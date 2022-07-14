Как сложилась судьба ижевчанок, ставших женами звезд шоу-бизнеса

Татьяна Гудзева, Инзиля Фатхутдинова, Анна Маркова. Фото: соцсети героинь материала

«Комсомолка» рассказала, как сложилась судьба уроженок Ижевска, нашедших свое счастье со знаменитостями.

Марина Ичетовкина – жена Владимира Левкина, экс-солиста группы «На-На»

Ижевчанка Марина Ичетовкина еще в 11 лет влюбилась во Владимира Левкина, солиста группы «На-На» – она впервые увидела его, когда музыкант выступал в Ижевске. Но писать или навязываться не стала. Она приложила все усилия, чтобы приблизиться к уровню своего кумира. Марина окончила Пермский институт искусства и культуры, обучившись на режиссера театрализованных представлений. А после выпуска уехала в Москву, где стала сниматься в кино.

Марина Ичетовкина. Фото: vk.com/marusialyovkina

С певцом Марина познакомилась зимой 2010 года во время встречи с членами его фан-клуба. Тогда девушка призналась Владимиру, что именно благодаря ему добилась успеха. После первой встречи они всю ночь катались на машине по Москве, однако вынуждены были расстаться: у Марины был молодой человек…

В 2012 году Марина и Владимир сыграли свадьбу, на которую пригласили более 200 человек, в том числе и знаменитостей. Несколько позже на свет появилась их дочь Ника.

Маруся и Владимир Левкины. Фото: vk.com/marusialyovkina

Марина – или Маруся, как ее называют близкие, – снимается в кино и сериалах. Актрису можно увидеть в сериалах «Москва. Три вокзала» (16+), «Универ» (16+), «Счастливы вместе» (16+), «Солдаты-6» (16+), «Детективы» (16+) и «Московские тайны. Бедная Лиза» (16+).

Маруся и Владимир Левкины вместе с дочерьми. Фото: vk.com/marusialyovkina

Сейчас она строит еще и музыкальную карьеру: гастролирует вместе с супругом, записывает песни и снимает клипы. Музыкой занимается и дочка Левкиных.

Анна Маркова – жена Александра Лихацкого, солиста группы «Садко»

Анна Маркова родилась в Увинском районе Удмуртии, в починке Кизварь. Сейчас она замужем за Александром Лихацким – солистом группы «Садко».

Девушка увидела артиста на концерте в 2016 году. Анна сразу влюбилась. Впрочем, и Александр обратил внимание на девушку, которая танцевала с маленькой дочкой возле сцены. Она решила написать ему в социальных сетях, а Лихацкий ответил…

Уже в декабре 2016 года Александр приехал свататься к родителям Анны. А через полгода они поженились. Свадьбу влюбленные сыграли возле Данилова монастыря – она получилась шумной и роскошной.

Анна и Александр в день свадьбы. Фото: vk.com/lihatskiy1

Так началась настоящая история Золушки, которая продолжается до сих пор. Анна сейчас занимается там цветочным бизнесом. Вместе с супругами живет и дочка Ани от первого брака. А три года назад у них с Лихацким появился сын Роман.

Анна Лихацкая. Фото: vk.com/creamflowers2021

Александр с новорожденным сыном. Фото: vk.com/lihatskiy1

В социальных сетях музыканта нередко появляются снимки с женой или ее родственниками. Певец в хороших отношениях со своей тещей и называет ее любимой мамой Галей.

Анна и Александр Лихацкие. Фото: vk.com/lihatskiy1

Инзиля Фатхутдинова – жена Элвина Грея, заслуженного артиста Башкортостана

Ижевчанка Инзиля Фатхутдинова работала администратором в одной из гостиниц города, когда ее заметил Радик Юльякшин, известный под творческим псевдонимом Элвин Грей. Молодого человека из Уфы за его динамичные поп-композиции называют «башкирским Джастином Бибером».

