занятых позициях, чтобы набрать максимальное количество кубковых очков. Напомним, что по итогам победители и призеры Кубка Корпорации «Центр» получат заслуженные кубки, медали, денежные призы и ценные подарки. А набранные очки приблизят их к возможности попасть в финал детского кубка России по шахматам.

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