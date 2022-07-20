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Общество20 июля 2022 13:33

Как «Лесные коты» из Ижевска за три дня обучают детей самостоятельности и преодолению трудностей

Один день вместе со скаутами в семейном лагере
Дарья Прозорова
Управлять байдаркой для «Лесных котов» – привычное дело.

Управлять байдаркой для «Лесных котов» – привычное дело.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Скаутский отряд «Лесные коты» организует ежегодный отрядный семейный лагерь. В этом году лагерь стал частью проекта «Лесные коты не боятся воды. Семейный скаутинг». Несколько дней назад завершилась уже третья и последняя смена лагеря. В этом году лагерь был посвящен теме воды и всему, что с ней связано. Журналист «Комсомолки» отправился в гости к «Лесным котам» в лагерь, чтобы узнать, какие ценности могут извлечь дети за три дня пребывания там.

В «Лесных котах» царит атмосфера дружбы и взаимовыручки.

В «Лесных котах» царит атмосфера дружбы и взаимовыручки.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

КАК УСТРОЕН БЫТ В ЛАГЕРЕ

Три дня скауты проводят на территории бывшего детского лагеря «Дельфин» в поселке Воложка. Когда мы приехали, накрапывал дождь, но юных скаутов это не пугало. Дети от 4 до 14 лет с радостью носились по лагерю в дождевиках, знакомились друг с другом и готовились к предстоящему дню.

Дождем скаутов не испугать.

Дождем скаутов не испугать.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Их утро началось с построения. Раздался звук барабанов, и над лагерем подняли флаг. Затем ребята разделились на команды и побежали на мастер-классы, а Ксения Свалова, один из руководителей «Лесных котов», провела нам экскурсию по лагерю.

Третья смена в лагере открыта.

Третья смена в лагере открыта.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Лагерь – это палаточный городок. Три дня «Лесные коты» живут в палатках. На 3–4 человека – один «номер». Питание организовано на полевой кухне. Для младших ребят готовят Акелы (наставники), а вот старшие скауты и вовсе расположились обособленно. Их место отдыха закрыто ограждениями, которые они сами установили, сделана кухня. Старшие скауты готовят себе отдельно.

Старшие скауты живут отдельно от младших.

Старшие скауты живут отдельно от младших.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Спрашиваю у 13-летней Киры, которая как раз готовит обед, не сложно ли жить в таких условиях несколько дней. Она здесь единственная девочка из старших скаутов. С ней рядом живут еще 5 мальчишек.

«Нет. Зато мальчики впятером живут в трехместной палатке, а я одна в двухместной. Я уже много лет являюсь скаутом и люблю такие выезды», – говорит она.

Кира готовит обед для себя и 5 мальчишек.

Кира готовит обед для себя и 5 мальчишек.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Для младших скаутов Акелы готовят завтрак, обед и ужин. Но вот посуду за ребятами никто не моет. Поел – убери сам за собой.

Кормят, кстати, просто отлично. Хотя, казалось бы, что изысканного можно приготовить на природе. Но обычное пюре, сосиски и овощи зашли просто на ура.

Детям, судя по их вопросам о добавке, тоже понравилось.

ИСПЫТАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ СИЛУ ДУХА

Пока ходим по лагерю, не замечаем никого, кто сидел бы в телефоне. Почему? Гаджеты здесь запрещены. Да и времени «позалипать» в соцсетях нет: весь день забит различными активностями. За два дня дети пробуют и вязать узлы, и добывать воду в сложных условиях, и участвовать в кулинарном мастер-классе, учатся сортировать мусор, играют в водный футбол, катаются на байдарках, катамаранах, сапсерфах и многое другое.

А на третий день начинается сдача специальностей и получение нашивок. Например, вот мальчик, который не говорит, а объясняется жестами. Нет, он не глухонемой, он сдает испытание «Рыбка» – ты не должен разговаривать в течение дня. Так ты тренируешь свою силу воли.

Скаут сдает испытание «Рыбка». На наши попытки с ним заговорить он просто улыбался.

Скаут сдает испытание «Рыбка». На наши попытки с ним заговорить он просто улыбался.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Слышу, что девчонки рядом обсуждают, что завтра будут сдавать испытание «Близнецы». Это когда два человека должны проходить связанными рука об руку весь день.

