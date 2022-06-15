Дешево и сердито: сравниваем условия и цены в популярных маркетплейсах

Рассматриваем фишки, условия доставки и возврата в разных маркетплейсах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие сейчас без устали наслаждаются сервисом онлайн-магазинов. И жители Удмуртии с удовольствием воспользовались новой возможностью заказать товар прямо из дома. Почему бы и нет, если это действительно упрощает жизнь? Однако в каждом онлайн-магазине есть свои условия, в том числе и по возврату товара. К примеру, покупатели Wildberries* сейчас оплачивают возврат товара магазину. «Комсомолка» расскажет, почему это происходит и какие есть альтернативы.

ТЕПЕРЬ ЗА ВОЗВРАТ ТОВАРА НУЖНО ПЛАТИТЬ?

Совсем недавно социальные сети заполонили гневные комментарии об интернет-магазине Wildberries, который, по словам покупателей, необоснованно списывал деньги со счетов. В основном средства «улетали» с карточек клиентов ночью и без предупреждения. В чем же дело?

Пункт выдачи заказов интернет-магазина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказывается, что еще в ноябре 2021 года маркетплейс начал тестировать систему платного возврата на 5 % клиентов, которые возвращали 90 % своих покупок. Таким образом компания пыталась снизить долю фейковых заказов. Сейчас в приложении высвечивается уведомление, что возврат будет стоить 100 руб.

По словам экспертов Роспотребнадзора, у магазина есть полное право брать деньги за возврат товара надлежащего качества. Однако пользователи жалуются, что деньги списываются и за возврат испорченной продукции, и даже за те товары, которые были возвращены задолго до появления новых правил компании.

Многие покупатели недовольны новыми условиями возврата на WB. Фото: vk.com/wildberries_shop

В Wildberries нас заверили, что правило затрагивает только 10 % покупателей «с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа». Но как бы то ни было, определенный процент покупателей считает, что «ВБ уже не тот», тем более есть и другие альтернативные онлайн-магазины, где тоже можно совершать покупки. Давайте разбираться. Мы отобрали несколько отечественных интернет-магазинов с универсальными категориями товаров и решили выбрать самый дешевый.

OZON*

Ozon существует на рынке с 1998 года, но в качестве онлайн-магазина – лишь несколько лет.

Категории товаров: на сайте и в приложении магазина указано более 30 категорий товаров: детские, спортивные, для животных, есть даже антиквариат и коллекционные продукты.

Меню категорий на Ozon. Фото: www.ozon.ru

Фишка магазина: недавно Ozon добавил функцию «Моменты» – это своего рода платформа коротких видео, как «ТикТок». Пользователи могут делиться своими фотографиями, выкладывать видео, оставлять комментарии и набирать подписчиков.

Доставка: 3–5 дней (может быть дольше, в зависимости от места расположения склада желаемого товара).

Доставка с Ozon обычно занимает 3–5 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возврат: бесплатно, оформить можно в течение трех дней.

Пункты выдачи: находятся почти в любой точке города. Помимо пунктов выдачи, товар можно забрать в постамате OzonBox. Если хотите получить товар прямо к двери, то закажите курьерскую доставку в мобильном приложении. На сайте магазина Удмуртия не входит в список регионов, где действуют курьеры, поэтому лучше оформлять доставку курьером через телефон.

Более 20 пунктов выдачи Ozon можно найти в Ижевске. Фото: https://yandex.ru/map-constructor

Малогабаритные посылки можно забрать из постаматов OzonBox Фото: https://yandex.ru/map-constructor

KAZANEXPRESS*

Компания появилась в 2017 году и меньше чем за пять лет продемонстрировала огромный рост. Главным преимуществом перед другими торговыми интернет-площадками она называет доставку — всегда один день, независимо от региона.

В пункте выдачи товар можно посмотреть и примерить. Фото: KazanExpress

Категории товаров:

20 категорий с более чем 22 миллионами товаров. Интересно, что KazanExpress начинал с продажи мелочей — патчи, аксессуары для телефона, мелкие бытовые товары и так далее. А сейчас здесь есть и электроника, и одежда, а еще продукты питания, товары для детей и животных, инструменты, материалы для строительства и дачных работ и многое другое.

