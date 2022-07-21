Жители Удмуртии стали чаще отдыхать в Сочи

В течение мая и июня из Ижевска в Сочи улетело в 2,5 раза больше человек, чем за этот же период 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летом 2022 года жители Удмуртии стали чаще отдавать предпочтение отдыху в Сочи. По словам ижевских туроператоров, к росту популярности этого направления привели частичное закрытие границ и ограничение полетов в Крым. Мест в поездах не хватает для всех желающих, поэтому было увеличено количество авиарейсов и автобусных туров в Сочи.

В целом, отдых внутри страны в этом году стал популярнее на 30 % по сравнению с прошлым годом из-за сложностей с транспортной доступностью и увеличению стоимости зарубежных туров. Разобрались в деталях вместе с коллегами «Коммерсантъ»-Удмуртия.

По сравнению с 2021 годом, когда туры в Сочи и так были популярны, они стали востребованнее еще на 20 % Фото: Олег УМАРОВ

По сравнению с 2021 годом, когда туры в Сочи и так были популярны, они стали на 20 % более востребованными. Об этом говорит Дарья Фролова, старший менеджер турагентства «Чемоданное настроение». По ее мнению, это связано с закрытием ряда стран для туристических поездок.

Эту же причину отмечает и Лилия Арсланова, заместитель директора представительства туроператора Sunmar в Ижевске. Кроме того, эксперт наблюдает опасения туристов относительно безопасности авиаперелетов в некоторых направлениях.

«В связи с санкциями случается так, что люди улетают и не могут вернуться обратно», – констатирует она.

Из-за увеличения спроса на билеты в Сочи авиакомпания «Ижавиа» увеличила количество рейсов по этому направлению. Сейчас в южном направлении самолет отправляется девять раз в неделю. Как отметили в пресс-службе компании, в этом году Сочи можно назвать авиахабом Краснодарского края: в этом году из-за ограничения полетов в Краснодар, Анапу и Симферополь сюда была направлена большая часть всего пассажиропотока. Поэтому направление стало намного популярнее, чем в прошлом году: в течение мая и июня из Ижевска в Сочи улетело в 2,5 раза больше человек, чем за этот же период 2021 года. Это количество – пять тысяч человек – примерно соответствует общему количеству пассажиров, летавших в мае-июне 2021 года суммарно в Сочи, Краснодар, Анапу и Симферополь.

«Открытие дополнительных рейсов в Сочи с частотой до двух рейсов в сутки производится впервые в новейшей истории АО "Ижавиа". Оно призвано удовлетворить выросший спрос на перелеты на юг России. Воздушные суда отправляются в аэропорт назначения с высокой загрузкой, достигающей на некоторых рейсах 100%», – сообщил Михаил Кутенев, коммерческий директор «Ижавиа».

Открытие дополнительных рейсов в Сочи с частотой до двух рейсов в сутки производится впервые в новейшей истории АО "Ижавиа" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если говорить о пакетных турах, продажи которых открыли в авиакомпании в мае 2022 года, на Сочи приходится больше 60 % всех заказов. На втором месте по популярности Санкт-Петербург: в Северную столицу решили поехать отдохнуть 16 % покупателей туров. Третье место заняла Абхазия.

Многие отдыхающие, которые хотели поехать в Крым, но не успели приобрести билеты на поезд, отправляются в Сочи, рассказывает Дарья Фролова. Однако стоимость туров при этом выросла в 1,5 раза.

Многие отдыхающие, которые хотели поехать в Крым, но не успели приобрести билеты на поезд, отправляются в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

«Сейчас в этом направлении в основном ездят либо те, кто любит путешествовать на машине, либо те, кому удалось купить билет на поезд, поэтому продажи по этому направлению в Удмуртии упали на 80%», – поясняет эксперт.

На юг России отправляются и автобусные туры, однако они не слишком популярны у отдыхающих из-за длительности поездки.

Андрей Гавриков, директор ижевского туроператора «Горизонт» рассказывает, что отдыхающие стали чаще приобретать автобусные туры в регионы, которые находятся неподалеку от Удмуртии, а также круизы длительностью 2-3 дня.

«Очень хорошо выстрелили Елабуга, Кунгур, Казань. По сравнению с прошлым годом неплохо себя показывает Соль-Илецк», – констатирует он.

Россияне стали чаще ездить в Елабугу, Кунгур, Казань Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, эксперты отмечают повышение спроса на поездки в Санкт-Петербург, Карелию, на Камчатку, Байкал, Алтай и на озеро Тургояк в Челябинскую область. Также увеличивается интерес к путешествиям в республики Северного Кавказа. Среди авиаперелетов самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Махачкала, а также Минеральные Воды и Калининград.

Как говорит Дарья Фролова, продажи туров по России выросли на 30% по сравнению с зарубежными. Отчасти препятствием для поездок потребителей за границу стало повышение цен почти в два раза.

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