Последняя неделя июля в Ижевске будет жаркой Фото: Евгения ГУСЕВА

Убирать шорты пока рано: синоптики обещают нам еще одну жаркую неделю. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра России, ижевчан вновь ожидают знойные дни. Всю неделю отметка термометра будет достигать 27-30 градусов днем, и опускаться не ниже 16-17 градусов ночью. Исключением станет только воскресенье, которое принесет снижение дневной температуры до 24 градусов.

Дождь ожидает нас только во вторник и на выходных, в остальном будет преимущественно ясно и безветренно. Колебания показателей атмосферного давления будут незначительными - с 742 до 748 мм рт. ст. А теперь подробнее о каждом дне грядущей недели.

25 июля, в понедельник днем воздух нагреется до 30 градусов, будет штиль. Ночью с понедельника на вторник показатель термометра опустится до 17 градусов, появится ветер 1-2 м/с, местами возможны незначительные осадки до 0,3 мм.

26 июля, во вторник днем прогнозируют 27 градусов тепла, а также грозы с осадками до 4.4 мм. Ветер по-прежнему будет в пределах 1-2 м/с (С-В). Ночью со вторника на среду температура опустится до 16 градусов.

27 июля, в среду воздух нагреется до 27 градусов. В первой половине дня ожидаем небольшую облачность, а во второй - ясное небо. Ветер также 1-2 м/с, северо-восточный. Ночная температура составит 17 градусов, ветер до 2 м/с.

28 июля, в четверг температура поднимется до 28 градусов, в течение всего дня будет сохранятся преимущественная облачность. Ветер будет дуть с востока, 1-2 м/с. Ночью с четверга на пятницу температура опустится до 16 градусов, ветер сохранит скорость и направление.

29 июля, пятницу прогнозируют солнечной, максимальная дневная температура составит 29 градусов. Ветер юго-восточный до 2 м/с. Ночная температура опустится до 16 градусов, ветер сохранит показатели.

30 июля, суббота принесет грозы с осадками до 6.6 мм, однако температура воздуха по-прежнему будет высокой - до 28 градусов. Ветер также незначительный. Ночью с субботы на воскресенье прогнозируют дожди с осадками до 7.8 мм, и минимальную суточную температуру в 17 градусов.

31 июля, воскресенье будет дождливым, осадки составят до 9 мм. Жара схлынет и максимальная суточная температура установится на 24 градусах. Ветер будет по-прежнему 1-2 м/с (С-З). Ночью прогнозируют облачность, температура составит +18 градусов.

Желаем хорошей недели и прекрасного настроения!

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