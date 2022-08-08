Как продавец шаурмы из Ижевска стала тиктокершей с десятками тысяч подписчиков

Лида снимает видео в TikTok и участвует в федеральных кастингах на ТНТ. Фото: личный архив героини

24-летняя Лида Амарян готовит шаурму в «шашлычке» отца, расположенной в маленьком парке Космонавтов в Ижевске. В свободное время девушка снимает смешные видео – «рилсы» – и выкладывает их в сеть. О том, как она пришла к этому и часто ли сталкивается с дискриминацией в TikTok, Лида рассказала «Комсомолке».

ИЗ ТЕАТРАЛЬНОГО В ЮМОР

В школе Лида училась плохо и постоянно опаздывала: учителя, мягко скажем, ее недолюбливали. Но однажды преподаватель литературы задала ученикам написать стихотворение. Опоздав на урок, Лида услышала, как учитель читает всему классу ее творение и хвалит, говоря о ее таланте.

Лида получила театральное образование. Фото: личный архив героини

«Для меня это было шоком: меня же всю жизнь ругали! А тут в меня кто-то поверил. Потом она меня на всякие поэтические конкурсы отправляла… Я вдохновилась сценой, творчеством. Поэтому решила поступать в театральное – так и оказалась у нас в колледже культуры», – вспоминает девушка.

Образование у Лиды не совсем театральное: ее направление – социально-культурная деятельность, режиссура. Она изучала актерское мастерство, пластику, сценическую речь. Именно в колледже девушка научилась выражать себя с помощью творчества. А в юмор ушла немного позже.

В колледже Лида научилась выражать себя. Фото: личный архив героини

ПОЧЕМУ TIKTOK?

Сначала ролики в TikTok Лиды были театрального характера – она выкладывала чуть ли не отрывки спектаклей. Они были интересны ей, но «не залетали». Поэтому девушка решила снять смешное видео – первое было про их с отцом работу в «шашлычке».

«Оно залетело в тренды, люди начали лайкать, подписываться. И я поняла, что, наверное, надо продолжать это дело», – рассказывает Лида.

Сначала она относилась к этой платформе скептически, думая, что там сидят только подростки и смотрят глупые видео. Но позже изменила свое мнение. Девушка пробовала выкладывать контент в другой соцсети, но добиться успеха там гораздо сложнее:

«Там, если ты не платишь деньги, то твое творчество оценивают только твои подписчики. Я не вкладывалась. А TikTok хорош тем, что дает буквально каждому человеку возможность выговориться, высказаться и показать свое творчество», – поясняет Лида.

В соцсетях девушке хотелось выражать себя. Фото: личный архив героини

Друзья девушки сразу знали о ее увлечении: они смотрели ее видео, когда на канале было не больше 200 подписчиков. А вот семья не слишком поддерживала ее начинания: для родителей было важно, чтобы дело, которым занимается Лида, приносило ей не только удовольствие, но и какой-то доход. Поэтому ее видео в соцсетях они считали просто баловством.

«Мои родители такие люди, что если они не видят «выхлопа», то есть денег с того, чем я занимаюсь, – то это не дело, это, по их словам, мне не надо. Но мою тягу к творчеству тяжело раздробить на «надо» и «не надо», поэтому я решила посвятить себя тому, что мне действительно по душе. Решила, что буду выжимать из себя весь творческий потенциал, пока это не принесет свои плоды. Вообще, нужно брать от жизни все, кроме ипотеки».

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДУШИ

Изначально Лида заводила канал в TikTok для души. Аудитория набиралась довольно медленно.

Когда количество подписчиков на ее канале достигло 20–30 тысяч, она кричала от радости: теперь на своем творчестве можно будет зарабатывать! Да и папа будет доволен! Она даже подумывала взять рекламу. Даже представился такой шанс, но ситуация в стране не позволила это реализовать.

«Мне написала женщина, которая живет в Сочи, попросила прорекламировать их салон красоты. Но обязательно сделать это в моем стиле – так же, как я шучу про «шашлычку». Но ТikTok закрыли. Она сказала: «Давай подождем. Когда все восстановится, я уже куплю у тебя что-нибудь».

«ГОВОРИЛИ, ЧТО ПОЗОРЮ ОТЦА»

Сейчас на канале у девушки больше 50 тысяч подписчиков. Но своими роликами она недовольна. Пересматривая их, она хочет удалить подавляющее большинство – говорит, что может лучше.

«Я хочу быть собой довольна. Пока этого не происходило. Только одно мне нравилось. Я часто пересматриваю их и тем самым гублю себя – постоянно их хочется удалить. Но люди смотрят, смеются, поэтому я ничего не удаляю», – делится героиня.

