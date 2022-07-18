«Таро – это математика»: таролог Кристина Лапшина рассказала о работе, выгорании и правильных вопросах картам

Кристина Лапшина - таролог из Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

24-летняя Кристина Лапшина – таролог из Ижевска. В интервью «Комсомолке» она рассказала, как она начала заниматься раскладами, выгодное ли это дело и на какие вопросы карты могут дать ответ.

ПУТЬ К ТАРО – ЧЕРЕЗ СКЕПТИЦИЗМ

Кристина училась на филфаке УдГУ, когда начала интересоваться различными духовными практиками. Сначала ее целью было найти свое предназначение, а уже после она решила начать помогать другим людям.

Кристина могла бы стать филологом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Мне подруга предложила сделать расклад карт таро на вопрос, который в тот момент очень меня интересовал. И она разобрала мою проблему просто по полочкам. Я подумала: неужели такое бывает?» – вспоминает Кристина.

Она купила колоду (кстати, их цена варьируется от 300 до нескольких десятков тысяч рублей – столько будут стоить коллекционные), вытянула карту и нашла ее значение в интернете.

«И это было про меня… Мне никто этого не говорил, и это было больно. Я стала практиковать, поняла, что это совпадает и реально работает. Но путь к таро был через скептицизм. Я воспитывалась в христианской среде, и смотреть будущее было странно, ведь кому, как не Богу, лучше знать, что будет дальше. Было даже некое чувство вины, что я этим занимаюсь».

Кристина Лапшина – практикующий таролог Фото: Сергей ГРАЧЕВ

После Кристина стала изучать связанные с этой темой книги.

«Только умоляю, не читайте новомодных авторов, особенно победителей «Битвы экстрасенсов». Это пишут маркетологи для привлечения внимания, для создания имени этим людям. Это не имеет отношения к реальности. Ты начинаешь их читать, и тебе становится стыдно, они перековеркивают информацию», – говорит она.

Первые пробные расклады девушка делала для своих друзей, те восторгались. После этого ижевчанка решила брать за это деньги.

У Кристины примерно 10 колод. Но это, скорее, вопрос коллекционирования, для работы достаточно одной Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Есть такое понятие, как энергообмен: за свою работу тебе необходимо что-то получить в обмен. Сначала это были отзывы, потом небольшие суммы. Я начала подключать знания, которые у меня были, – различные эзотерические практики, информацию по архетипам. Постепенно повысила сумму и начала давать полноценные консультации. Вообще, для меня любое хобби заканчивается монетизацией: я не могу сделать то, что не приведет меня к прибыли», – поясняет Кристина.

Запомнить все карты таро сразу может быть непросто – всего их 78. Однако такая проблема не возникнет, если часто практиковаться.

«Я помню их значение наизусть, но я не зубрила. Иногда мне хочется подсмотреть в специальные методички. Например, когда вопрос касается того, в чем я мало компетентна. Не придумываю, не додумываю. Если я не могу понять, просто достаю дополнительные карты. Таро – это очень строгая система».

КАК ВЫЯВИТЬ ПЛОХОГО ТАРОЛОГА?

Сейчас карты таро очень популярны: многие желают знать свое будущее. Но порой тарологами себя считают практически все подряд – в своем профессионализме уверены едва ли 16-летние девчонки, которые разве что прочитают об этом пару книжек.

Однако чтения книг или простого обучения недостаточно. Чтобы стать тарологом, нужно уметь объективно систематизировать информацию и из значения давать ответ.

«Есть тарологи, которые говорят: «Мне так почувствовалось». Для меня это неприемлемо. Для меня таро – это математика. Хорошие тарологи могут разобраться в значении карт без того, как выглядит картинка. Они могут просто взять 78 бумажек, написать названия и по ним работать.

«Таро – это очень строгая система» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Если тарологу нужна картинка, если говорит, что так видит на картинке, вкладывает много субъективности и личных трактовок, то есть большая вероятность того, что он просто наложит много своего восприятия мира, много личных трактовок на происходящее».

Стоит отметить, что расклады – это доходное дело. Кристина, например, зарабатывала с помощью таро в течение всей пандемии коронавируса. За одну личную консультацию она назначает цену от 4 тысяч рублей.

«Это прибыльно, если ты развиваешь личный бренд в этой сфере, показываешь себя как эксперт, если в твоем блоге мелькают отзывы. Когда есть поток клиентов, тогда можно хорошо зарабатывать», – рассказывает героиня.

