От Бречалова до Туктамышевой: показываем селфи известных людей Ижевска

Медийные лица Ижевска не отказывают себе в удовольствии иногда сделать селфи. Фото: vk.com/a.brechalov; vk.com/olegbekmemetev; vk.com/alinazagitova

Кто бы мог подумать, что в мире будет и такой праздник – 21 июня отмечается День селфи. Дата эта, конечно, неофициальная, и впервые была введена в 2014 году. Для большинства людей селфи стали ежедневной рутиной – мы делаем фото с нашими близкими во время веселья, снимаем себя в зеркало, чтобы поделиться красивым нарядом. Не отстают от давнего тренда и известные люди Ижевска.

ГЛАВА УДМУРТИИ АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ

Чаще всего Глава республики Александр Бречалов делает селфи со своей семьей.

Александр Бречалов со своей женой Еленой. Фото: vk.com/a.brechalov

Александр Бречалов со своей мамой. Фото: vk.com/a.brechalov

Александр Бречалов с семьей. Фото: vk.com/a.brechalov

ГЛАВА ИЖЕВСКА ОЛЕГ БЕКМЕМЕТЬЕВ

Олег Бекмеметьев также предпочитает публиковать селфи с самыми близкими.

Олег Бекмеметьев со своей женой. Фото: vk.com/olegbekmemetev

Семья Бекмеметьевых предпочитает отдыхать активно. Фото: vk.com/olegbekmemetev

Глава Ижевска любит делать селфи со своей семьей. Фото: vk.com/olegbekmemetev

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТИИ ЯРОСЛАВ СЕМЕНОВ

Ярослав Семенов очень любит свою дочку. Это можно понять по количеству ее фотографий, которые он публикует в личных соцсетях. Только посмотрите, как похожи их глаза!

Ярослав Семенов с дочерью в комнате-перевертыше. Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Председатель Правительства с женой и дочкой в кино. Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТИИ ЭЛЬВИРА ПИНЧУК

Несмотря на загруженный график, Эльвира Пинчук не забывает уделять внимание моде.

Монохромный лук – главный тренд сезона. Фото: t.me/elvira_pinchuk

Эльвира Пинчук часто появляется на фото в пиджаках – прекрасный вариант для стильной женщины. Фото: t.me/elvira_pinchuk

ДИРЕКТОР CENTRE DIGITAL & MEDIA АНАСТАСИЯ ВЛАСОВА

Хоть управление крупнейшим медиахолдингом Удмуртии занимает огромное количество времени, Анастасия Власова успевает весело проводить время и со своей семьей: мужем и двумя сыновьям.

Цвет настроения – фиолетовый! Фото: vk.com/vlasovaac

Младший сын стойко выдержал поездку на «американских горках». Фото: vk.com/vlasovaac

Счастливая семья на отдыхе. Фото: vk.com/vlasovaac

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ АЛИНА ЗАГИТОВА

Наша Алина – спортсменка, комсомолка и просто красавица! Нам было трудно выбрать только три ее селфи, ведь она везде хороша.

Алина готовится к выступлению. Фото: vk.com/alinazagitova

Фигуристка примерила сексуальный образ. Фото: vk.com/alinazagitova

Алина показывает чудеса растяжки. Фото: vk.com/alinazagitova

ЧЕМПИОНКА МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА

Не отстает от Загитовой и ее коллега Лиза Туктамышева. Спортсменка – большая любительница селфи. Неудивительно, с такой-то внешностью!

Натуральный макияж очень идет Лизе. Фото: vk.com/id38537529

Фигуристка с милой собакой шпицем. Фото: vk.com/id38537529

ПЕВЕЦ BURITO

Раньше Burito (Игорь Бурнышев) выступал в составе группы «Банд’Эрос», но затем ушел в свободное плаванье. На его страничке есть множество фото, которые связаны с его карьерой.

Например, он часто выставляет селфи с концертных площадок. Фото: vk.com/garburito

Также на его страничке можно найти фото с российскими знаменитостями. Фото: vk.com/garburito

Селфи с сыном. Фото: vk.com/garburito

АКТЕР СЕРГЕЙ ГИЛЕВ

Популярный российский актер родом из Ижевска. Он играл в нашумевших сериалах «Содержанки», «Пищеблок», «Чики» и многих других.

Сергей очень любит делать селфи и творчески обрабатывать их. Фото: vk.com/gilevgilev

Но также в его социальных сетях много фотографий с друзьями. Фото: vk.com/gilevgilev

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