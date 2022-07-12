Какие грибы можно собрать в июле в Удмуртии?

Как отличить грибы от их опасных двойников Фото: Евгения ГУСЕВА

Грибным сезоном считается август, но уже сейчас можно найти неплохой урожай в лесах республики. Какие грибы традиционно растут в июле, как их отличить и в чем их особенности, рассказала опытный грибник Яна Шутова.

«Я начала собирать первые грибы еще в апреле. Сейчас уже сезон – появились многие осенние виды», – рассказала Яна.

БЕЛЫЙ ГРИБ

Его называют «грибным королем». Не темнеет на срезе или сломе, а также при любом виде термообработки. От этой его особенности и получил название.

Где растет: в хвойных, лиственных и смешанных лесах под елью, пихтой, сосной, дубом и березой. «Уважают» также заросли мха или лишайника.

Двойники: ложный боровик. Отличается тонким рисунком темного цвета на ножке (у настоящего рисунок белый) в виде сеточки, нижняя поверхность шляпки розовая, а мякоть на изломе более красная.

Гриьной король во всей красе Фото: Иван ВИСЛОВ

ПОДОСИНОВИКИ

В народе его называют красноголовиком. Место среза моментально становится синеватым. Диаметр шляпки составляет 5–20 см, но иногда размах составляет и все 30 см.

Где растут: не только вблизи осины, но и под другими деревьями. Оптимальные условия для них – это повышенная влажность и тень.

Двойники: ложный подосиновик. Ножка на его срезе розовеет или краснеет.

Слева направо: лисичка, подберезовик, подосиновик Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЛИСИЧКИ

Считается, что лисички можно собирать осенью. Но, по словам Яны Шутовой, уже можно собрать богатый урожай.

Где растут: в разных лесах в зависимости от вида. Можно найти там, где есть мох. В основном растут семьями.

Двойники: можно перепутать с говорушкой оранжевой. Но последняя растет на более тонкой ножке, и срез у нее ярко-рыжий. Считается условно съедобной: вред она вряд ли принесет, но вкус неприятный.

Говорушка (слева) и лисичка (справа). Не перепутайте! Фото: Яна Шутова

ПОДБЕРЕЗОВИКИ

Принадлежит к семейству обабков. Не меняет цвет на срезе или изломе.

Где растут: лиственный лес, в сырых и заболоченных местах. И конечно, под березами.

Двойники: ложный подберезовик. Его можно отличить по грязно-белой или розовой губке, а еще по шляпке сероватого или розоватого оттенка.

Одни предпочитают срезать грибы, как этот подберезовик, другие – вырывать их. Фото: elements.envato.com

РЫЖИКИ

В июле уже можно найти рыжики, хотя считается, что они появляются позже.

Где чаще всего растут: молодой сосняк.

Двойники: Можно перепутать с волнушкой. Но это не так уж и страшно: волнушка считается условно съедобным грибом.

Рыжики можно перепутать с волнушкой (на следующем фото), но это не страшно. Фото: Яна Шутова

ВОЛНУШКИ

Перед готовкой их надо вымачивать три дня, меняя воду каждые 3–4 часа. Иначе гриб может вызвать проблемы с пищеварением. Более розовые и мохнатые по сравнению с рыжиками.

Где растут: разные виды лесов.

Двойники: можно перепутать с рыжиками. Но волнушки более розовые и мохнатые.

Розовая волнушка с красивыми кругами – правда легко перепутать с рыжиком, но зоркий глаз сразу увидит отличия! Фото: Яна Шутова

БЕЛЫЕ ГРУЗДИ

Белые грузди уже тоже выросли в лесах региона. У них молочно-белая или желтоватая шляпка, края которой плотно завернуты внутрь.

Где растут: в лиственных и смешанных лесах.

Двойники: нет.

Богатый улов белых груздей Фото: Любовь Лощенова

А ЧТО ЕЩЕ?

Стоит отметить, что в целом леса Удмуртии богаты на виды грибов, которые можно собирать с мая по октябрь. Всего насчитывается более 200, но съедобными являются лишь 20–25. Помимо уже перечисленных, любители «тихой» охоты собирают: дубовики, моховики, шампиньоны, опята, дождевики, паутинники, вешенки и другие. Удачной вам охоты!

Желаем вам богатого улова! Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

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