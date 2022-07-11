14 июля 2022 года «ДомДоктор» дарит ижевчанам скидку 25 %

В магазинах здоровья и красоты «ДомДоктор» ожидается щедрая скидка 25 % на все товары. Среди них – медицинская техника, домашняя косметология, фильтры для воды, товары ортопедии и реабилитации.

Что там можно приобрести?

Для любого человека важно владеть информацией о своем здоровье, в этом помогут устройства для самостоятельной диагностики: тонометр, глюкометр, пульсоксиметр, термометр. Помимо этого, для хорошего самочувствия важно спать на качественной ортопедической подушке. А если будете очищать воду фильтром, то качество вашей жизни определенно улучшится.

Кварцевые облучатели защитят дом от вирусов и инфекций.

Если вы или ваши близкие столкнулись с проблемой варикозного расширения вен, то без антиварикозных колготок, чулок или гольфов не обойтись.

Сохранить здоровье десен и зубов вам поможет ирригатор полости рта.

А еще вы сможете организовать салон красоты не выходя из дома. Для этого достаточно приобрести приборы для домашней косметологии, такие как дарсонваль, аппарат для ультразвуковой чистки кожи, роллер и скребок Гуаша.

Все эти полезные устройства вы можете купить в любом магазине «ДомДоктор».

Только один день – 14 июля 2022 года действует скидка 25 % на все!

Позаботьтесь о своих старших родственниках, которые могут не знать об этой акции, и расскажите им о ней.

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ИП Богоявленский Дмитрий Владимирович, 422220, РТ, Агрызский район, д. Иж-Бобья.

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