Каталог товаров KazanExpress. Фото: https://kazanexpress.ru/

Фишка магазина: это что-то вроде AliExpress*, только в России. Демократичная площадка, где есть все: товары неизвестных производителей и крупных брендов, вещи эконом-сегмента и премиум-класса. При этом сервис предоставляется для всех одинаковый — уровня брендовых магазинов.

Покупателям нравится быстрая доставка. Фото: KazanExpress

Доставка: 1 день (если вы сделали заказ не позднее 20:00 текущего дня).

Возврат: бесплатно, оформить можно в течение 7 дней.

Добавляем товар либо в «желания», либо в «корзину» на KazanExpress. Фото: https://kazanexpress.ru/

Пункты выдачи: товар можно забрать в любом удобном для вас пункте выдачи, в Ижевске их более 10. Также есть курьерская доставка до двери — она бесплатна, если сумма заказа больше 2 500 рублей.

Более подходящий пункт выдачи вы можете выбрать в мобильном приложении или на сайте магазина KazanExpress. Фото: https://yandex.ru/map-constructor

«СБЕРМЕГАМАРКЕТ»

В 2016 году в мире онлайн-шопинга появился новый маркетплейс Goods (Товары), с 2021 года переименованный в «СберМегаМаркет».

Категории товаров: универсальные, около 18 категорий разных товаров: зоотовары, автотовары, мебель, продукты питания и т.п.

Фишка магазина: можно оформить подписку на «СберПрайм» и получить скидки на товары, бесплатную доставку и индивидуальные акции.

Каталог товаров «СберМегаМаркет». Фото: sbermegamarket.ru

Доставка: оплачивается отдельно и зависит от вашего места жительства и товара.

Возврат: транспортировка обратно за дополнительную оплату, оформить можно в течение 7 дней.

Пункты выдачи: забрать заказ можно из ближайшего пункта выдачи (это может быть и магазин, и Почта России, и «Сдэк») либо, если у вас не очень объемная посылка, – из постамата. Также можно выбрать доставку курьером, но это будет дороже.

Пункты выдачи «СберМегаМаркета» в Ижевске. Фото: sbermegamarket.ru

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Нет ничего откровеннее, чем мнение самих покупателей. Дабы выяснить, где же удобнее и выгоднее совершать покупки, мы спросили предпочтения наших читателей.

Некоторые изрядно хвалят Ozon, отмечают быструю доставку, невысокие цены и качественные товары.

Алина: «Я на Ozon много всего беру в последнее время. Я там заказываю обычно что-то, чего нет в обычных магазинах или что, может быть, и есть, но я не уверена, где это в городе искать. Мне нравится, что там можно отхватить товар с хорошей скидкой, и подорожание там происходило с запаздыванием. Цены там очень хорошие, просто надо смотреть отзывы».

Яна: «Ozon. Чаще всего там товары доставляют за 1 день и цены адекватные».

Ирина: «Пользуюсь Ozon и Яндекс.Маркет. Самые удобные сайты и приложения, большой выбор, заказываю обычно корм для собаки, еду и сейчас одежду».

Жители Удмуртии все чаще стали заказывать товары с доставкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть те, кто, несмотря на платный возврат, продолжают пользоваться Wildberries. В основном оттуда любят заказывать одежду.

Соня: «В основном заказываю на Wildberries. Детскую одежду, аксессуары для телефона».

И отдельно отмечают скорость доставки и оригинальный ассортимент KazanExpress.

Алсу: «KazanExpress, доставка за 1 один день. Всегда смотрю там скидки на технику, часто заказываю мелочи: патчи и маски, средства для дома, что-нибудь по уходу за машиной. Удобно, что быстро привозят. Если мне надо заказать что-то срочно — закончилось чистящее средство для дома, шампуня на раз, сломались маникюрные щипчики — пользуюсь KazanExpress. Вечером заказал, на следующий день привезли».

Существуют и те, кто не ограничивается одним маркетплейсом, а использует полезные фишки нескольких.