Количество клиентов и время консультаций ижевчанка регулирует сама. По ее словам, ограничений нет: заниматься раскладами можно в любом месте и в любое время.

Особой атмосферы, как у колдуний по ТВ с магическими шарами, свечами, приглушенным светом, при раскладе карт крис не создает.

Кристина не создает таинственную атмосферу для раскладов. Фото: личный архив героини

«Я считаю, что каждая женщина – ведьма, – улыбается Кристина. – По сути, это та, которая умеет взаимодействовать с энергией, а мы все так или иначе это делаем. Никаких магических шаров нет, а вот алтарь есть. Раньше там стояли арканы таро, картины природы, кристаллы и атрибуты сезонных праздников, лежали разные травы, а сейчас иконы и цветы».

КАКИЕ ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАВАТЬ КАРТАМ?

В первую очередь, как говорит Кристина, люди спрашивают про себя и про отношения с другими людьми. Приходящие на консультации интересуются способами гармонизации отношений, задают вопросы о том, что сделать, чтобы продвинуться в карьере.

В колоде таро 78 карт Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А вот на вопросы «когда» и «где» дать ответ с помощью карт таро довольно тяжело.

«Это не часы и не карта Google. Таро – это тонкий инструмент. Это не ответ на вопрос. Это пространство вариантов – сегодня они ответили тебе так, потому что мы находимся в данной точке времени, места и пространства, в которые это существует. Таро показывает один из множество возможных вариантов развития событий», – объясняет Кристина.

С помощью таро можно получить ответы на такие вопросы, как: для чего мне этот опыт, что мне нужно, как мне можно это сделать, как мне поступить в ситуации, чтобы она разрешилась, чего я не замечаю в ситуации, как я могу исправить ситуацию – то есть вопросы, которые ведут к развитию.

А вот спрашивать, например, сколько будет детей или когда выйду замуж, не нужно. Лучше перефразировать их: выйду ли я замуж в этом году, что нужно сделать, чтобы забеременеть, что мешает купить квартиру или развивать бизнес.

«Тарологи дают вектор направления, но они не психологи и тем более не психиатры» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Бывали у ижевчанки и весьма необычные клиенты.

«Например, приходит женщина и спрашивает: «Будем мы вместе с мужчиной или нет?». Делаю расклад и понимаю, что там все плохо. Спрашиваю, что у нее сейчас происходит. И оказывается, что этот мужчина уже полгода не отвечает на ее звонки. Не понимаю, на что она наделась? Для чего пришла? Неужели она не понимает, что ему она безразлична? Какие ей еще знаки судьбы нужны?»

«СЕЙЧАС ТАРО ДЛЯ МЕНЯ – КАК ХОББИ»

Муж Кристины Никита во всем поддерживает ее.

«Я поверила в свои возможности только с появлением в моей жизни мужа. Хотя таро я начала заниматься раньше, но не так открыто об этом заявляла, особенно среди знакомых. Просто не было единомышленников, все говорили, что это ерунда», – говорит ижевчанка.

Кристина и ее муж Никита. Фото: личный архив героини

Никите всегда были интересны какие-то тайные связи, тайные знания.

«Это он поддержал меня и в открытии магазина, просто сказав: «А давай сделаем!» – улыбается Крис.

Но в своей работе она столкнулась и с выгоранием, которое знакомо людям множества различных профессий.

«Это был канун Нового года, у меня было очень много годовых раскладов, где смотрится прогноз предстоящего года по сферам жизни. Плюс мы открывали интернет-магазин с нуля. Я просто очень сильно устала. Поняла, что я просто ненавижу все, нет ничего внутри, что не хочу брать карты… И я перестала это делать. Только иногда доставала, чтобы сделать расклад для себя».

Кристина родилась и выросла в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Время, проведенное без карт, прошло. Однако сейчас таро – не единственное занятие девушки. Ижевчанка также развивает свой интернет-магазин «Лавка лесной ведьмы», в котором представлены товары ручной работы.

«Сейчас таро для меня – это больше, как хобби. Я начала возвращаться к тому, с чего я начала: это та часть помощи миру, которую я могу оказать. Я снова хочу взаимодействовать с людьми, помогать им. Начала изучать метафорические карты, хочу объединить их с таро».