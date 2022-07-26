От лопуха до пустырника: что растет на газонах Ижевска

Кажется, что под нашими окнами растет просто «трава», но на самом деле это десятки видов растений Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Второй месяц лета на исходе, а в городе не утихает вечное противоборство тех, кто выступает за аккуратно скошенные газоны, и тех, кто предпочитает буйное разнотравье.

По плану скосить траву в Ижевске должны за лето три раза. В конце июля травяной покров успел восстановиться после последнего покоса, и на некоторых улицах снова стал выше колена. Пользуясь моментом, «Комсомолка» решила ответить на вопрос одного из постоянных читателей Михаила, который интересовался, а много ли видов растений вообще обитает на газонах.

На Буммаше еще остались эти «дикие газоны» Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Припомнив студенческие годы на биолого-химическом факультете, автор обследовал все, что растет под окнами домов вдоль улицы Строителей.

В этой области мы рассматривали газоны – в других частях Ижевска видовой состав растений может быть другим. Фото: Яндекс.Карты

При ближайшем рассмотрении по составу растительности наши газоны напоминают суходольные луга, только немного беднее по количеству видов (это, конечно, если не считать цветы на клумбах). Навскидку можно сказать, что здесь произрастает около 80 видов травянистых растений. Только при беглом осмотре удалось найти порядка 50-и. Если же искать внимательно, найти можно гораздо больше.

К сожалению, определителя под рукой не было, так что некоторые растения приводим только с родовым названием.

Вьюнок полевой – можно встретить повсюду Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Горец птичий очень любят клевать воробьи Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Гулявник лекарственный выглядит непримечательно Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В Ижевске можно найти донник желтый и донник белый Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Дрема белая – растение, часто встречающееся на лугах в Удмуртии Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Ежа сборная – один из самых распространенных у нас злаков Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Маленький нежный мятлик Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Овсяница луговая – тоже часто растет на газонах Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Тимофеевка луговая – хорошо смотрится в букетах Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Ситник, вероятнее всего, сплюснутый; его увидеть на газоне можно нечасто Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В народе звездчатку среднюю называют «мокрицей», так как она растет во влажных тенистых местах Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Одуванчик лекарственный до сих пор кое-где цветет; это одно из самых распространенных на газонах растений, он первым захватывает новые участки Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Кульбаба щетинистая немного похожа на одуванчик, а немного на мать-и-мачеху Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Мать-и-мачеха и клевер. Мать-и-мачеха давно отцвела, но ее легко узнать по листьям; рядом видно ползучий клевер (в народе – «кашка») Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Нашли два вида лапчатки – гусиная (низкорослая) и средняя (повыше) Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Обыкновенная лебеда Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Лопух большой, знаменитый репейник Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Какой-то из видов лютика – уже отцветает Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А это самая настоящая люцерна Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Манжетку удалось увидеть только на одном газоне Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Один из видов подмаренника, его легко не заметить среди других растений Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Подорожник большой – настолько суров, что прорастает сквозь асфальт рядом с газоном Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Подорожник ланцетолистный не так часто встретишь, многие даже не знают, что это подорожник Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Два вида полыни: горькая (слева) и обыкновенная, или чернобыльник (справа) Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Пустырник вырос выше человеческого роста, соревнуется с мальвами Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Ромашка безъязыковая имеет вот такие цветы в виде зеленых шишечек, лепестки у нее уже не вырастут Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Ромашка (слева) и нивяник обыкновенный (справа) похожи, но отличаются листьями и немного формой соцветия Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Цикорий – тот самый заменитель кофе Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Тысячелистник обыкновенный стал у нас встречаться довольно редко, но найти можно Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Чистотел большой – растения с ядовитым оранжевым соком Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Один из видов щавеля Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Крапива – вероятнее всего, двудомная Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Фотографировать все мы не стали, но помимо вышеперечисленного были замечены осот, мышиный горошек, луговой клевер, сныть и нечто похожее на анис, а также полевица, костер и плевел из злаков; в одном месте даже обнаружилась дикая лесная герань. Так что нет, на газоне растет не «просто трава», можно собрать целый гербарий!

Напомним, ранее мы изучали живущих на газоне насекомых.

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