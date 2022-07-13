63 года назад Фрол Козлов, глава Ижевска в годы ВОВ, оказался на обложке журнала Time

Надпись на желтом гласит: «Преемник Хрущева?». На фото – Ижевск в 1939 году, спустя год Фрола Козлова утвердили вторым секретарем Ижевского горкома партии. Фото: Архив редакции, wikipedia.org

13 июля 1959 года на обложке журнала Time (Тайм) разместили снимок Фрола Козлова, которого называли преемником Хрущева. Он стал первым представителем СССР, прибывшим в США с официальным визитом. «Комсомолка» вспоминает судьбу Фрола Романовича и то, какую роль он сыграл в жизни Ижевска.

Фрол Романович Козлов Фото: Википедия

ОТ ЧЕРНОРАБОЧЕГО ДО ГЛАВЫ ИЖЕВСКА

Фрол Романович Козлов родился в 1908 году в Рязанской губернии. В 15 лет он стал чернорабочим на фабрике и одновременно учился в школе фабрично-заводского ученичества, окончив которую стал мастером цеха. Впоследствии Фрол учился в Ленинградском индустриальном институте на инженера-металлурга. Практику он проходил на заводе в Ижевске, а после выпуска, в 1936 году, приехал сюда работать.

Бородина, 18 – дом в центре Ижевска, в котором жила семья Козловых Фото: Амир Закиров

Его трудолюбие и талант не остались без внимания, и в 1940 году Фрол Козлов фактически стал главой города. А во время Великой Отечественной войны Фрол Козлов сыграл важную роль в переводе местной промышленности на военные рельсы. Благодаря ему Ижевск стал единственным городом в СССР, где выпускали все виды имеющегося в стране стрелкового оружия.

Рабочие «Ижмаша» в годы Великой Отечественной войны. Именно Фрол Козлов сыграл одну из главных ролей в переводе местной промышленности на военные рельсы Фото: Архив «КП» в Ижевске

ПРИГЛАСИЛИ В ЛЕНИНГРАД

В 1944 году Козлова пригласили на работу в Центральный комитет ВКП(б). 9 мая 1945 года он встретил уже в Ленинграде. А после того, как в июле 1945 года США сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, он взял под контроль разработку самолетов для транспортировки советского ядерного оружия. И проделал работу блестяще.

Фрола Козлова перебросили в Ленинград, где он должен был заниматься восстановлением промышленности и народного хозяйства после войны. Там он делает еще более головокружительную карьеру и становится фактически «правой рукой» Хрущева и вторым человеком в стране.

«ПРЕЕМНИК ХРУЩЕВА?»

В сентябре 1958 года в СССР прибыла делегация представителей американской промышленности – для знакомства с достижениями промышленности советской. После визита они пригласили советских кораблестроителей приехать США.

Главой советской делегации, отправившейся в Америку в июле 1959 года, был назначен Фрол Козлов, тогда – первый заместитель председателя Совета Министров СССР. Фрол Романович открыл в Нью-Йорке выставку, посвященную научным и культурным достижениям Советского Союза, а также встретился с вице-президентом США Ричардом Никсоном.

Фрол Козлов на обложке Time Фото: Википедия

13 июля американский журнал Time вышел с фотографией Козлова на обложке и крупной надписью «Преемник Хрущева?». Фрол Козлов, которого тогда действительно воспринимали как будущего генсека страны, стал первым представителем высшего руководства СССР, посетившим Америку с официальным визитом.

3 апреля 1961 года именно Козлов, уже в качестве секретаря ЦК КПСС, подписал секретное постановление Президиума партии «О запуске космического корабля-спутника» с космонавтом Юрием Гагариным на борту, тем самым положив начало эпохе пилотируемых космических полетов.

ПОХОРОНЕН В КРЕМЛЕ

Занять пост руководителя страны Фролу Козлову не удалось. В 1963 году у него случился инсульт, от которого Фрол Романович так и не оправился. Он скончался 30 января 1965 года в возрасте 56 лет. Его похоронили на Красной площади у Кремлевской стены.

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