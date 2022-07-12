Какие грибы можно собрать в июле в Удмуртии?

Как отличить грибы от их опасных двойников
Фото: Евгения ГУСЕВА
Грибным сезоном считается август, но уже сейчас можно найти неплохой урожай в лесах республики. Какие грибы традиционно растут в июле, как их отличить и в чем их особенности, рассказала опытный грибник Яна Шутова.
«Я начала собирать первые грибы еще в апреле. Сейчас уже сезон – появились многие осенние виды», – рассказала Яна.
БЕЛЫЙ ГРИБ
Его называют «грибным королем». Не темнеет на срезе или сломе, а также при любом виде термообработки. От этой его особенности и получил название.
Где растет: в хвойных, лиственных и смешанных лесах под елью, пихтой, сосной, дубом и березой. «Уважают» также заросли мха или лишайника.
Двойники: ложный боровик. Отличается тонким рисунком темного цвета на ножке (у настоящего рисунок белый) в виде сеточки, нижняя поверхность шляпки розовая, а мякоть на изломе более красная.
Гриьной король во всей красе
Фото: Иван ВИСЛОВ
ПОДОСИНОВИКИ
В народе его называют красноголовиком. Место среза моментально становится синеватым. Диаметр шляпки составляет 5–20 см, но иногда размах составляет и все 30 см.
Где растут: не только вблизи осины, но и под другими деревьями. Оптимальные условия для них – это повышенная влажность и тень.
Двойники: ложный подосиновик. Ножка на его срезе розовеет или краснеет.
Слева направо: лисичка, подберезовик, подосиновик
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
ЛИСИЧКИ
Считается, что лисички можно собирать осенью. Но, по словам Яны Шутовой, уже можно собрать богатый урожай.
Где растут: в разных лесах в зависимости от вида. Можно найти там, где есть мох. В основном растут семьями.
Двойники: можно перепутать с говорушкой оранжевой. Но последняя растет на более тонкой ножке, и срез у нее ярко-рыжий. Считается условно съедобной: вред она вряд ли принесет, но вкус неприятный.
Говорушка (слева) и лисичка (справа). Не перепутайте! Фото: Яна Шутова
ПОДБЕРЕЗОВИКИ
Принадлежит к семейству обабков. Не меняет цвет на срезе или изломе.
Где растут: лиственный лес, в сырых и заболоченных местах. И конечно, под березами.
Двойники: ложный подберезовик. Его можно отличить по грязно-белой или розовой губке, а еще по шляпке сероватого или розоватого оттенка.
Одни предпочитают срезать грибы, как этот подберезовик, другие – вырывать их. Фото: elements.envato.com
РЫЖИКИ
В июле уже можно найти рыжики, хотя считается, что они появляются позже.
Где чаще всего растут: молодой сосняк.
Двойники: Можно перепутать с волнушкой. Но это не так уж и страшно: волнушка считается условно съедобным грибом.
Рыжики можно перепутать с волнушкой (на следующем фото), но это не страшно. Фото: Яна Шутова
ВОЛНУШКИ
Перед готовкой их надо вымачивать три дня, меняя воду каждые 3–4 часа. Иначе гриб может вызвать проблемы с пищеварением. Более розовые и мохнатые по сравнению с рыжиками.
Где растут: разные виды лесов.
Двойники: можно перепутать с рыжиками. Но волнушки более розовые и мохнатые.
Розовая волнушка с красивыми кругами – правда легко перепутать с рыжиком, но зоркий глаз сразу увидит отличия! Фото: Яна Шутова
БЕЛЫЕ ГРУЗДИ
Белые грузди уже тоже выросли в лесах региона. У них молочно-белая или желтоватая шляпка, края которой плотно завернуты внутрь.
Где растут: в лиственных и смешанных лесах.
Двойники: нет.
Богатый улов белых груздей Фото: Любовь Лощенова
А ЧТО ЕЩЕ?
Стоит отметить, что в целом леса Удмуртии богаты на виды грибов, которые можно собирать с мая по октябрь. Всего насчитывается более 200, но съедобными являются лишь 20–25. Помимо уже перечисленных, любители «тихой» охоты собирают: дубовики, моховики, шампиньоны, опята, дождевики, паутинники, вешенки и другие. Удачной вам охоты!
Желаем вам богатого улова!
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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