И снова сильнейшие: в Удмуртии пройдут финальные испытания XI Летней Спартакиады учащихся России 2022 года

Велоспорт будет представлен двумя дисциплинами. Фото: Дмитрий Селезнев

Летом 2022 года Удмуртия станет площадкой финала XI Всероссийской спартакиады учащихся России. Впервые республика будет хозяйкой столь статусных соревнований сразу по трем видам спорта: шахматам, пулевой стрельбе и велоспорту (шоссе и вмх фристайл).

Лучшие из лучших, сильнейшие спортсмены страны приедут в нашу республику. У каждого вида спорта свои отборочные испытания, позволяющие попасть в финал спартакиады, в рамках которой участники соревнуются по 48 видам спорта. Что интересно, в их числе не только традиционные прыжки в воду, легкая атлетика, футбол и волейбол. Кроме них предусмотрены состязания по софтболу (разновидность бейсбола), акробатическому рок-н-роллу и прыжки на батуте.

Конкуренция здесь крайне высокая. Причем, не только среди спортсменов, но и среди регионов, которые мечтают о том, чтобы проводить спартакиаду на своих территориях. Насколько сложно добиться возможности принимать у себя эти соревнования? Тем более, что на проведение этих трех видов спорта претендовало более 10 регионов России, но хозяйкой соревнований стала наша республика.

Пулевая стрельба в рамках Спартакиады в Удмуртии пройдет впервые Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Трудно, когда о возможностях региона никто не знает, но Удмуртия регулярно заявляет о себе хорошей организацией и проведением соревнований любого уровня и уровень мастерства наших судей растет из года в год. Соревнования по велоспорту пройдут уже в 3-й раз. Впервые они прошли в 2005 году, затем 2015 и сейчас 2022 году. А вот пулевая стрельба и шахматы впервые принимают участие как организаторы», - пояснил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский.

Зачем это вообще нужно региону? Дело в статусе спартакиады, который, кстати, позволяет хозяйке тех или иных финальных соревнований выставлять свою команду без всякого отбора. А это значит, что у наших ребят будет возможность попробовать себя в состязаниях более высокого уровня. Дома, как известно, и стены помогают, надеемся спортсмены в каждом виде спорта покажут все, на что способны.

Сначала, с 24 по 29 июня, пройдут соревнования по шахматам. Ожидается приезд 13 команд, и в каждой по 4 участника - 2 мальчика и две девочки в возрасте 12-13 лет. Удмуртию на спартакиаде представят: Никита Калинин, Демид Стерхов, Карина Каюмова и Анна Уварова.

В Спартакиаде примут участие шахматисты 2009-2010 года рождения Фото: Амир Закиров

«Поединки будут проходить на базе Спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова по групповой системе, которая напоминает футбольную – сначала играют в группах, а потом уже за определенное место», - пояснил исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин.

Следующий приезд сильнейших спортсменов страны ожидается 30 июля, ведь уже на следующий день стартуют состязания по пулевой стрельбе, которые продлятся по 3 августа.

Параллельно в Удмуртии также пройдет финал Спартакиады учащихся по велоспорту. Причем сразу в двух дисциплинах: шоссе и фристайл ВМС (мотокросс-трюк на велосипедах BMX). Имена участников в этих видах спорта будут известны к 20 июля.

Стоит отметить, что финальные состязания в рамках Спартакиады учащихся проводятся в разное время и в разных регионах России. В настоящее время у нас уже есть победитель - Диана Титова заняла 1 место в состязаниях по вольной борьбе, которые проходили в Уфе с 1 по 4 июня.

Кроме этого, наши спортсмены прошли в финал соревнований по спортивной гимнастике (с 19 по 26 июня в Чебоксарах), боксу (с 26 июня по 3 июля в Раменском и плаванию (с 24 по 28 июня в Саранске). Желаем нашим ребятам удачи, веры в себя и спортивных побед, конечно!