Лида ставит для себя очень высокую планку. Фото: личный архив героини

При этом аудитория у Лиды очень лояльная. Она ни разу не сталкивалась с грубостью или дискриминацией. Да и хейта она не боится: он «подстегивает», мотивирует ее двигаться только вперед и доказывать, что она может еще лучше.

«Один раз мне написали на армянском языке, что я якобы позорю своего отца, потому что подшучиваю над ним. Но он это понимает. А мне же было немножко обидно, потому что к родителям я отношусь очень трепетно. Но я не считаю, что это хейт», – говорит Лида.

ПРИДУМЫВАЕТ ВСЕ САМА

Девушка сама придумывает идеи для видео, а затем реализует написанные собственноручно сценарии. Иногда она вдохновляется роликами, которые случайно «всплывают» в ее ленте.

«Ты смотришь на ролик, и думаешь: «Вот, он сказал первые два слова, и сейчас завершит вот так-то». А он вообще в другую степь ушел. И ты берешь эти первые два слова и добавляешь, вкладываешь туда свою мысль. Получается, я говорю уже совсем о другом. Со своей какой-то «изюминкой», что ли», – делится девушка.

Идеи для всех роликов Лида придумывает сама. Фото: личный архив героини

Среди популярных блогеров нет кого-то, за кем она хотела бы повторять. Но есть те, которые ей импонируют по контенту, поведению, жизнелюбию. Говорит, что хотела бы снять совместный ролик с Шевги (Шевги Ахадов – популярный блогер, игрок КВН, сценарист и актер. – Прим. ред).

«Мне кажется, что мы энергетически с ним очень похожи. Просто он мальчик, а я девочка. Мы познакомились с ним на блогерской тусовке в Москве – благодаря ТikTok можно познакомиться с кем угодно. С Шевги было разовое знакомство, а вот с другими блогерами я продолжаю общаться».

В ее заметках в телефоне множество нереализованных идей, которые ждут своего часа.

«Когда приходит вдохновение, я записываю туда свои спонтанные мысли», – а вот когда Лида специально пишет сценарий, получается плохо.

Девушка хочет снять свой юмористический мини-сериал и тоже выложить его в TikTok. Но пока это только мысли: Лида еще даже не придумала персонажей и сюжет.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В СТЕНДАПЕ

В какой-то момент Лиде Амарян захотелось попробовать себя в стендапе. Она интересовалась им еще со школы, смотрела «Comedy Баттл» (16+) и мысленно ставила себя на место участников: каково им там, стоять перед Светлаковым, Мартиросяном... Для нее это всегда было чем-то далеким и недоступным.

На сцене Лида оказалась практически случайно – она просто не знала, чем заняться вечером.

«Решила написать в нашу местную стендап-группу с желанием выступить. Они ответили: «Да, конечно, давай выступишь. Завтра будет «Открытый микрофон», где ты можешь себя проявить». А я только решила, только написала – у меня нет ни материала, ничего. А меня уже завтра приглашают. Но я всегда делаю все в последний момент, поэтому в любом случае, даже если бы мне сказали выступать через месяц, я бы все равно сделала все в последний день. Я сказала, что да, я буду выступать. Пришла, выступила, причем для первого раза достаточно удачно. И все, начала систематически ходить по «Открытым микрофонам».

Лида участвовала в федеральных кастингах на ТНТ. Фото: личный архив героини

Дважды Лида участвовала в федеральных кастингах на ТНТ: один раз она пробовалась в «Comedy Баттл» и еще один раз – в «Открытый микрофон» (16+). Первый раз, как признается сама героиня, она поторопилась: решила, что если над ее шутками смеются в Ижевске, то в Москве будет не хуже. Однако ее материал оказался средним. Второй раз она подготовилась лучше, но сильно переволновалась на выступлении и протараторила все шутки. Оба раза ей не удалось пройти кастинг, однако Лида не думает сдаваться и будет пробовать снова. Она не жалеет, что получила такой опыт.

ХОЧЕТ ПОКОРИТЬ МОСКВУ

Лида планирует уехать в Москву. Она уже жила там целый месяц. Устроилась работать официанткой, но через неделю уволилась, а затем вернулась домой, в Ижевск.

Лида не собирается останавливаться на достигнутом. Фото: личный архив героини

Однако Лида надеется, что в этот раз все будет по-другому.

«В Москве есть движение, а в Ижевске... Я приезжаю, и как будто бы ухожу куда-то очень глубоко в себя. В столице знакомства, тусовки, и это все как-то мотивирует меня», – признается девушка.

Лида хочет зарабатывать на своем имени, развивая свой канал в ТikTok:

«Не знаю, цель это или мечта. Будем называть это целью, чтобы я не думала, что это где-то такое что-то необъятное».