Сергей: «Если мне надо заказать одежду, я пользуюсь Wildberries, потому что у них бесплатная доставка и можно заказать несколько, примерить и выбрать, допустим, из 5 пар обуви одну, но сейчас не знаю, работает это или нет. Если мне надо заказать какую-то мелочь, которую заказывают на алике (Aliexpress), вроде стекла на телефон, щипчики для кутикулы или чехол для телефона, то я пользуюсь KazanExpress, потому что это тот же «алик», только доставляют за день. В основном я все остальное заказываю на Ozon, потому что там никогда не обманывают, когда товар придет. Сказали, что через 3 дня, значит, придет через 3 дня, там нет каких-то безумных акций, плюс-минус честная цена, которую можно найти в обычном магазине, вот поэтому я пользуюсь им. Ну и «СберМегаМаркетом» пользуюсь только тогда, когда у меня много баллов «Спасибо» и товар примерно по такой же цене везде, но из-за этих бонусов он может быть дешевле, вот тогда пользуюсь им, но они тупят с доставкой и доставляют в «Пятерочки».

Оплачивать заказы многим удобно банковской картой

Анастасия: «Пользуюсь Wildberries, Яндекс.Маркетом, Ozon. Яндекс-товары для себя – гигиена, потому что есть подписка Яндекса и доставка бесплатная по ней курьером на дом, но последний раз долго ждала. Вайлдберриз. Больше, чем на Озоне, нравится приложение вайлд, приятнее пользоваться. Озон. В основном захожу цены сравниваю, заказываю реже».

Не стоит проводить сложные вычисления, чтобы понять, что каждый маркетплейс хорош по-своему. У Ozon качественные товары и безопасная доставка, Wildberries славится удобным приложением и ассортиментом одежды, KazanExpress подкупает быстрой доставкой, а «СберМегаМаркет» – выгодной системой лояльности для пользователей Сбербанка.

Основываясь на отзывах, мы составили список, где какие товары чаще всего покупают, итак…

Wildberries:

- одежда;

- товары для дома;

- подарки;

- аксессуары для телефона.

Ozon:

- корма для домашних животных;

- продукты питания;

- одежда;

- товары для дома;

- товары для хобби.

Самые ходовые товары на KazanExpress:

- аксессуары для телефона;

- патчи;

- мелкие бытовые товары;

- косметика.

Таким образом, можно примерно понять, что на Wildberries лучше заказывать одежду, на Ozon – товары для дома, а на KazanExpress – товары для красоты и бытовую технику. «СберМегаМаркет» удобен для тех, у кого много бонусов от Сбербанка или есть подписка «СберПрайм».

Многие жители Удмуртии полюбили бесконтактную доставку через постамат

КАК ВЫЧИСЛИТЬ ФЕЙКОВЫЕ ОТЗЫВЫ?

Иногда компании, чтобы ввести покупателя в заблуждение, заваливают свои товары восторженными отзывами от якобы реальных покупателей; это, разумеется, должно повысить интерес к товару и увеличить количество заказов. Мы создали для вас небольшую памятку, как вычислить ложный отзыв под товаром на маркетплейсе.

Итак, как понять, что отзыв фейковый:

- штампы. Первая отличительная черта фейкового отзыва – это большое количество шаблонных восторженных фраз или, наоборот, максимально негативных, таких как «Отличный продукт, буду заказывать еще, это то, что я так давно искала» или «Отвратительная вещь, никогда в жизни больше не буду заказывать у этого продавца, не стоит своих денег».

- дата публикации. Фейковые отзывы копирайтер обычно публикует друг за другом, не ранжируя по времени, если вы видите, что разница между несколькими примерно одинаковыми отзывами от нескольких минут до нескольких часов, то, скорее всего, они не от реальных покупателей.

- стиль письма. Обычные покупатели не особо думают о грамотности, пунктуации и красоте языка, вместо «плохой продукт» обычный человек, скорее всего, напишет «ерунда какая-то». И на этот момент тоже обращайте внимание.

Кто предупрежден, тот вооружен, поэтому будьте бдительны, чтобы не потратить деньги на плохой товар с отличными отзывами. Желаем всем получать удовольствие от шопинга, бесплатного возврата и качества товаров.

* Вайлдберриз

* Озон

* КазаньЭкспресс

* АлиЭкспресс

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».