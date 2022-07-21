«Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд рублей в 2022 году

Общее количество пользователей, подключивших «Авито Доставку» достигло 45 млн, а объемы доставки за год выросли в 7 раз. Поэтому «Авито» активно развивает и брендированную сеть пунктов выдачи, и новые опции доставки как для частных продавцов, так и для юрлиц. За 2022 год компания планирует проинвестировать в развитие «Авито Доставки» 3,5 млрд рублей.

«Большинство наших клиентов пользуются доставкой. Для четкой, отлаженной работы требуется огромная инфраструктура – как цифровая, так и физическая, – и постоянная работа над отлаживанием всех процессов. Для нас «Авито Доставка» – одно из ключевых направлений развития нашей платформы, которое мы продолжим улучшать. Практически каждый месяц мы подключаем новые опции и заключаем новые логистические партнерства. За этим стоит огромный проактивный труд команды, понимающей, как «Авито Доставка» важна пользователям, – от мам, продающих детские вещи и вяжущих хендмейд-свитера на заказ, до российских предпринимателей, для которых «Авито» – основная площадка для бизнеса», – комментирует Иван Гуз, заместитель генерального директора «Авито».

В этом году число частных лиц, которые подключили опцию продажи через «Авито Доставку» в своих объявлениях, выросло в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом, а компаний, подключивших «Авито Доставку», стало в 2,5 раза больше.

«Авито Доставка» позволяет решить вопрос с безопасной передачей товаров без личной встречи с продавцом, что существенно увеличивает количество потенциальных клиентов. По сути, за счет собственной доставки обеспечивается безопасная сделка. После того как покупатель выбирает и оплачивает на платформе товар картой, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость покупки и доставки возвращается на карту, а вещь отправляется продавцу за счет «Авито».

Сервис «Авито Доставка» был запущен в марте 2018 года. Сейчас товары доставляются более чем в 1100 городов и 21 000 населенных пунктов России, предоставляя возможности онлайн-коммерции для жителей даже отдаленных уголков страны. Самыми популярными категориями в доставке через ПВЗ в мае этого года стали «Одежда, обувь, аксессуары», «Запчасти и аксессуары для автомобилей» и «Детская одежда и обувь».

Партнеры и опции «Авито Доставки»

Доставлять товары по всей России продавцы могут несколькими способами.

Частные продавцы:

- через пункты выдачи заказов и почтовые отделения;

- курьером;

- через постаматы.

Юрлица:

- через пункты выдачи Boxberry (Боксберри);

- через «Почту России».

Для доставки товаров в любой город или населенный пункт наиболее удобным и для продавца, и для покупателя способом у «Авито Доставки» есть широкая сеть партнеров:

- около 42 тысяч отделений «Почты России», 5700 точек «СберЛогистики», 2000 пунктов выдачи DPD (ДиПиДи), более 4000 ПВЗ Boxberry;

- фирменные пункты выдачи «Авито» × EXMAIL в 45 городах России;

- более 6000 постаматов PickPoint (ПикПойнт);

- городах;

- КСЭ (для доставки в пределах одного населенного пункта и между городами) в 19 городах России.

«Авито» – массовая платформа для коммерции, на которую ежемесячно заходят более 50 млн человек, а почти половина малого и среднего бизнеса в стране использует ее для продажи своих товаров и услуг. Число активных объявлений в июне этого года превысило порог в 100 млн.

Информация от партнера.