Какой автомобиль купить в Ижевске, чтобы было стильно и выгодно

Фото: предоставлено партнером

Только представьте себе: вы за рулем стильного внедорожника, в комфортном салоне, и на вас с завистью оглядываются прохожие. Кажется, что стоит больших денег и поэтому нереально? А вот и нет. В июле ижевчане могут приобрести по разумной цене автомобиль EXEED LX, который выглядит круче, чем многие премиум-бренды. «Комсомолка» подготовила для вас обзор автомобиля.

Стиль

EXEED LX – идеальное решение для тех, кто хочет выделиться. Необычность машины подчеркивается и необычными оттенками, и деталями – динамическими сигналами поворота, панорамной крышей с люком, LED-оптикой, 19-дюймовыми колесными дисками.

Интерьер автомобиля стильный и лаконичный

Не менее стильным выглядит и интерьер. Дизайн лаконичный, и в нем есть все, что нужно и водителю, и пассажирам. Внутри – кожаные сиденья с электронными настройками и функцией памяти для водителя. Салон оборудован полным зимним пакетом – вы точно не замерзнете по пути. Еще одно удобство – объемный багажник, который можно открыть без помощи рук.

Безопасность

Стиль стилем, но в автомобиле очень важно максимально застраховать себя от возможных несчастных случаев благодаря усиленному каркасу. В автомобиле EXEED LX вы точно будете защищены — он получил пять звезд безопасности по системе C-NCAP.

Для водителя предусмотрены функции, которые помогают при движении в гору или вниз: специальная система позволяет во время таких процессов автоматически регулировать управление тормозами.

При парковке вы сможете наблюдать за процессом с помощью камер с системой кругового обзора на 360 градусов.

Безопасность обеспечена целым комплексом передовых технологий: в автомобиле установлены системы ADAS и ESP BOSCH 9.3 + TMPS.

Технологии

EXEED LX продуман до мелочей. Каждая деталь делает автомобиль комфортным и премиальным: два эргономичных экрана с высоким разрешением, многоцветная подсветка, аудиосистема с 8 динамиками, 2-зонный климат-контроль, беспроводная зарядка и система голосового управления – машина оснащена по последнему слову техники.

Каждый владелец EXEED LX уверен в своем автомобиле, ведь гарантия на него составляет 7 лет. А это 200 000 км пробега!

Просторный салон и современные технологии – главные составляющие комфорта в автомобиле

Характеристики

- Разгон до 100 км/ч – 10,5 сек

- Клиренс 185 мм

- Колесная база 2650 мм

- Угол въезда – 18,8

- Угол съезда – 21,6

- Ширина – 1848 мм

- Высота – 1690 мм

- Длина – 4633 мм

- Тип топлива: АИ-92

- Расход в смешанном цикле:8 л/100 км

Стоимость

Цена машины — от 2 539 900 рублей.

До конца июля купить автомобиль можно по специальному предложению – в рассрочку 0 % на 36 месяцев. Максимальная выгода может составить до 760 тысяч рублей.

Куда обращаться: EXEED Центр Интерпартнер - официальный дилер в Ижевске, с. Октябрьский, ул. Полесская, 5а.

Телефон: 8 (3412)63-00-55

Сайт: interpartner-exeed.ru

** 0,01 % – процентная ставка по продукту «АвтоСтиль-Особый» в рамках программы кредитования новых автомобилей марки EXEED (ЭКСИД) TXL (ТиИксЭль), VX (ВиИкс) (все комплектации) LX (ЭлИкс) (все комплектации) 2021/2022 года выпуска, «EXEED Direct Light Promo» (ЭКСИД Директ Лайт Промо). Параметры программы: валюта кредита – рубли РФ; срок кредита – 12, 24, 36 месяцев; сумма кредита – от 90 000 до 6 900 000 рублей; процентная ставка – 0,01 % годовых, первоначальный взнос – от 40 % от цены приобретаемого автомобиля. Программой предусмотрено оформление договора страхования автомобиля от рисков хищения (угона), утраты (гибели). Минимальный пакет документов, необходимый для оформления кредита: паспорт гражданина РФ. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля.

Предложение действует на 01 июля 2022 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 г. Не является публичной офертой.

*Реклама