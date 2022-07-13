Продукты питания подешевели в Удмуртии

Сильнее всего в Удмуртии подешевели продукты питания Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В начале лета 2022 года в республике наблюдалось снижение цен на потребительские товары и услуги в среднем на 0,67 % – об этом сообщает Удмуртстат. Это произошло благодаря стабилизации экономики и укреплению рубля. По мнению экспертов, тенденция может наблюдаться до осени. Вместе с коллегами из «Коммерсантъ–Удмуртия» разобрались в деталях.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО?

Сильнее всего подешевели продукты питания: в среднем за месяц на 1,6 %. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,7 %. А вот услуги незначительно подорожали – на 0,9 %. В целом же, по данным Росстата, цены в стране снизились на 0,65 % в сравнении с маем.

При этом с начала года и до лета они только росли: в среднем на 11,4 %. Продукты питания в период с января по май стали дороже на 13,3 %, другие товары – на 13,9 %, а различные услуги – на 6,2 %. Сильнее всего товары дорожали в марте: непродовольственные товары сразу на 15 %, а продукты – на 6,9 %.

Сильнее всего продукты питания подорожали в марте Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Андрей Лобода, экономист и директор по внешним связям BitRiver (БитРивер), отметил, что такое снижение цен стало сенсацией в России. Обычно дефляция в стране наблюдалась в августе и сентябре.

«Политика сильного рубля и бескомпромиссная борьба с инфляцией дали первые заметные результаты. Вполне возможно, что годовая инфляция в России опустится ниже 15 %, а разогнавшиеся весной цены еще немного откорректируются вниз. Для населения это очень хорошая новость, с начала мая цены перестали расти на продовольствие», – рассказал Лобода.

ЦЕНЫ ВНОВЬ ВЫРАСТУТ?

Вторая половина года покажет, насколько активно будут работать денежные власти. Если рубль вновь ослабнет, населению следует ждать очередного роста цен, заявил эксперт.

Если рублю ослабнет, стоит ждать очередного повышения цен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», рассказал, по каким причинам наблюдаются изменения цен. В частности, на смену неопределенности, которая была ранней весной, пришел тренд на стабилизацию.

«Ретейлеры по большей части завершили процессы по изменению логистических цепочек и переконтрактовались с поставщиками. Эта стабилизация и нормализация привела к корректировкам в итоговых отпускных ценах на продукты. Также немаловажным фактором снижения цен является сезонность: помимо очевидного удешевления сельхозпродукции, грунтовых овощей и фруктов, летом также незначительно снижается стоимость логистики и для других товаров, что сказывается на итоговой реализации», – пояснил Павел Сигал.

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