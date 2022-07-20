Как «Лесные коты» из Ижевска за три дня обучают детей самостоятельности и преодолению трудностей

Управлять байдаркой для «Лесных котов» – привычное дело. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Скаутский отряд «Лесные коты» организует ежегодный отрядный семейный лагерь. В этом году лагерь стал частью проекта «Лесные коты не боятся воды. Семейный скаутинг». Несколько дней назад завершилась уже третья и последняя смена лагеря. В этом году лагерь был посвящен теме воды и всему, что с ней связано. Журналист «Комсомолки» отправился в гости к «Лесным котам» в лагерь, чтобы узнать, какие ценности могут извлечь дети за три дня пребывания там.

В «Лесных котах» царит атмосфера дружбы и взаимовыручки. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

КАК УСТРОЕН БЫТ В ЛАГЕРЕ

Три дня скауты проводят на территории бывшего детского лагеря «Дельфин» в поселке Воложка. Когда мы приехали, накрапывал дождь, но юных скаутов это не пугало. Дети от 4 до 14 лет с радостью носились по лагерю в дождевиках, знакомились друг с другом и готовились к предстоящему дню.

Дождем скаутов не испугать. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Их утро началось с построения. Раздался звук барабанов, и над лагерем подняли флаг. Затем ребята разделились на команды и побежали на мастер-классы, а Ксения Свалова, один из руководителей «Лесных котов», провела нам экскурсию по лагерю.

Третья смена в лагере открыта. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Лагерь – это палаточный городок. Три дня «Лесные коты» живут в палатках. На 3–4 человека – один «номер». Питание организовано на полевой кухне. Для младших ребят готовят Акелы (наставники), а вот старшие скауты и вовсе расположились обособленно. Их место отдыха закрыто ограждениями, которые они сами установили, сделана кухня. Старшие скауты готовят себе отдельно.

Старшие скауты живут отдельно от младших. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Спрашиваю у 13-летней Киры, которая как раз готовит обед, не сложно ли жить в таких условиях несколько дней. Она здесь единственная девочка из старших скаутов. С ней рядом живут еще 5 мальчишек.

«Нет. Зато мальчики впятером живут в трехместной палатке, а я одна в двухместной. Я уже много лет являюсь скаутом и люблю такие выезды», – говорит она.

Кира готовит обед для себя и 5 мальчишек. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Для младших скаутов Акелы готовят завтрак, обед и ужин. Но вот посуду за ребятами никто не моет. Поел – убери сам за собой.

Кормят, кстати, просто отлично. Хотя, казалось бы, что изысканного можно приготовить на природе. Но обычное пюре, сосиски и овощи зашли просто на ура.

Детям, судя по их вопросам о добавке, тоже понравилось.

ИСПЫТАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ СИЛУ ДУХА

Пока ходим по лагерю, не замечаем никого, кто сидел бы в телефоне. Почему? Гаджеты здесь запрещены. Да и времени «позалипать» в соцсетях нет: весь день забит различными активностями. За два дня дети пробуют и вязать узлы, и добывать воду в сложных условиях, и участвовать в кулинарном мастер-классе, учатся сортировать мусор, играют в водный футбол, катаются на байдарках, катамаранах, сапсерфах и многое другое.

А на третий день начинается сдача специальностей и получение нашивок. Например, вот мальчик, который не говорит, а объясняется жестами. Нет, он не глухонемой, он сдает испытание «Рыбка» – ты не должен разговаривать в течение дня. Так ты тренируешь свою силу воли.

Скаут сдает испытание «Рыбка». На наши попытки с ним заговорить он просто улыбался. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Слышу, что девчонки рядом обсуждают, что завтра будут сдавать испытание «Близнецы». Это когда два человека должны проходить связанными рука об руку весь день.

А скауты постарше обсуждают испытания более серьезные. Скаут Александр хочет сдать на «Орла» – это когда ты должен переночевать на дереве. «Дельфин» – спать на воде, «Слон» – не есть в течение дня, а на второй день – молчать. Испытаний и специальностей так много, что от нашивок, которые демонстрирует Ксения, разбегаются глаза.

