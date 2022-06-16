Здорово так, что закачаешься: как организовать ребенку интересное лето?

Дети в лагере и отдыхали, и занимались

Первая смена летнего городского лагеря Zskills завершилась. Две недели 17 ребят в возрасте от 8 до 15 лет осваивали полезные навыки и, конечно, отдыхали на полную катушку.

Программа лагеря дневного пребывания включала в себя и полезные занятия и развлекательные мероприятия, так что скучно тут не было никому. Ребята поделились своими впечатлениями и рассказали о том, что понравилось в лагере больше всего.

Это вам не в школе!

9-летний Гриша Ежов увлекается фотографией и созданием небольших видеороликов, поэтому узнав, что в лагере Zskills этому можно научиться, сразу же согласился на предложение мамы провести две недели в стенах Сentre digital & media.

«Особенно мне понравились занятия по актерскому мастерству, танцам и ведению своего видеоблога. Научился правильно выкладывать посты, делать красивые фотографии, а еще нам рассказали, как правильно говорить. Мне очень понравилось!», – поделился впечатлениями Гриша.

Все занятия в лагере проходят в игровой форме, поэтому пролетают быстро и навыки лучше усваиваются. Были, кстати, и домашние задания, но легкие и не требующие особых усилий.

А еще ребята вели прямой радиоэфир. Каждый должен был продумать контент по интересной ему тематике и рассказать об этом радиослушателям. И вот тут выяснилось, что на самом деле, все не так просто, как кажется.

«Оказывается, молчать в эфире нельзя вообще. Это катастрофа! Нужно все время что-то говорить, и нам даже приходилось на ходу придумывать истории. А еще очень важна дикция, которой у многих нет вообще, так что придется поработать над собой», – наперебой рассказали дети.

Поход на берег пруда, экскурсия в KFC и много игр

Прогулки и активные игры были ежедневно

Не менее насыщенной была и развлекательная часть лагерной смены. Организаторы продумали мероприятия по самым различным направлениям, чтобы заинтересовать ребят и сделать времяпровождение ярким и полным впечатлений.

Каждый день дети приходили в расположенный неподалеку Козий парк, где много играли и выплескивали свою энергию. Кроме этого, в конце смены ребята отправились в настоящий поход на берег Ижевского пруда, где ребята научились разводить костер, жарить на нем бутерброды, а еще поучаствовали в активных играх. «Было здорово!», – признались школьники.

Ребята научились разжигать костер

Не менее яркое впечатление на них произвела и экскурсия в KFC, где они смогли попасть на кухню ресторана. И не просто понаблюдать за процессом приготовления, но и попробовать приготовить популярные блюда самостоятельно.

«Для того, чтобы руки были чистыми, кран с водой включается нажатием не рук, а ног. Мы долго искали, куда там нужно нажимать, но так и не нашли. Оказывается, нужно нажать коленом на раковину», – рассказали дети.

В популярном ресторане дети сами приготовили твистер

В процессе приготовления твистера по технологии ресторана экскурсанты надеялись узнать секреты вкуса любимого блюда, но им их так и не раскрыли. Рассказали только, что рецепт является коммерческой тайной и состоит из смеси 11-ти трав и специй. Копия рецепта хранится в сейфе штаб-квартиры компании.

На экскурсии было и вкусно, и интересно

Неожиданные и приятные бонусы

Один из них – популярность, которая пришла к некоторым ребятам после прямого эфира и рассказа о них на страницах сайтов IZHLIFE и «Комсомольская правда» – Ижевск». Кроме этого, ведение социальных сетей у них сейчас, как признались дети, значительно качественнее, чем это было до лагеря.

Многие из детей очень хотят вернуться в лагерь и также здорово провести там время. Из 6 смен летнего лагеря Zskills свободные места остались только в трех, так что возможность ярко и незабываемо провести это лето у детей Ижевска еще есть.

Подать заявку и узнать подробную информацию о лагере Zskills можно по ссылке zskills.ru/camp. Стоимость одной 10-дневной смены (будни) – 18 900 рублей. И это с трехразовым питанием и полной учебно-развлекательной программой. Никаких дополнительных затрат у родителей Ижевска не будет – полный all inclusive (все включено)!

Зэтскилс, КиЭфСи

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