А скауты постарше обсуждают испытания более серьезные. Скаут Александр хочет сдать на «Орла» – это когда ты должен переночевать на дереве. «Дельфин» – спать на воде, «Слон» – не есть в течение дня, а на второй день – молчать. Испытаний и специальностей так много, что от нашивок, которые демонстрирует Ксения, разбегаются глаза.

Дети заинтересованы пройти испытания и сдать на специальности. Это их способ доказать себе, что они сильные.

«Наша скаутская организация выступает как способ воспитания, где дети могут самостоятельно пожить, подружиться, преодолеть трудности вместе. Каждая смена в лагере имеет определенную тему, и мы раскрываем ее через специальности в том числе», – рассказывает Ксения Свалова.

Пока осматриваем лагерь, мальчики несут палету (деревянный поддон). На нем дети будут учиться рубить и пилить деревяшки на очередном мастер-классе. Мальчишки сопят, пока его несут, но храбрятся, что это для них ерунда.

Младшие скауты несут палету для мастер-класса.

Младшие скауты несут палету для мастер-класса.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Мы стараемся за них проблемы не решать, но создаем для них безопасную атмосферу, в которой они могут многое попробовать, в которой не страшно промокнуть, не страшно упасть», – смотрит Ксения им вслед.

ТЕМА ЛАГЕРЯ – ВОДА

Это лето в лагере у «Лесных котов» посвящено темам, связанным с водой.

«Мы акцентировали внимание не только на гребле и плавании, но в том числе на водной экологии, на различных экспериментах, связанных с водой», – делится Ксения.

Мальчики очень любят активности на воде.

Мальчики очень любят активности на воде.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мы вышли на воду на байдарках и сапсерфах совместно со скаутами. Трое мальчиков умело сели в байдарку, другой скаут – на сапсерф, а со мной и нашим фотографом не повезло ехать скауту Ярославу. Не повезло, потому что он единственный из нас троих, кто умел грести веслом.

Мы плыли, Ярослав подсказывал, в какую сторону надо грести нашему фотографу, а я просто наслаждалась видами. Под нами – необычной красоты вода с кувшинками, впереди семейство уток, вдалеке стоит цапля и виднеется пешеходный мост. Умиротворяющее зрелище…

Ребята уверяют, что в «Лесных котах» они обрели хороших друзей среди других скаутов.

Ребята уверяют, что в «Лесных котах» они обрели хороших друзей среди других скаутов.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ярику 14 лет, он спокойный и рассудительный. В принципе, как и все скауты, которых мы встречали. Казалось бы, совсем еще дети, но они выражают свои мысли четко и структурировано. Намного лучше, чем я.

Пока мы плыли, Ярослав рассказывал, что сплавы для них привычное дело. Ребята плывут несколько дней, например, по Кильмези; останавливаются, если видят красивые места. Там же разминают ноги. Спрашиваю, не устает ли он. Ярик непонимающе смотрит: «Это же всегда весело».

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ

Родители юных скаутов такие же активные, как и их дети. Они помогают в течение всего года. Да и в лагере присматривают за детьми, сами проводят мастер-классы. То, чему они будут учить на мастер-классах, зависит от навыков или увлечений самих мам и пап.

За несколько часов Владислав Петухов провел музыкальный мастер-класс для шести групп детей. Спрашиваю, не устает ли от постоянного общения с большим количеством непоседливых детей. Говорит, что нет. Сравнивает это с обменом энергией: отдаешь – получаешь.

Владислав раньше был вожатым в лагере, поэтому чувствует себя как рыба в воде.

Владислав раньше был вожатым в лагере, поэтому чувствует себя как рыба в воде.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

У Владислава в скаутском отряде две дочери, 6 и 10 лет. Он говорит, что «Лесные коты» выявили в девочках лидерские качества и научили их принимать сложные решения.

«Они самостоятельно решают проблемы, берут ответственность за свой выбор. Теперь в школе они больше ведут за собой, чем ведутся за кем-то. Я считаю, что «Лесные коты» помогают девочкам стать более сильными личностями», – подчеркивает Владислав.

КАК СТАТЬ СКАУТОМ

Если вы хотите записать ребенка с 5 лет в скауты, то просто напишите о своем желании руководителям объединения «Лесные коты» на адрес электронной почты: forestcats220318@gmail.com или в социальной сети «ВКонтакте».

Подробнее о деятельности «Лесных котов» можно узнать на сайте forestcats.ru.

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