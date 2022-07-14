Двор площадью с футбольное поле, вид на лес и ещё 3 причины купить квартиру в ЖК «РЕГАРД»

Застройщик «Ривьера Девелопмент», известный по Французским кварталам «Ривьера Парк», объявил о запуске нового проекта. Жилой квартал «РЕГАРД» на ул. Воткинское шоссе — это свежий взгляд на комфорт и совершенно новое качество жизни в знакомой локации. Он удачно расположен между главной магистралью Индустриального района и большим лесным массивом. Буквально в 100 метрах ведётся строительство современной школы на 825 мест, а через дорогу скоро появится ещё один детский сад.

Мы выделили 5 причин, почему стоит обратить внимание на первый дом ЖК «РЕГАРД», если вы ищете семейную квартиру.

1. Двор-бульвар размером с футбольное поле

Футбольное поле по стандартам FIFA имеет площадь около 7 000 м².

Двор жилого квартала «РЕГАРД» занимает 8 000 м²!

Двор-бульвар ЖК «РЕГАРД»

Двор-бульвар ЖК «РЕГАРД»

Двор-бульвар ЖК «РЕГАРД»

Это одно из самых больших дворовых пространств в Ижевске. В нём разместилось сразу несколько функциональных зон: зеленые прогулочные маршруты, велосипедная дорожка, спортивные площадки, лаунж-зона, масштабные детские игровые комплексы. Активный или размеренный отдых, общение или уединение, релакс или работа на свежем воздухе — жители сами выберут, как провести досуг. Это редкий случай, когда пространство подстраивается под потребности, а не наоборот.

Парковка на 142 места вынесена за пределы двора, а это значит, что двор огорожен со всех сторон и в нем нет посторонних людей.

Для детей каждая прогулка во дворе станет увлекательной игрой, источником радости и развития. Огромная песочница площадью 123 м² с песочной фабрикой, полосы препятствий, горки, качели с подсветкой, мини-скалодром — каждый ребёнок найдёт занятие по душе.

А для взрослых предусмотрена лаунж-зона, вдохновленная эстетикой японского сада. Там, в атмосфере безмятежности, можно поработать за ноутбуком, почитать книгу, заняться йогой или полежать на шезлонге.

2. Семейные планировки

Три варианта дизайнерской чистовой отделки

«РЕГАРД» — семейный квартал. В нём нет ни одной студии — самого популярного формата арендного жилья. Это избавит жителей от проблем с постоянно меняющимися арендаторами, как это бывает в домах с компактными планировками. Здесь же большинство жителей приобретут квартиры для себя, а не под сдачу. Соседи будут знать друг друга, вместе проводить время во дворе и создавать безопасную, дружелюбную среду.

Даже самая маленькая квартира классической планировки в доме №1 имеет площадь 39 м². Это прекрасный выбор для молодых людей или пар, которые только начинают совместную жизнь.

Самый большой выбор планировок — конечно, для семей с детьми. Площади семейных квартир начинаются от 42 м²: это европланировка с выделенной спальней, кухней-гостиной, лоджией и совмещенным санузлом. Высота потолка - 2,7 метра.

Максимальная площадь квартир в ЖК «РЕГАРД» достигает 103,8 м²: большая кухня-гостиная на 27 м², высота потолков 3 метра, три отдельные спальни, два санузла, лоджия, потрясающие виды на лес с 25 этажа… Масштаб и простор, который точно оценят многодетные семьи!

В каждой квартире запроектированы теплые лоджии. Там можно оборудовать пространство для удалённой работы или, наоборот, релакс-зону с мягким креслом или подвесными качелями.

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3. Ипотека от 0,01% на весь срок

Для будущих жителей «РЕГАРДа» застройщик предусмотрел сразу несколько вариантов оплаты: ипотека, в том числе без первого взноса*, рассрочка 30/30/40 и трейд-ин без агентской комиссии. Сегодня самый популярный способ покупки — ипотека.

Она ещё никогда не была такой выгодной, как сейчас: ставка по программе с господдержкой — 0,01% на весь срок кредита, по семейной ипотеке — 0,1%! Благодаря таким выгодным условиям можно смело рассматривать квартиру «на вырост» и на перспективу. Главное, не откладывать визит в офис продаж, к осени ожидается повышение ставок.

Выбирать не ту, которую можно позволить себе сейчас, а ту, о которой всегда мечталось!

Квартира №49

В качестве инвестиции на будущее для подрастающих детей подойдёт однокомнатная квартира №49 на 7-м этаже, площадью 39,1 м². При первоначальном взносе 612 000 рублей и ставке по ипотеке с господдержкой 0,01% годовых** ежемесячный платёж составит всего 9 647 рублей, а переплата за 30 лет, внимание… всего 5 238 рублей!

Квартира №96

Рассмотрим вариант для семьи с 1-2 детьми. Квартира №96 площадью 69,3 м² на 12-м этаже с кухней-гостиной, спальней, детской, двумя ванными комнатами и теплой лоджией. По семейной ипотеке со ставкой 0,1% годовых***, первоначальным взносом 957 375 рублей платеж более чем комфортный — 15 297 рублей ежемесячно, а переплата за 30 лет составит 82 305 рублей.

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4. Природа рядом

Фото с уровня 25-го этажа ЖК «РЕГАРД», дом №1

«РЕГАРД» примыкает к большому массиву городского леса. Это не только потрясающе живописные виды из окна, но и важный аргумент в пользу экологичного расположения. Тишина, чистый воздух и прохлада — всего в паре минут от дома.

Через дорогу расположен Парк Космонавтов — любимое место отдыха тысяч горожан. Они приезжают из других районов города, чтобы покататься с детьми на аттракционах, погулять по тенистым аллеям или побродить по уникальному дендропарку, в котором собраны редкие для Удмуртии растения с Дальнего Востока и Северной Америки.

А прямо во дворе жилого квартала будут высажены более 20 разновидностей деревьев, кустарников, ароматных трав и цветов — всего около 1 800 различных растений!

5. Функциональные дизайнерские холлы

Какой бы комфортной ни была личная квартира, холл — тоже часть дома, поэтому он должен быть уютным и функциональным.

Безбарьерный вход оценят родители с колясками и маленькие дети, которые делают свои первые шаги. В просторной колясочной удобно будет оставлять детский транспорт: самокаты, беговелы, велосипеды, скейты.

На первом этаже предусмотрена комната консьержа и пункт охраны, чтобы жители чувствовали себя максимально спокойно.

В зоне ожидания появится эффектная стеклянная фитостена, а также аппарат с питьевой водой и свежесваренным кофе, чтобы прогулки в большом дворе стали еще комфортнее.

Запишитесь на консультацию в офис продаж застройщика по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 163, “Ривьера Девелопмент”, вход со стороны улицы.

Позвоните по тел.: +7(3412)325-954 или переходите на сайт, чтобы заказать звонок.

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