Экс-ижевчанка Инзиля Фатхутдинова. Фото: vk.com/id132478164

В 2018 году Инзиля Фатхутдинова участвовала в татарском конкурсе красоты «Татар кызы». Фото: Анна Костенкова, Марат Идрисов

С первого взгляда Радик влюбился в ижевчанку, позже девушка ответила ему взаимностью. Влюбленных не смутила даже разница в возрасте в 11 лет. При этом на момент знакомства Инзиля не знала, кто такой Элвин Грей.

Инзиля и ее муж Элвин Грей. Фото: vk.com/id132478164

16 января 2021 года в мечети «Кул-Шариф» у пары состоялся традиционный мусульманский обряд бракосочетания – никах, через 9 месяцев после которого они официально поженились. Один из самых дорогих подарков на свадьбу им сделал продюсер Грея – новенький «Майбах». На медовый месяц молодожены улетели в Турцию.

Инзиля и Элвин Грей. Фото: vk.com/id132478164

Свадьба Инзили и Элвина Грея. Фото: vk.com/id132478164

В последнее время имя девушки частенько мелькает в прессе. Например, в 2021 году Инзилю подозревали в покупле водительского удостоверения и неуплате штрафов за нарушение ПДД. Ходят слухи о том, что супруга Грея беременна. Подтверждения они не получили, однако точно известно, что Инзиля обращалась в одну из московских клиник, чтобы сделать ринопластику.

Инзиля сделала себе пластическую операцию. Фото: vk.com/id132478164

Татьяна Гудзева – экс-невеста певца Прохора Шаляпина

В 2018 году финалист «Фабрики звезд – 6» российский певец Прохор Шаляпин решил взять в жены Татьяну Гудзеву из Ижевска. Эта новость поразила многих.

Девушка познакомилась с певцом в Москве, куда она переехала из столицы Удмуртии, оставив работу на оборонном предприятии города и 2-летнюю дочку.

Татьяна и Прохор Шаляпин. Фото: соцсети героини

Шаляпин сделал предложение своей избраннице, однако свадьба так и не состоялась. Прохор бросил Гудзеву, узнав про ее обманы: она скрывала свой настоящий возраст и 14-летнюю дочку. Пара длительное время прилюдно выясняла отношения в эфире разных ток-шоу.

Однако на расставании отношения Прохора и Татьяны не закончились. Через какое-то время Гудзева объявила о сыне Федоре, отцом которого, по ее словам, стал певец. Несмотря на отрицания музыкантом этого факта, ДНК-тест, проведенный на шоу «На самом деле», подтвердил утверждения девушки.

Татьяна и ее новорожденный сын. Фото: соцсети героини

Продолжение нашумевшей истории последовало в 2020 году: Татьяна объявила экс-жениха в избиении. Тогда же стало известно, что Гудзева потеряла второго ребенка от певца и даже слезно умоляла Прохора приехать к ней в больницу. Но музыкант не отреагировал.

Если верить соцсетям, в настоящее время жизнь Татьяны складывается хорошо. Она часто летает на отдых, выкладывая фотографии из путешествий, строит дом, а также сделала не одну пластическую операцию. Федору, ее сыну от певца, уже исполнилось 4 года – в этом году Гудзева его крестила.

Татьяна Гудзева. Фото: соцсети героини

Евгений Гор – гражданский муж Надежды Бабкиной

Своими отношениями с медийными личностями прославились не только девушки из столицы Удмуртии. Экс-ижевчанин Евгений Гор – гражданский супруг народной певицы Надежды Бабкиной. Несмотря на разницу в возрасте 30 лет, после знакомства в 2003 году они стали парой.

Фото: скриншот с видео

Их отношения не завершились и сейчас, хотя 41-летний Евгений в настоящее время живет на Бали. Мужчина владеет собственной мануфактурой по производству свечей и аромамасел и на острове налаживает контакты с поставщиками.