В гостях у Алисы Селезневой и за рулем раритета: три необычных музея Ижевска, которые подарят вам чувство ностальгии

Здесь ижевчане могут окунуться в прошлые десятилетия

Что такое ностальгия? Это тоска по чему-то давно ушедшему, по детству или милой сердцу эпохе. «Комсомолка» нашла несколько уютных мест в Ижевске, где каждый из наших любимых читателей сможет окунуться в приятные воспоминания.

МУЗЕЙ АЛИСЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ

На седьмом этаже обычного дома незаметно для всех расположился настоящий «Институт времени». Фото: vk.com/club212635493

В 2021-ом году открылся «Музей Алисы Селезневой». Это место появилось благодаря людям, которые искренне любят писателя Кира Булычова и его героиню. Музей работает за счет энтузиазма его создателей и добровольных пожертвований.

Начало экспозиции положили работы художника-иллюстратора Евгении Нитылкиной к двум книгам про Алису: «Звездный пес» и «Вампир полумракс».

Подаренные музею наброски Евгении Нитлыкинной. Фото: vk.com/club212635493

Автограф Евгении Нитлыкинной. Фото: vk.com/club212635493

Постепенно он вырос и вобрал в себя более чем 400 экспонатов. О них и о многом другом расскажет посетителям харизматичный Громозека – археолог с планеты Чумароза.

« – Откуда они о тебе, Громозека, знают? – Обо мне все знают. Не перебивай старших. Когда меня увидели в дверях, то у всех от радости случился обморок.» – Кир Булычов. Фото: vk.com/club212635493

Музей бесплатный, но посетители могут оставить добровольные пожертвования.

Адрес: ул.Союзная, д.11, 7 этаж.

Телефон для справок: +7 (912) 750-28-11.

ИЖЕВСКИЙ МОТОМУЗЕЙ КОЖУШКОВЫХ

Масштабная коллекция покоряет воображение. Фото: vk.com/motomuseumizh

Что может быть более трогательным, чем семейное хобби? В основу экспозиции «Ижевского мотомузея Кожушковых» легла собранная за 30 лет коллекция основателя музея Павла и его отца Артема Кожушкова. Она сохранила в себе разные образцы мировой мототехники, включая знаменитые модели Ижевского мотозавода.

Музей посвящен Артему Кожушкому, отцу оснавателя музея. Фото: vk.com/motomuseumizh

Главная цель создателей музея – рассказать об истории мотостроения в СССР и Ижевске через разнообразные постоянные экспозиции: «Для фронта и тыла», «Народные мотоциклы», «Спорт», а также «Не только мотоциклы», куда вошли транспортные средства напоминающие мотоциклы, но не являющиеся ими (мопеды, мотовелосипеды, мотороллеры и мокики).

Один из экспонатов музея Иж Планета-спорт выпускавшийся на Ижевском мотозаводе в 1873-1984 годах. Фото: vk.com/motomuseumizh

Напомним, «Комсомолка» не так давно побывала в этом музее с трансляцией.

Музей проводит экскурсии: личные и для организованных групп.

Стоимость билетов:

- Взрослый: 350 руб.

- Льготный (для пенсионеров и инвалидов): 150 руб.

Режим работы:

- вторник-пятница: с 10:00 до 20:00;

- суббота-воскресенье: с 10:00 до 18:00;

- понедельник: выходной.

Бронирование билетов на сайте: motomuseum.su

Адрес: г. Ижевск, ул. Советская, д. 9.

Телефон для справок: +7 (912) 856-89-85.

GAMEGALLERY – МУЗЕЙ ВИДЕОИГР В ИЖЕВСКЕ

В музее можно найти много всего знакомого, навевающего воспоминания. Фото: vk.com/gamegalleryizh

Для желающих вспомнить детство 90-х и 2000-х, а также любителей современной гик-культуры, в начале 2022 года открылся ижевский музей видеоигр «GameGallery» («Гейм Гэллери»).

Уютный уголок музея во время переезда в ТРК «Петровский». Фото: vk.com/gamegalleryizh

Небольшое пространство заполнено экспонатами, которые многим знакомы с детства: «Денди» и «Сега», комиксы, кэпсы (фишки) вкладыши от жвачки, наклейки и многое другое разместилось на полках музея.

Ценители видеоигр могут поиграть за пузатым телевизором в любимые картриджи, погружаясь в незабываемую атмосферу детства.

Адрес: ТРК «Петровский», 3 этаж, около «Игромакс».

Время работы: 10.00 до 20.00 по предварительной записи.

Цена билета: от 250 руб. (для подписчиков сообщества музея).

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