Как сейчас живут дети из Ижевска, которые прославились в юном возрасте

Арина Петрова. Фото: предоставлено героиней материала

Эти подростки родились в обычных ижевских семьях, но смогли попасть в федеральные телепрограммы и прославились на своей малой родине. Как сложилась жизнь повзрослевших «звездочек», узнала «Комсомолка».

Волонтерство, подготовка к вузу и изучение китайского

Мама Елизаветы Перминовой до сих пор в недоумении от ритма и образа жизни дочери: «Такого детства не бывает!» И это неудивительно, поскольку размах ее дел охватывает фактически полмира.

Елизавету можно было не раз видеть на Первом канале: она участвовала в отборочном туре шоу «Голос» и посещала юбилей Григория Лепса в качестве гостьи. Она выкладывает ролики на своем канале на YouTube – и они набирают не один десяток тысяч просмотров. В 2012 году, когда девочке было 6 лет, она получила титул «Маленькая мисс талант России», а в 13 лет уехала в Таиланд, где вместе с другими молодыми талантами принимала участие в съемках реалити-шоу. Однако сейчас Лиза, которая учится в старших классах, считает все это мишурой, которая не имеет смысла, и однодневной известностью.

«Для меня это некоторая школа жизни, новые друзья, с которыми поддерживаются отношения. И не более», – рассказывает Елизавета.

Сейчас она предпочитает волонтерство появлениям на телевидении. Девушка сотрудничает с российскими добровольческими отрядами и различными республиканскими благотворителями и энтузиастами, например, Бабушками из Бураново, студией «Бродвей-инклюзив», Жанной Дмитриевой, театром «Надежда» и Константином Мехряковым.

Елизавета Перминова. Концерт в Ижевске. День России – 2022. Фото предоставлено героиней материала

Лиза нередко выступает с детьми с ограниченными возможностями – сейчас она ставит эту деятельность в приоритет. Например, она исполнила совместную песню со слабослышащей девочкой. Для этого девушка даже выучила язык жестов, тогда как второй артистке пришлось преодолевать имеющийся страх сцены и выступлений.

До начала карантина девушка успела выступить за границей – в Бельгии и Германии. А вот планы поехать в Австралию, Канаду, Сингапур и ЮАР пришлось отменить из-за пандемии Covid-19. Этой весной Елизавета должна была стать участницей модного показа во Франции, но вновь помешало закрытие границ. Однако Лиза верит, что это не навсегда и знает, что нет ничего невозможного. Сейчас она готовится к учебе в выпускном классе, изучает китайский, чтобы поступить в Москву на востоковедение.

Собственное шоу вместо конкурсов

Владислав Алабужев известен как звезда эквилибристики. Он занимается этим с 5 лет – именно в этом возрасте он пришел в цирковую студию при Государственном цирке Удмуртии. В его портфолио – третье место на всероссийском конкурсе «Синяя птица». Ижевчанин окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева и уже получил приглашение работать от лучших в стране цирковых групп. Однако… отказался.

Владислав Алабужев. Москва. Фото предоставлено героем материала

Сейчас эквилибристу 19 лет и его не привлекают различные конкурсы – юноше хочется создавать что-то свое. Он живет в Москве и вместе с командой работает над созданием собственного шоу – это будет хореографическо-акробатический номер в световых костюмах, продумывая вместе с графическим дизайнером все нюансы. Кроме того, он выступает в зеленом театре на ВДНХ и параллельно готовится к гастролям. В августе ему предстоит поездка в Саудовскую Аравию. Однако и про родной город Владислав не забывает и обещает, что выступит в Ижевске при первой же возможности.

Встреча с другими выпускниками шоу «Голос. Дети»

К 17 годам Арина Петрова успела принять участие во многих масштабных федеральных шоу. Многие считают, что после такого дети постоянно только и делают, что пересматривают свои выступления, забыв про школу. Однако это заблуждение.

«Возвращаться к обычной жизни приходилось очень быстро. Школу никто не отменял, плюс музыкальная школа и занятия вокалом в студии «Дельфин» и, конечно, достаточно частые концерты. Поэтому мое расписание было очень плотное, но я все успевала, мне, наоборот, нравился этот темп жизни», – делится подробностями Арина.

Арина Петрова. Цветы от поклонников. Фото предоставлено героиней материала

Девушка уже поступила в государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства при знаменитой Гнесинке. Это было непросто – конкурс составлял 200 человек на 18 мест. В группе вместе с певицей из Удмуртии учатся участники детской «Новой волны» и разных сезонов «Голоса. Дети». Некоторые из них даже исполняли на конкурсах те же композиции, что и Арина.

Раздумья о будущей профессии

«Нам очень повезло с тренером. Мы очень дружные. Старшие помогают младшим собраться, проверить реквизит, размяться, настроиться перед выступлением. Веселим друг друга. Бывало, что не хватало артистов-девушек на какие-то постановки, и тогда парни переодевались в женские костюмы и отыгрывали роль девушек. Зрители не замечали подмены, и даже некоторые из нашего коллектива!» – о цирковой студии Анастасия Ставицкая говорит практически как о любимой семье.

В 2015 году, когда Насте было 10 лет, она получила бронзу на IV Международном цирковом фестивале «Новое поколение». После этой победы юная воздушная гимнастка завоевала немало наград как всероссийского, так и международного уровня. Она объехала практически всю Россию.

Анастасия Ставицкая. Выступление на манеже. Фото предоставлено героиней материала

С пяти лет жизнь девочки подчинена строгому режиму. В течение всего года по будням (а нередко и по выходным) в ее жизни присутствуют два часа экстремальных нагрузок на высоте. Однако девушка, обладающая множеством талантов, полностью еще не определилась с выбором профессии на будущее и пока не выбрала вуз для поступления.

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