Дети заинтересованы пройти испытания и сдать на специальности. Это их способ доказать себе, что они сильные.

«Наша скаутская организация выступает как способ воспитания, где дети могут самостоятельно пожить, подружиться, преодолеть трудности вместе. Каждая смена в лагере имеет определенную тему, и мы раскрываем ее через специальности в том числе», – рассказывает Ксения Свалова.

Пока осматриваем лагерь, мальчики несут палету (деревянный поддон). На нем дети будут учиться рубить и пилить деревяшки на очередном мастер-классе. Мальчишки сопят, пока его несут, но храбрятся, что это для них ерунда.

Младшие скауты несут палету для мастер-класса. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Мы стараемся за них проблемы не решать, но создаем для них безопасную атмосферу, в которой они могут многое попробовать, в которой не страшно промокнуть, не страшно упасть», – смотрит Ксения им вслед.

ТЕМА ЛАГЕРЯ – ВОДА

Это лето в лагере у «Лесных котов» посвящено темам, связанным с водой.

«Мы акцентировали внимание не только на гребле и плавании, но в том числе на водной экологии, на различных экспериментах, связанных с водой», – делится Ксения.

Мальчики очень любят активности на воде. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мы вышли на воду на байдарках и сапсерфах совместно со скаутами. Трое мальчиков умело сели в байдарку, другой скаут – на сапсерф, а со мной и нашим фотографом не повезло ехать скауту Ярославу. Не повезло, потому что он единственный из нас троих, кто умел грести веслом.

Мы плыли, Ярослав подсказывал, в какую сторону надо грести нашему фотографу, а я просто наслаждалась видами. Под нами – необычной красоты вода с кувшинками, впереди семейство уток, вдалеке стоит цапля и виднеется пешеходный мост. Умиротворяющее зрелище…

Ребята уверяют, что в «Лесных котах» они обрели хороших друзей среди других скаутов. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ярику 14 лет, он спокойный и рассудительный. В принципе, как и все скауты, которых мы встречали. Казалось бы, совсем еще дети, но они выражают свои мысли четко и структурировано. Намного лучше, чем я.

Пока мы плыли, Ярослав рассказывал, что сплавы для них привычное дело. Ребята плывут несколько дней, например, по Кильмези; останавливаются, если видят красивые места. Там же разминают ноги. Спрашиваю, не устает ли он. Ярик непонимающе смотрит: «Это же всегда весело».

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ

Родители юных скаутов такие же активные, как и их дети. Они помогают в течение всего года. Да и в лагере присматривают за детьми, сами проводят мастер-классы. То, чему они будут учить на мастер-классах, зависит от навыков или увлечений самих мам и пап.

За несколько часов Владислав Петухов провел музыкальный мастер-класс для шести групп детей. Спрашиваю, не устает ли от постоянного общения с большим количеством непоседливых детей. Говорит, что нет. Сравнивает это с обменом энергией: отдаешь – получаешь.

Владислав раньше был вожатым в лагере, поэтому чувствует себя как рыба в воде. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

У Владислава в скаутском отряде две дочери, 6 и 10 лет. Он говорит, что «Лесные коты» выявили в девочках лидерские качества и научили их принимать сложные решения.

«Они самостоятельно решают проблемы, берут ответственность за свой выбор. Теперь в школе они больше ведут за собой, чем ведутся за кем-то. Я считаю, что «Лесные коты» помогают девочкам стать более сильными личностями», – подчеркивает Владислав.

КАК СТАТЬ СКАУТОМ

Если вы хотите записать ребенка с 5 лет в скауты, то просто напишите о своем желании руководителям объединения «Лесные коты» на адрес электронной почты: forestcats220318@gmail.com или в социальной сети «ВКонтакте».

Подробнее о деятельности «Лесных котов» можно узнать на сайте forestcats.ru.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Одноэтажная застройка по соседству с новыми высотками: как живет Восточный поселок в Ижевске

«Таро – это математика»: таролог Кристина Лапшина рассказала о работе, выгорании и правильных вопросах картам