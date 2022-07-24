«Захотелось экстрима или легких денег?»: как девочка из благополучной ижевской семьи стала наркозакладчицей

Из хорошей семьи в наркобизнес — как такое могло случиться? Фото: Архив КП

Говорят, что с наркотиками связываются дети из плохих семей. Часто это так, но бывают исключения. У ижевчанки Даши (имя изменено – прим. ред.) в ее 17 лет, кажется, было все, о чем может мечтать подросток: любящие родители, друзья, достаточно карманных денег… Поэтому никто до сих пор не понимает, почему ребенок из благополучной семьи подался в наркозакладчики. Эту печальную историю рассказала «Комсомолке» Виктория Сентякова, следователь Устиновского Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

«НЕ СМОГЛА КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»

Единственным, что могло омрачить счастливое Дашино детство, пожалуй, был развод родителей. Это произошло, когда девочке исполнилось 9 лет. Даша осталась жить с мамой, которая вскоре снова вышла замуж и родила девочке братишку. У отца тоже появилась новая женщина. Тем не менее мама и папа искренне любили дочь, оба старались проводить с ней время, не отказывали вообще ни в чем. Даша имела склонность к изучению языков, и ее по первому желанию записывали на кружки, она даже ездила на курсы в Великобританию.

Конечно, любой ребенок хотел бы, чтобы родители оставались вместе, но разводы – обычное дело, и многие дети оказываются в такой ситуации. Разногласия с мамой? Да, у Даши они были, но у какого подростка их нет? Одним словом, явных обстоятельств, которые могли бы толкнуть девочку в паутину наркосети, не усматривалось.

Виктория Сентякова, следователь Устиновского Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

Кстати, училась Даша очень хорошо. Среди материалов ее дела множество ксерокопий грамот, дипломов, и благодарственных писем.

Окончив 9 класс, девочка поступила в медколледж, но поняла, что не готова получать среднее профессиональное образование. Тогда ее перевели в платный образовательный центр, чтобы доучиться. Вот характеристика оттуда: «Даша умеет выстраивать логические связи, обосновывать свое мнение. Категорична в оценке ситуаций и людей. При общении она корректна, уточняет, если что-то непонятно. Мало опыта решения жизненных ситуация самостоятельно. Она плохо ориентируется в городе, ей трудно распределять время».

Так, может быть, изменения, произошедшие в обучении, и стали решающими?

«До девятого класса у нее весь день был расписан из-за всевозможных кружков, занятий. Когда она пошла в техникум, у нее стало много свободного времени, и она не могла это контролировать», — поясняет следователь.

СНАЧАЛА БЫЛО ХРАНЕНИЕ…

Впервые оперативники задержали Дашу с небольшой дозой наркотиков в начале марта 2022 года. Было непонятно, зачем она их купила. Хотела попробовать? Для чего? Ведь знала, чем это чревато.

«У родителей был шок просто. Представляете, вам звонят и просят приехать на допрос, потому что вашего ребенка задержали с наркотиками и надо присутствовать при даче показаний?» — вспоминает Виктория Сентякова.

Состоялся суд, и Даша получила условный срок — полтора года и еще два года условно-испытательного. Это означало, что девочка может жить обычной жизнью. Главное было вовремя приходить отмечаться в полицию и не совершать новых правонарушений.

Даша переехала к папе, который стал в суде ее законным представителем.

…ПОТОМ ЗАКЛАДКИ

Казалось бы, самое время образумиться. Даше дали второй шанс, родители, хотя и испытали шок, не отвернулись… Но девочке, судя по всему, снова захотелось «экстрима».

После суда пошло всего около месяца, а Даша уже нашла в «Телеграме» некого куратора по наркобизнесу. Он предложил стандартную схему: забрать запрещенные вещества из тайника и разложить дозы по новым тайникам – уже для покупателей.

За закладки девочке грозит реальный строк Фото: Архив КП

На этот раз Даша не только сама впуталась в преступный промысел, но еще и уговорила подругу. Вероятно, подростки соблазнились легкими деньгами.

Получив координаты тайника, девочки отправились на улицу Спортивную в Старках. Они успели достать и проверить «товар», после чего к ним подошли оперативники.

Несмотря на то, что незаконная деятельность была пресечена, куратор, воспользовавшийся доверчивостью подростков, до сих пор неизвестен, его продолжают искать.

«ОТЕЦ НЕ МОГ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ»

Дашу задержали во второй раз, девочка нарушила правила условного срока и ее пришлось отправить СИЗО. Подружка отделалась подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Родители Даши были в отчаянии, отец не мог сдержать слез.

«Ей сейчас тяжело. Если первый месяц держалась, на второй было тяжело находиться одной. Но сейчас к ней в камеру подселили новую девочку», — рассказала следователь Виктория Сентякова.

В настоящее время дело готовится для передачи в суд. Даша признала вину, но лишь частично. Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».