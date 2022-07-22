Студентка из Ижевска прошла в финал конкурса «Мисс Туризм России»

Алина Шаркина. Фото: Даша Шемякина, vk.com/dasha_wowphoto

Ижевчанка Алина Шаркина стала одной из финалисток всероссийского конкурса красоты «Мисс Туризм России – 2022» (18+). Она поборется за звание на заключительном этапе конкурса, который будет проходить в Чебоксарах 24 июля.

20-летняя Алина студентка, окончила 3-й курс юридического факультета УдГУ, работает в модельном агентстве MD MODEL management.

Фото: Даша Шемякина, vk.com/dasha_wowphoto

«На конкурс решила поехать, чтобы попробовать себя в конкурсной индустрии, – ведь это совсем по-другому устроено, нежели классический моделинг. Понять, подходит ли мне это, понравится ли вообще. На разведку, так сказать», – рассказывает девушка.

В финале участницы будут показывать национальные костюмы и представлять свой регион. Кроме того, предусмотрены привычное для всех конкурсов красоты дефиле в купальниках и конкурс талантов. Для него ижевчанка, которая долго время занималась бальными танцами, специально ставила номер.

Фото: личный архив героини

«Пока мне нравится абсолютно все – и плотный график, и люди, и как все организовано», – отметила Алина.

Девушка говорит, что для нее конкурс – это новые знания, новые знакомства и новый опыт.

Фото: личный архив героини

«Здесь достаточно дружелюбная атмосфера. Все девочки очень классные, приветливые, мы постоянно друг другу что-то подсказываем, помогаем, делимся вещами, советами какими-то, поддерживаем друг друга», – делится впечатлениями студентка.

Фото: личный архив героини

Для справки

В 2022 году всероссийский конкурс «Мисс Туризм» проходит уже в 7-й раз. Его организует модельное агентство Volga Models. В этом году в финале будут участвовать чуть меньше тридцати девушек со всей России.

Девушка, которая победит, представит страну на конкурсе «Мисс Туризм Мира».